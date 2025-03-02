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動口不動手！高雄「專人代烤」日式燒肉　生和牛海膽卷雙重滿足

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

燒肉HAMA是「專人代烤」的日式燒肉餐廳，位於鼓山區青海路上，鄰近高雄市立美術館，店內用餐空間不大，一樓是吧檯座位，二樓有包廂，氛圍溫馨舒適；晚上想吃燒肉、喝清酒可以約這裡小聚，有日本和牛、澳洲和牛、伊比利豬、雞肉、水產等選擇，都是採單點式消費。

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店內的食材都是老闆精心嚴選
想要一次吃到多種餐點推薦點套餐，和牛愛好者直上「日本和牛套餐」，有餐前酒、松露雞白湯、烏魚子年糕、和牛海膽卷、厚切牛舌、日本和牛盛合、地鷄雙拼、鱈場蟹、挽肉と米、季節時蔬、甜點，品項豐富多樣，另外搭配單點的HAMA海鮮丼或是每日限量的海膽手卷一起品嚐，更有滿足感。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

日本和牛套餐 3280元／位＋10%服務費
喜歡和牛可以選擇日本和牛套餐，有和牛盛合、和牛海膽卷、鱈場蟹、挽肉と米等餐點，燒肉由專人桌邊代烤，能品嚐到最佳美味。

套餐內容
餐前酒、松露雞白湯烏魚子年糕、和牛海膽卷、厚切牛舌、日本和牛盛合：日本腿三角＋日本羽下＋日本菲力、地鷄雙拼（雞腿肉＋雞頸肉）、鱈場蟹、季節時蔬、挽肉と米／可換購升級HAMA海鮮丼＋580元（原價980元）、本日甜點。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲氣泡酒或軟性飲料擇一（白桃氣泡飲酸甜富含果香，能吃到脆嫩果肉／青森蘋果汁清香甘醇。）

松露雞白湯
每天熬煮4－5小時，不加多餘的調味粉，搭配松露油、鹽巴、香菇碎提味，喝起來甘醇暖胃。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

烏魚子年糕
這道烏魚子是老闆自家水產製作，將海苔刷烤厚鋪上現烤烏魚子，還有烤得澎澎的年糕，夾起入口享用，軟Q黏牙帶有鮮香味。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

和牛海膽卷
軟嫩的和牛加上每周從北海道直送的海膽，滋味鮮香順口；還有紫蘇葉的香氣，加上酸甜醋飯、壽司之神御用的海苔特別好吃。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

厚切牛舌

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲牛舌非常厚實飽滿多汁，外層烤到微微酥， 口感扎實鮮甜。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

日本和牛盛合：日本腿三角＋日本羽下＋日本菲力

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲日本腿三角肉質非常柔軟，富含油脂的滑順及香氣。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲日本羽下口感比較Q嫩一點，入口很快就化開，有濃郁肉香。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲日本菲力厚實軟嫩多汁，滋味鮮甜，可以搭配蛋黃醬品嚐，多了鹹香甘醇更提味。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

地鷄雙拼：雞腿肉＋雞頸肉

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲雞頸肉口感Q彈有嚼勁，有炭烤香氣，滋味鮮甜。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲雞腿肉外層雞皮烤到金黃酥香，肉質飽滿多汁。

鱈場蟹
鱈場蟹沒有另外調味，直接品嚐原汁原味的鱈場蟹，口感厚實軟嫩，鮮甜帶有自然鹹度。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲季節時蔬脆嫩多汁，可以平衡味蕾。

挽肉と米
A5和牛漢堡排加上比賽得獎的大橋越光米，自己淋上生蛋黃醬汁享用，滿足肉食與澱粉控的胃。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲將生蛋黃與醬汁拌勻淋在漢堡排上。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲老闆說很多客人會挑戰自己將蛋黃放在漢堡排上，拍起來超療癒。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲漢堡排軟嫩鮮香，加上蛋黃醬汁增添滑順感，使用氣泡水煮的米飯Q彈好吃。

本日甜點 ft.安格萊斯甜點
甜點是生乳酪泡芙，泡芙殼甜甜的，冰涼生乳酪入口即化，有濃郁奶香味。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

單點 HAMA海鮮丼 980元
想要吃到滿滿海味可以選擇HAMA海鮮丼，鱈場蟹肉加上北海道干貝、北海道海膽、蟹膏超銷魂，濃郁鮮香的海味搭配酸甜醋飯，滋味清香順口。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲鱈場蟹肉滋味鮮美。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲北海道干貝飽滿鮮甜。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲北海道海膽綿密富含鮮香味。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲蟹膏風味濃郁香醇。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

▲魚卵入口啵啵啵的爆出鮮香鹹味。

海膽手卷 680元／卷 每日限量
海膽綿密滑嫩入口即化，滋味鮮香甘醇，搭配紫蘇葉、醋飯及海苔的鹹香很美味。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供）

清酒

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

燒肉HAMA菜單

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

燒肉HAMA空間及餐廳外觀

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲一樓吧檯座位。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲二樓用餐空間。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

▲二樓包廂。

▲▼高雄燒肉HAMA專人代烤日式燒肉。（圖／部落客虎麗提供

燒肉HAMA

地址：高雄市鼓山區青海路191號
營業時間：17：00－00：00／周一公休
電話：07－553－5666

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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