法國主廚親自醃製現烤！道地法式烤雞在高雄　烤馬鈴薯飽吸滴落雞汁

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃鄒承恩

Mon Poulet 法式烤雞專賣店是由來自法國的老闆掌廚，提供媽媽的家鄉風味料理，使用專程從法國運來的烤箱烘烤台灣黑羽土雞，搭配特調香料按摩醃製入味，再讓雞汁完全浸泡現烤馬鈴薯，讓大家能品嚐到原汁原味的法式口味。可以選擇四分之一隻、半隻或一整隻的份量，金黃雞皮薄嫩微酥，肉質扎實飽滿多汁，加上軟綿香醇的馬鈴薯很有飽足感。

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▲烤箱是專程從法國運來，呈現原汁原味的法式風味烤雞。



法式烤雞

▲法式烤雞是選用台灣黑羽土雞，加上特調香料按摩醃製入味，每天新鮮烘烤一小時出爐，想吃記得先預訂！

▲主廚親自醃製現烤。

▲每一隻雞都烤到金黃酥香，肉質非常厚實多汁。

▲烤爐下方還有烤過的馬鈴薯，浸泡烤雞滴下的雞汁，吃起來軟綿香醇。

一隻烤雞

法式烤雞的金黃雞皮薄嫩微酥，肉質扎實飽滿又多汁，能嚐到濃郁的香料味，加上淡淡鹹甜感很唰嘴！

▲一隻烤雞 690元（附馬鈴薯）。

▲烤雞已經貼心分切處理，可以輕鬆拿取品嚐。

▲肉質鮮嫩多汁富含香氣。

▲雞胸吃起來也很鮮嫩，不會乾柴。

▲馬鈴薯吸附雞汁，綿密又香醇。

多菲內奶油烤馬鈴薯

奶控推薦必點多菲內奶油烤馬鈴薯！馬鈴薯烤到非常軟綿，加上奶油和起司烘烤，每一口都有濃郁奶香味。

▲多菲內奶油烤馬鈴薯 170元。

普羅旺斯燉菜

普羅旺斯燉菜一定要點！是用彩椒、番茄、洋蔥、茄子燉煮，加上起司烘烤，吃起來酸甜多汁有奶香味，還有胡椒的微辣感。

▲普羅旺斯燉菜 140元。

小法國麵包

法國麵包外酥內軟，口感比較扎實有嚼勁，可以沾點烤雞肉汁品嚐，或是搭配燉菜享用更美味。

▲小法國麵包 60元。

▲麵包沾雞汁香醇好吃。

▲搭配燉菜口感更豐富。

烤雞漢堡

烤雞漢堡有手撕雞胸肉、生菜、番茄、起司片，蓬鬆的麵包抹上特製醬，吃起來飽滿清香。

▲烤雞漢堡 230元（附薯條）。

▲薯條酥酥的帶有軟綿口感。

咖啡飲品

現磨現沖的美式咖啡酸香，有濃厚甘苦滋味。

▲美式咖啡 80元。

桑椹汁

味道微微酸甜，有濃郁果香及甘醇滋味。

▲桑椹汁 80元。

空間外觀

▲二樓用餐空間。

▲Mon Poulet只收現金，且須預訂。

Mon Poulet 法式烤雞專賣店

地址：高雄市新興區仁愛一街157號

電話：07－2360991

營業時間：周三至周五17：00－21：00、周末11：00－14：00、17：00－21：00（周一、二公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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