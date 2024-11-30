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撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃鄒承恩

高雄左營新開幕的「出帆人海鮮燒烤吃到飽」，從火鍋、炭烤到清蒸三種料理方式都有，用餐時間整整三個小時，同時更不收服務費及開爐費用。吃得到天天在高雄前鎮漁港購買的新鮮魚貨與多樣海鮮，還有多種原塊肉如豬肉、牛肉、雞肉、串燒，是下班小酌聚餐首選。但是強烈建議要先預約，正在搜尋高雄吃到飽的您可以將這篇高雄美食地圖必吃，放入您的高雄左營區美食名單中，約一約晚餐、宵夜就去吃。

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交通

高雄捷運凹仔底站附近．步行只需要4分鐘即可抵達。

收費

成人829元、65歲敬老價700元、100公分～140公分300元、80公分～100公分80元、80公分以下免費。

天天提供不同魚種

都是天天在高雄前鎮漁港購買的現撈魚貨，可以選擇火烤、煮湯或清蒸等共三種料理方式。

選擇料理方式

選定魚種後，將桌上「紅色－火烤」、「藍色－煮湯」、「黃色－清蒸」的夾子夾住盤子，並將選好的海魚交付給員工，他們會進入廚房協助前置作業處理（刮除魚鱗、去除內臟）並且清洗乾淨後，送至我們桌上，讓我們自行炭火燒烤或煮湯，倘若選擇清蒸，會煮熟後上桌。

其餘海鮮類

其它海鮮類也都是根據季節，以及購買到的新鮮海產提供我們自助拿取吃到飽的，當天有看見與吃到天天不同的蝦類（會有白蝦、胭脂蝦、鐵甲蝦更換）、小鮑魚、淡菜、澎湖小卷，尤其現撈的牡蠣、蛤蠣、螺肉真的要多吃，還有平常頗貴的魚膘，真的是吃到賺到。

豬肉、牛肉、雞肉、串燒通通吃到飽

豬肉有梅花豬、豬五花、厚切豬五花、戰斧豬排及松阪豬；牛肉有沙朗牛、雪花牛、牛肋條、牛五花及菲力牛；雞肉有雞腿排、雞翅、雞心、七里香。

飲料

冰箱內的飲料也是自助拿取，提供無限暢飲。

酒品

現場提供多種收費的冰啤酒品牌，以三個小時用餐時間來說，喝酒吃肉很足夠。

餐點介紹

大赤鯮、炎公（火烤）

記得先在魚肉上塗抹一層鹽巴後再放上炭火燒烤網上，這樣更能讓魚肉肉汁保留之餘，更能掌握好熟度，讓新鮮海魚吃出它更飽滿水嫩的肉質。烤大赤鯮果然是現撈，水嫩嫩肉質不騙人，完全無腥，也沒有什麼暗刺。而烤炎公有著喜氣洋洋的紅色魚身，烤過後那扎實飽滿口感令人喜愛。炎公魚本身偏貴，三個小時用餐時間，多吃幾輪就絕對回本。

三角、赤比（煮湯）

深深愛上海魚的鮮美，再加上蔬菜昆布煮湯後，更加襯托出甜美（可以先喝口原湯感受後再喝三角、赤比的魚湯）。細皮嫩肉三角仔，那份新鮮滋味在口中綻放，而珍貴魚種的赤比，細緻軟嫩、有著絕美的口感。

包公、黃雞魚（清蒸）

別看它外表普通，牠可是高級食用魚，也是一般市面較少出現的好魚，必點之一。吃過就懂那鮮嫩，甘甜無細刺好肉感。對於黃雞魚，熊選擇清蒸方式去品嘗牠肉質細膩且富有彈性的肉感，簡單就能吃出鮮美海味。

清蒸麻油烏魚膘

▲推薦給懂吃的老饕們，極度柔軟的鮮美，還有好的麻油濃郁香氣，記得要多吃幾盤。

▲也建議把白蝦或蛤蜊丟到魚湯內增鮮添美，在吸收海魚蔬菜昆布精華後的白蝦與蛤肉更是好吃。

▲當天不只狂吃海魚，就帶殼牡蠣也是拿了一盤又一盤，反正足足有三個小時時間，可以慢慢吃不必擔心被趕。

▲雖然有提供調味料，但是強烈建議直接吃原味，去感受淡菜與小鮑魚的本身滋味。

▲彈牙的鳳螺，店家已經調味過，因為是大根的木炭烤，相當快就抵達熟度了，搭配冰啤酒是絕佳好朋友。

▲QQ澎湖小卷，一口一隻，絕對涮嘴推薦，一定要多拿些。

沙朗牛、雪花牛、牛肋條

原塊肉就是讚，想吃牛排自己烤，想吃幾分熟就烤幾分熟，五分熟度沙朗牛排的豐富肉香很迷人。

▲撒些鹽巴調味的輕薄雪花牛肉片，一口一片，油脂香與肉甜的滋味，多吃幾片也不膩。

▲充滿咀嚼口感的牛肋條，有肉感且充分能吃出原肉的好表現。

梅花豬、豬五花、戰斧豬排

無調味更能吃出好品質的梅花豬，完全沒有豬羶味，意外的是出帆人真的拿單點好品質的肉來當吃到飽。

▲豬五花烤到邊緣焦焦脆脆的，加上鹽巴調味後，有像吃培根的感覺。

▲戰斧豬排了夠厚夠大塊，口口都是充滿著充沛肉汁的感動。

雞腿排、雞翅、雞心、七里香

鮮嫩的口感，叫人怎麼不續拿又續吃？啃肉咬骨很痛快，滿足又涮嘴的烤雞翅；偌大的雞心，它的新鮮感不會有任何不舒服味道，一口七里香，一口冰啤酒，這才是下班後的爽快人生。

出帆人海鮮燒烤吃到飽

電話：07－5506465

地址：高雄市左營區修明街107號

營業時間：17：30－01：30（23：00最後收客）

*部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團、部落格

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