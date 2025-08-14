珍藏超過3,600件瓷器！走進高雄瓷藝博物館一秒穿越中古歐洲

熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者柯珮萱

要看瓷器，為什麼還要飛歐洲？身為高雄人的貪吃鬼熊熊拍胸脯保證：我們這就有一座會讓您懷疑是不是不小心走進歐洲貴族的地方——莉．瓷藝博物館，這裡收藏了創辦人花費30多年，共超過3,600件，從德國麥森、法國賽佛爾、英國伍斯特、奧地利皇家維也納、普魯士KPM通通都有。

莉．瓷藝博物館交通

隱身在高雄市左營區民族一路926號，石川傳媒集團二樓處，外觀看起來像一座低調的藝廊，走進去才發現是瓷器界的博物館奇蹟，驚訝地說，一間私人收藏館竟然端出全歐洲重量級瓷廠的珍品。

場內地圖

全館空間採「分區展示」，展品依照產地與風格分類，從德勒斯登的巴洛克浮誇感、皇家維也納的細膩人物畫、KPM的清新貴族氣質到賽佛爾那種「一看就知道很貴」的法式浮雕，保證讓您一路從「哇～」看到「哇～」不間斷。

▲一天兩場免費導覽直接提升參觀樂趣兩倍，您就知道每一件瓷器背後都有戲，有的是皇室御用、有的是百年流轉、有的甚至是世界唯一。

▲這裡不是普通的「藝術展示」，而是——讓您站在高雄左營，就能一秒接通歐洲貴族瓷器的博物館。

莉．瓷藝博物館推薦原因

如果您是藝術控、歷史迷、瓷器愛好者，那莉．瓷藝博物館就是您該朝聖的美地， 即便平時連陶瓷馬克杯都分不出產地，但是只要您喜歡看美的東西、拍美照，或想找個有冷氣吹又能長知識的地方，那這裡也會是您的菜！

強烈推薦預約免費導覽

館方會有專人幫我們將每個展間的重點挖出來，會讓你從「路人甲看花瓶」變成「文藝青看世界遺產」那種感覺，而且導覽員不是用睡前故事的語氣講，而是那種會讓你邊聽邊想：「哇賽，瓷器原來這麼八點檔」的投入。

更何況，它交通方便、收費平易近人、展品珍貴又精緻，館內整體動線也很清楚，甚至還有停車場（內行人都知道這比什麼都重要），整體來說根本是「室內景點界的藏寶圖」，逛完只會後悔沒早點來！

莉．瓷藝博物館票價與收費

普通參觀券：350元（一般民眾）

團體票（12人以上）：280元／人

優待票：300元（65歲以上長者、8～12歲兒童及學生）

半價票：175元（身障人士及一位陪同者）

7歲以下：恕無法入館，7～8歲可免費入場（家長陪同）

小提醒：請攜帶相關證件以備查驗；票券當日有效，遺失不可補發。

展區介紹

麥森 Meissen

▲走進麥森區，就像進入瓷器界的「起點村」。

▲「藍劍標誌」這個重要辨識點，那是麥森的標誌，源自於德國（薩克森）創立於時間：1710年，同時它也是歐洲第一個會做硬瓷的品牌。

▲麥森 Meissen的色彩飽滿、圖紋細緻、金邊細節超講究，有些甚至結合了浮雕與繪畫技法，整體質感是那種會讓人忍不住湊超近看的程度（但是擦得很乾淨的玻璃櫃會阻擋）。

▲經過導覽後、俗俗的熊才了解，原來瓷器不是拿來裝食物的，是拿來炫耀的。

▲曾經的貴族與皇室以擁有瓷器藏品象徵著藝術品味與權勢，那更要趁現在，親身前往莉．瓷藝博物館，用眼睛好好地看這些珍貴的展覽收藏。

麥森瓷偶 Meissen Figures

▲如果說麥森區是王室宴會的餐桌，那這一區就是貴族們的娛樂頻道。

▲麥森不只會做高貴的瓷器，還超會「捏人」，他們的瓷偶技術堪稱神級。

▲當下看見人物的表情、服裝、甚至裙擺皺摺都細緻到不像是燒出來的，極度佩服當時匠人的手藝。

現場作品細節滿滿

親臨現場會看到驚呼連連的說：「怎麼可能！這麼小的東西竟然細到連扇子花紋都看得出來！」有些作品甚至只比手掌大，卻連裙襬層次、袖口蕾絲、甚至人偶眼珠子的方向都對得剛剛好，推薦拍照＋仔細聽導覽，細節太多錯過可惜。

推薦必看重點

▲「四季」系列瓷偶：結合了神話與時間意象。

麥森四大洲 ：珍貴的四大洲瓷偶反映著歐洲對世界的諸般想像。

▲亞洲：坐於駱駝上，持權杖。

▲歐洲：戴皇冠的統治者，持權杖與地球。

▲非洲：戴象形頭巾，坐於獅背。

▲美洲：穿羽飾短裙，坐在鱷魚上。



麥森點頭佛瓷偶

這個工藝真的厲害，聽著導覽當下，沒想到，這座瓷偶的頭部與手臂還可以輕微擺動， 同時博物館設計，所有瓷器背後皆還有一面鏡子，讓我們即使無法親手拿取，也能看見作品後面的景象。



廊道 Corridor

這裡根本是瓷器界的伸展台，長長一整排玻璃櫃，靜靜展示著各種玲瓏細緻的小物件，從迷你茶具、浮雕碟盤到超華麗燭台、裝飾瓷瓶，邊走邊忍不住「欸這個也太可愛」、「喔這金邊根本會閃瞎」。

巴黎叫賣者（Parisian Street Vendor）

近距離觀賞18世紀巴黎街頭的平常生活重現，它的瓷偶雖小然而細節精細，倘若您親臨現場，看見帽子紋飾、籃內物件、表情神態都非常清晰，值得慢慢端詳。

▲《白天》由火神伏爾甘（左）象徵，展現鍛造與日間活力；《早晨》則由曙光女神奧羅拉（右）代表，常手持花束、烏羽或晨光象徵物，揭示一天的展開與希望。

麥森元素瓶

「元素瓶」系列不只是瓷器，更像18世紀歐洲的藝術與哲學縮影，現場直接看見最齊全的土元素瓶、水元素瓶、風元素瓶、火元素瓶 。

麗池酒店金縷青銅仕女燭座

很愛香奈兒但是買不起的熊熊，當然知道大名鼎鼎的Coco Chanel女士，她曾經入住於世界上最豪華的飯店之一麗池酒店，整整超過30年，我也看過第凡內早餐內，風華絕倫的奧黛麗赫本，這兩位也入住過Hôtel Ritz Paris。

沒想到親眼看見這兩座仕女燭座 ，它們也都見過熊心目中的偶像，根據燭座上解說，還有普魯斯特《追憶似水年華》、費茲傑羅《大亨小傳》、海明威《老人與海》、黛安娜王妃等人， 不得不說，這燭座見證過歷史。

仕女香閨 Boudoir

一走進這區，你會以為自己誤闖了貴族小劇場的後台，還沒來得及尖叫「哇靠太浮誇！」，眼睛就已經忙著在牆上金框畫、雕花床、玻璃櫃裡的古董瓷器之間輪番打轉。

這個仕女香閨重現的是19世紀歐洲貴族女性的私人空間，親眼目睹後，深刻認為，比現代飯店還講究，整間房間是低飽和的溫暖黃金色調，搭配絲絨酒紅床組，連枕頭都像皇室手工藝品一樣精緻。

導覽會提到這個房間其實是展現「貴族仕女的藝術品味與生活哲學」，她們不只講究衣服配件，連身邊擺飾、下午茶用什麼瓷杯、用什麼花瓶插花都要美到無死角——人生就是一場精緻內裝。

現場還藏著兩樣小驚喜

一個是1960年的仕女造型收音機，據說是創辦人收藏生涯的第一件寶物，重點是它還是可以使用的！

▲另一個是歌劇望遠鏡，熊內心猜想，這可能是當年某位貴婦在巴黎歌劇院偷偷觀察王子的工具。

柏林王室御瓷KPM

這是德國柏林的皇家瓷器製造廠：Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin，簡稱 KPM，中文叫做「柏林皇家瓷廠」。這一區完全就是皇室感開到最滿的地方。KPM的瓷器以優雅、節制、帶點新古典主義的高冷美學著稱。不像麥森那種浮誇華麗風，他們的路線看起來內斂，其實細節超猛。

▲你看到的每一個很像油畫卻又不是油畫的瓷板畫 、那個筆觸細到，會真的以為畫師畫的。

▲遠看平平無奇，走近一看，瓷板畫中頭髮上的髮絲，居然立體到像真的細髮般，當下讓熊瞬間懷疑是不是幻覺。

香奈兒夫人喜愛屏風

倘若不是因為參加導覽，根本無法了解到，現場這些屏風，也都是 Coco Chanel的愛，據說Chanel 女士曾對作家 Claude Delay 表達自己對漆面屏風的無法自拔：「我就像蝸牛一樣，總是揹著我的家，無論搬到何處，總攜帶著兩面中式屏風和書籍。我完全無法住在開放式的房間，我需要屏風。」

路易十五與母后路易王妃

瞧瞧瑪麗王妃，臉蛋溫柔，肩上還有玫瑰花，是不是神美的？而路易十五更是帥氣逼人，軍裝線條超講究，不愧是統治法國近60年的霸氣君王，這根本是瓷器界的精品，不看會後悔啦！

賽佛爾 Sèvres

當天聽說，這個粉，又稱為龐巴度夫人粉，也可以說是玫瑰粉，這位龐巴度夫人 ，可是法國國王路易十五的「官方情婦」、顧問、王室秘密後宮「鹿苑」 的總管，對於當時法國可說是有著舉足輕重影響力，同時粉色也是她最愛的顏色，當然這也是因為參加導覽才能了解到這麼多知識的。

▲如果說麥森是德國的老錢世家，KPM是柏林貴族的冷調優雅，那賽佛爾 Sèvres 就是法國凡爾賽宮裡公主。

德勒斯登 Dresden

極度奢華的餐具，可以想像當年參加宴會的貴族是多麼高貴，聽導覽老師所說，這套名為華格納歌劇主題餐具組，又可稱為布爾玳瑁鑲金坦塔洛斯酒具盒，至於什麼是「 玳瑁 」 ？

牠屬於海龜，大家想像一下，需要多少玳瑁的殼，才能製作出？可想而知，這套餐具的奢華了，當下在德勒斯登展區，讓我沉浸於藝術氛圍中，這處可以遙想貴族們的尊貴生活處，因為導覽，了解更多這些瓷器背後的故事！

▲哎呀看到這區，根本是穿越時空去參加了一場場華麗的歐洲貴族派對。

▲小知識：玳瑁的甲殼上有美麗而又色彩斑斕的花紋，是一種名貴的寶石，可作為首飾、雕塑等飾品的原材料。

皇家維也納 Royal Vienna（綠色區）

起源於18世紀奧地利的Royal Vienna ，最有代表性的就是它那辨識度爆表的皇家盾牌商標：藍色釉下雙線盾徽，帥氣得像瓷器界的軍裝。

展區牆面是優雅深綠色襯底，讓這些瓷器的白、金、粉紅與寶藍色彩一一浮現，皇家維也納的「肖像瓷」，是油畫等級的繪製手法，每根眉毛都分明、眼神還有光澤，令人驚訝的說，看完一圈會開始懷疑：這裡是瓷藝博物館？還是古歐洲史畫特展？

▲重點是，這些瓷器不只畫得漂亮，連金邊雕花、瓶身曲線、蓋子的握把設計都精緻到無話可說。

▲這區的杯子、 瓶子，根本不是喝茶用的，是放在桌上讓我們被美暈的。

伍斯特 Worcester

一踏進這區，感覺空氣都突然多了點伯爵茶的味道，因為——我們來到英國啦；十八世紀末，伍斯特瓷深受英王喬治三世（George III）喜愛，成為皇室指定瓷器供應商。至今英國皇室仍維持這一傳統，如劍橋公爵威廉王子與凱特王妃婚禮所使用的瓷組，即出自皇家伍斯特。

▲這區的瓷器風格一看就有種「紳士端莊、貴婦含蓄」的氣質，不花俏但非常有教養感，像是會穿西裝吃早餐的那種杯盤。

小天使雕塑

在導覽之前，望著這兩座，我只會讚嘆一句：「哇，好可愛的小天使雕塑！」但聽了老師的解說，才了解兩件絕美作品，是十九世紀義大利雕塑家洛倫佐．高里（Lorenzo Gori）的大理石雕像「春天」與「秋天」背後所蘊藏的藝術巧思與深遠意境。

這座「春天」雕像告訴我們

高里大師巧妙地捕捉了孩童最純真、最自然的神態，您看這個小傢伙，他那稚嫩的臉龐，是不是就像春天初生的喜悅與豐盛，充滿了無限的生機與希望？它的每一絲頭髮，都雕刻得那麼細膩，彷彿能感受到春風拂過孩童臉頰的溫柔，簡直就是把「浮光掠影」的春日氣息，透過冰冷的大理石，賦予了永恆的生命。

「秋天」雕像也同樣令人讚嘆

老師讓我們仔細看，這位小天使手中捧著的不是鮮花，而是飽滿的果實，臉上帶著些許的沉思。這不就是秋日豐收後，那份帶點成熟與內斂的氛圍嗎？高里大師就像一位魔術師，用他的巧手，將四季的更迭、生命的循環，這些稍縱即逝的瞬間，定格在了這堅硬的大理石上。

他不僅是雕刻了形體，更是雕刻了「感覺」和「時間」！下次大家再來到這裡，不妨也放慢腳步，好好感受一下高里大師如何用雕塑，凝結住那些美好而稍縱即逝的片刻！

勃艮地小童嬉樂茶具組

這組茶具簡直是從童話故事裡蹦出來的！皇家維也納的工匠們在十九世紀可真是玩心大發，用勃艮地紅和鎏金，把這套茶具打扮得像是貴婦下午茶會上，偷偷溜出來玩耍的小天使們。

皇家維也納 Royal Vienna（紅色區）

一踏入這個區域，您立刻會被那股濃郁的、深沉的酒紅色氛圍所包圍，它像是一塊巨大的絲絨幕布，完美襯托著眼前一件件金碧輝煌的皇家維也納瓷器。這裡的展品，簡直就是將藝術與奢華推向了極致！

皇家維也納晚期的重器

此區展品大多為皇家維也納晚期的重器，特色就是——大尺寸＋厚金邊＋人物畫面超逼真，部分肖像畫細節精緻得能看到睫毛分岔與耳垂光影，每一個展覽品，都像是一幅微型畫作，精緻到連眼神都栩栩如生，讓人忍不住駐足細看，揣摩畫中人的故事。

大型裝飾瓷瓶

它們造型典雅，線條流暢，這些繪畫不僅色彩飽和鮮豔，更輔以大量的黃金描邊和浮雕裝飾，讓人不禁想像、 它們當年是如何在歐洲皇室貴族的宮殿中，成為最吸睛的焦點？熊當天沉浸在一場由皇家維也納瓷器所編織的視覺盛宴中，隔著時空，也能感受到它們無與倫比的華麗與典雅！

主題源自「奧德賽」中泰勒馬科斯尋父情節

導覽老師說，這尊來自十九世紀奧地利的皇家維也納傑作，不僅碩大華貴，造型還特別典雅，色彩更是絢麗到讓人想為它拍手叫好。展現少年歷險與成長。瓶身描繪其於斯巴達宮廷求訊、返鄉與父聯手擊退求婚者，體現勇氣與責任。

瓶背另繪維納斯與邱比特，整體工藝精湛，藝術與神話完美融合。這工藝精湛得簡直是把藝術與神話完美融合，讓您無論從哪個角度看，都能發現驚喜。

▲高達150公分的巨無霸級「泰勒馬科斯探父記」瓷瓶。

導覽預約方式

館方提供每日兩場免費導覽，非常推薦預約參加！

固定導覽場次：10：30 & 14：00，每場約30分鐘 （休館日除外）

預約專人導覽：若你想深入、或是與團體（上限15人），可申請 60 分鐘專人導覽，費用2,000元／場

預約方式：07－3487566或官網填表預約導覽服務

莉．瓷藝博物館停車場

▲館方附有地上停車場，請由民族一路進入停車場停放。

▲離場時請依消費憑證至售票櫃台換取免費停車票卡。

彩蛋推薦－BDW寶德旺 Tea & Coffee

參觀完記得下樓，美美的BDW寶德旺提供簡餐、輕食，在莉．瓷藝博物館看完那3,600多件氣場炸裂的瓷器收藏之後，請緩步前往一樓的 BDW寶德旺 Tea & Coffee ，一起優雅入座。

BDW寶德旺菜單



莉．瓷藝博物館

電話：07－3487566

地址：高雄市左營區民族一路926號

營業時間：10：00－17：00（周一及除夕休館）

BDW寶德旺

電話：07－3487288

地址：高雄市左營區民族一路926號

營業時間：10：00－20：30（周一公休）

*部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團、部落格

