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牛肉砂鍋只賣130、蘿蔔絲捲薄Q清甜！在地飄香近30年安徽麵食館

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▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

在桃園北科附工斜對面有間在地經營近30年的「金安徽麵館」，在往桃園大巨蛋路上時總會經過這顯眼的三角窗位置，以特別的安徽麵食為主，道地的家常味與實在的用料征服許多熟客的味蕾，走的是便宜又大碗的路線，下課時間總會有不少學生會聚集在這裡用餐，其中以砂鍋湯最為划算，可選獅子頭、牛肉、牛腱各式口味通通都是130元，再附上一碟豆干和白飯，CP值很高。

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▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

交通資訊
►公車：可搭乘1號往巨蛋或139線公車至「地方稅務局」或「成功國小」站下車，步行約2至3分鐘即可抵達。
►火車：自桃園火車站出站後，步行約15分鐘，或搭乘前往成功路方向的公車亦可。
►自行開車：沿中正路往成功路方向行駛，店面在路邊顯眼位置，附近有多處公有停車格與收費停車場可停車。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲店面外就是開放式廚房，夏天可以感覺到這裡就像是座小火爐溫度蠻高的，老闆通常都是在這區煮食物，忙進忙出。

充滿兒時記憶
其實我對金安徽麵館這地方是有感情的，小時候成長的老家就在這附近，剛學會走路的時候這附近還有稻田，這間也是以前叔叔的家，所以每次經過這裡都會想起以前來這裡討糖吃的印象。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

菜單／MENU
看著牆上各式經典麵食，其中一道「啥湯麵」引起我的注意，到底什麼是啥湯呀？後來才知道原來這是蛋花湯底，取了這麼有趣的名字，想吃什麼都可以先參考牆上的照片和說明。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲牆上貼著簡單的菜單，點餐流程流暢快速，吃完才結帳。

夏天沒有冷氣室內較為悶熱
牆上也掛了許多各種說明，像是北方方言說啥就是什麼的意思，如果還有不懂想知道的品項也可以直接問店家。只是夏天室內用餐真的很熱，外面是大火爐室內沒有冷氣，所以我們也是吃得熱汗直流啊，建議還是外帶就好。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲冰箱內放有小菜，如果有需要都可以自取，之後再結帳即可。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲調味料採自取式的，我覺得這裡的辣椒很好吃，畢竟是北方麵食，辣椒還是蠻重要的，大滷麵也可以加些醋和香油增添香氣。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食
在地已經近三十年的老店，我們經常經過卻是首次來訪，主打傳統麵食與鍋物，餐點豐富多元，以實在份量、合理價格著稱，不知道點什麼就跟著隔壁桌點就對了，暖心熱湯的牛肉砂鍋、酸香濃郁的大滷麵，或是手工現包的蘿蔔絲捲都是蠻推薦的麵食。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

大滷麵 85元
店內人氣餐點，湯頭融合了蔬菜的鮮甜微微勾芡，濃郁中帶著微酸，喝起來暖胃又開胃，刀削麵條吃起來也很有嚼勁。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

牛肉砂鍋 130元

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲會附上一盤小豆干和白飯，份量十足，絕對可以吃飽飽。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲砂鍋內燉煮牛腱肉塊再加入大量的高麗菜、豆皮、冬粉，簡直就像是個小火鍋，這很適合冬天吃。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲料好實在的牛肉砂鍋，看到不少學生都點這道，吃得到好幾塊滷牛腱肉、金針菇、豆皮，吃完真的很有飽足感！

乾拌疙瘩 85元

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲麵糰以手工搓揉，吃來帶有筋性不易爛，吸附醬汁後鹹香中帶點甜味，醬料滿滿，但是調味有點吃不太慣。

蘿蔔絲捲 70元／一籠

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

▲內餡的蘿蔔絲保留了蔬菜本身的清甜，搭配些許冬粉與胡椒調味，外皮薄Q不黏牙，也是我當天最喜歡的料理。

▲▼金安徽麵館。（圖／部落客VIVIYU小世界授權提供）

用餐心得
麵館的選擇很多，餐點製作時間不久上菜也很快，翻桌率高，但是夏天的氣溫高可能不太適合內用，可以選擇外帶的方式可能會比較好，從湯麵、砂鍋到點心、乾麵的價格都很划算，也難怪學生族群會很喜歡，可以吃好吃飽。

金安徽麵館

地址：330桃園市桃園區成功路二段165號
電話：03－3321455
營業時間：11：00－21：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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