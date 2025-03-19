鹽埕深夜甜點！從濃郁肉桂捲到手刷抹茶啤酒　吃被咖啡淹沒的布丁

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃鄒承恩

「阡陌一舍 UNS Café」是位於駁二藝術特區附近的深夜甜點咖啡館，甜食控們隨時都可以享用甜點、咖啡和調酒。這裡是性別友善的咖啡店，有舒適的用餐空間及氛圍感。螞蟻人一定要試試巴斯克蛋糕，喜歡肉桂別錯過香氣濃郁的黑糖肉桂捲，搭配濃縮咖啡＋淹沒布丁，再來一杯自家烘焙現沖咖啡平衡味蕾。想要小酌可以選擇特調咖啡雞尾酒，或是手刷抹茶加蜂蜜啤酒享受微醺感。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

黑糖肉桂捲

外酥內軟的核桃肉桂捲使用越南油桂加中藥材調配製作，吃起來比較溫潤且充滿豐富香氣，淋上自家熬煮的濃郁黑糖醬、撒上肉桂粉，濃厚的風味完全滿足肉桂控的味蕾！

▲黑糖肉桂捲 120元。

▲黑糖醬濃郁香醇，甜而不膩。

▲撒上肉桂粉增添層次風味。

▲每一口都能嚐到濃濃的肉桂香及滑順感。

伯爵巴斯克蛋糕

伯爵巴斯克蛋糕有濃郁的伯爵茶味及佛手柑香氣，吃起來綿密濕潤帶點苦甜感，還有些許酸甜滋味，搭配鮮奶油享用更滑順好吃。

▲伯爵巴斯克蛋糕 120元。

綜合巴斯克蛋糕

想要一次吃到多種口味的巴斯克蛋糕，可以訂購綜合巴斯克禮盒，6吋切片蛋糕有原味、伯爵茶、巧克力、若竹抹茶、鐵觀音、焙茶口味。

▲綜合巴斯克禮盒 780元。

草莓戚風蛋糕

戚風蛋糕柔軟綿密，加上鮮奶油充滿濃郁奶香，還能吃到新鮮草莓的酸甜滋味，淋上草莓醬增添果香甜味特別好吃。

▲草莓戚風蛋糕 240元。

淹沒布丁

這個淹沒布丁是以Affogato為概念製作的甜點，將自製布丁加上冰淇淋、杏仁片，再自己將濃縮咖啡倒進去，會完全淹沒布丁，真的超療癒！

▲淹沒布丁 180元。

▲布丁有加馬斯卡彭製作，口感會更綿密。

▲自己倒入現沖的濃縮咖啡，讓冰淇淋融化一起淹沒布丁。

▲布丁綿密細緻像布蕾口感，有蛋香及焦糖甜味，搭配濃縮咖啡的苦韻及冰淇淋的甜香，讓人意猶未盡。

拿鐵咖啡

自家烘焙的咖啡加上現打奶泡，口感綿密滑順，充滿苦韻及濃郁香氣，還有漂亮的拉花。

▲拿鐵咖啡 130元。

西西里咖啡

現沖咖啡加入檸檬汁特調，喝起來有濃郁酸勁及淡雅咖啡香，還有現刨檸檬皮的清香味。

▲西西里咖啡 150元。

抹茶蜂蜜啤酒

喜歡茶味的調酒可以選擇抹茶蜂蜜啤酒，使用日本若竹抹茶手刷再加入蜂蜜、Asahi啤酒特調，喝起來有細緻氣泡感和淡雅茶香，帶點蜂蜜的甜味非常爽口。

▲抹茶蜂蜜啤酒 250元（另附啤酒自己添加）。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲手刷抹茶。

▲抹茶加啤酒喝起來超對味！

咖啡糖果調酒

這杯咖啡雞尾酒是用自家烘焙研磨的咖啡加蘭姆酒、香橙利口酒特調，加上現打綿密奶泡、肉桂粉，入口能嚐到濃厚酒感和咖啡苦韻。

▲咖啡糖果 350元。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲加了現打奶泡喝起來更滑順好喝。

伴手禮

鳳梨酥有原味、焙茶等口味，咖啡掛耳禮盒有UNS – Café 日光、海洋、山脈等三支不同特色精品配方豆。

▲門市販售多種伴手禮，有鳳梨酥、咖啡掛耳包，都可依喜好選購，也可以線上訂購哦！

空間外觀

▲甜點依當日現場供應為主，不預留（甜點禮盒可預訂）。

▲每人低消200元，同桌可合併計算（餐點、飲品均可計入），用餐時間90分鐘，現場無候位可繼續坐。

▲允許攜帶寵物，必須有牽繩或推車，不得影響其他人。

阡陌一舍 UNS Café

地址：高雄市鹽埕區堀江街25號

電話：07－5212311

營業時間：08：30－01：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►動口不動手！高雄「專人代烤」日式燒肉 生和牛海膽卷雙重滿足

►米其林推薦豬舌冬粉！Q嫩厚實＋油蔥酥香氣超開胃 旗山40年老店

►50元一碗鋪上滿滿大腸肝連！高雄70年無名豬血湯 還能夠免費續湯