平日限定營業1.5小時！桃園20年溫馨老店　曾為縣府員工內部餐廳

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在桃園市政府對面，有一間默默經營超過20年的溫馨老店「薇薇小店」，從最初作為縣府員工的內部餐廳，到如今為對外開放、口碑極佳的家庭式餐館。這間隱身在二樓的餐廳以親切的服務與扎實的手作料理，深得在地人與老顧客的喜愛，不追求浮誇裝潢，也不強調噱頭料理，端上的是令人安心、溫暖的家常菜。

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交通方式

薇薇小店位置就在桃園市政府正對面，江夏麵食樓上，搭公車可以搭至桃園市政府，機車可以停在店門口前方的停車格，開車可以在周邊找公有停車格或是桃園市政府地下停車場。

位置

▲從江夏麵食旁邊的小門口往內走，就可以見到樓梯，走向二樓就能找到店面。

▲二樓有兩間店面，往右邊的是通往薇薇小店的入口，沿樓梯而上即可見溫馨布置的門廳與懷舊風格的餐廳空間。

環境

走進薇薇小店，彷彿回到20年前的家庭餐廳，店內牆上掛有畫作與乾燥花裝飾，擺設處處透露著主人家的品味，小巧而精緻的空間不多餘、不喧嘩，約能容納30位客人，用餐時能夠感受到宛如回家吃飯的氛圍。

▲來到入口處闆娘隨即來招呼，可以選擇喜歡的位子，但她通常會告知比較涼快的冷氣口，用餐會比較舒服些。

▲來到二樓往窗外看就能見到正對面就是桃園市政府，所以平日午餐時間會有許多附近的上班族會前往用餐。

菜單

每份主餐都搭配3款配菜、白飯加糙米飯與例湯，內用更附贈紅茶、美式咖啡、冰奶茶等飲料可擇一，以及一道店家自製甜點，當天喝到的是綠豆湯。從主餐、配菜到湯品與甜點，全都是店家每日現做，堅持用心的烹調方式。如果喜歡吃魚的朋友也可以參考店內的當日菜單，長輩們通常都很愛吃魚，比起肉類來說魚肉更柔軟，所以也是很受歡迎的品項。

推薦美食

店內有不少經典家常菜色，有炸的、炒的、炒飯和焗烤，主菜不同，基本的配菜都會有三道搭配二球的糙米飯，我們各選了炒的蔥爆牛肉和德國起士豬排，也是店內蠻多客人會選的品項。

每日例湯

▲當天供應的是清爽的冬瓜薑絲湯，可以降火氣的好物，湯頭相當清爽。

蔥爆牛肉300元

有別於坊間的蔥爆牛肉，我覺得薇薇小店的口味比較清淡些，也比較適合健康口味的朋友們。牛肉絲有先醃過，高溫快炒的蔥爆牛肉鮮嫩不柴，蔥段保有脆度與濃烈香氣，整體調味不會太重，鹹香中帶微微洋蔥甜味，與米飯非常搭配，是一道看似平凡卻十分耐吃的料理。

▲每天的配菜也略有不同，我們當天吃到的是酸菜炒豆輪、醃小黃瓜、煎蛋，會有三種不同的配菜，菜盤看起來也是乾乾淨淨的。煎蛋表皮略帶微焦香氣，內裡柔嫩是我們最喜歡的一道。

德國起士豬排300元

外層金黃酥脆的麵衣裡，包裹著厚實的豬排與濃郁起司，口感層次豐富。豬排先醃後炸，鎖住肉汁又不失軟嫩，起士在咬下時溫柔地流出，奶香四溢卻不膩口。起司豬排吃的出來是自家製作的口感，和坊間工廠叫貨的完全不同，這才能吃到豬肉的鮮味，也吃得出來用的油很乾淨。

美式咖啡、冰奶茶

▲美式咖啡香氣濃郁不苦澀，冰涼喝起來很清爽解油膩，冰奶茶奶香與茶味均衡，可以自行添加糖。

甜點

▲現煮綠豆湯帶有自然豆香與微甜口感，冰涼爽口，是夏日裡絕佳的甜品。

心得

在地經營20年以上的老店，只有平日限定營業1.5小時，走的是清爽、清淡餐飲路線，也很適合長輩或是正在飲控的朋友前來用餐。很多道餐點可以吃得到食物的原型，調味也相當清淡，很適合在附近辦事的人或是上班族群。

薇薇小店

地址： 桃園市桃園區縣府路320號2樓

電話：03－3398785

營業時間：11：30－13：00（周六、日休息）

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