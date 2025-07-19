東京最古老職棒球場！感受熱情日式應援　買票選座懶人包一次看

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撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者陳品勻

如果您是個熱愛日本棒球的旅人，或是對日本職棒文化充滿好奇的朋友，那麼「明治神宮棒球場」絕對是東京自由行中不可錯過的一個東京景點，跟著我前往東京都新宿區，來看看這座擁有近百年歷史的球場，也是東京最古老的棒球場，不僅是東京養樂多燕子隊的主場，更是日本棒球文化的縮影。

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歷史與特色

明治神宮棒球場，位於東京都新宿區霞丘町，自1926年啟用以來，已成為日本職棒歷史的重要見證者。作為日本現役第二古老的職棒球場（僅次於阪神甲子園球場），它不僅是東京養樂多燕子隊的主場，也是東京六大學棒球聯盟的比賽場地。球場可容納約30,969名觀眾，其開放式的設計讓觀眾能夠享受自然風光與比賽的結合，特別是在比賽時，頭頂還能看見飛機（應該是前往羽田機場的）這獨特的觀賽氛圍很新奇。

交通方式：如何前往明治神宮棒球場

前往明治神宮棒球場的交通相當便利，以下是幾種主要的方式：

►東京地下鐵銀座線「外苑前站」：從3號出口步行約5分鐘即可抵達球場，是最方便的選擇之一。

►JR中央線「信濃町站」：步行約12分鐘即可到達球場。

►都營地下鐵大江戶線「國立競技場站」：從A2出口步行約12分鐘即可抵達。

球票預購指南：如何購買燕子隊主場比賽門票

若想提前購買東京養樂多燕子隊的主場比賽門票，可透過官方售票網站進行預訂。網站提供英文介面，方便國際旅客操作。

燕子球迷專屬座位A（一壘側）

在2025年4月18日的比賽中，我選擇了「預購6」方案，即燕子球迷專屬座位A（一壘側），每張票價為5,800日圓（約新台幣1150元），含稅後為6,380日圓（約新台幣1270元）。這個座位區域靠近球員休息區，能夠近距離觀察球員的動態，並與其他燕子隊球迷一同加油助威。

比賽當天體驗：燕子隊 vs. 巨人隊

▲當天的比賽氣氛熱烈，兩隊球迷各自展現了獨特的應援方式。

▲此外，球隊的吉祥物和啦啦隊也在場邊帶動氣氛，與觀眾互動，增添了比賽的趣味性。

球場美食推薦：不可錯過的經典小吃

▲球場外圍也有許多小攤販售各式美食和球隊商品，建議提前到場慢慢逛逛，享受美食與購物的樂趣。

觀賽小提醒：提升你的觀賽體驗

►提前到場：建議比賽開始前至少30分鐘到場，避免人潮擁擠，並有時間購買美食或紀念品。

►遵守規定：入場時會進行安檢，請勿攜帶玻璃瓶、鐵罐等禁止物品。

►穿著球隊服飾：若坐在特定球迷區域，建議穿著該隊的球衣或配件，以融入應援氣氛。

結語

明治神宮棒球場不僅是一座歷史悠久的體育場館，更是體驗日本職棒文化的最佳場所。從便捷的交通、熱情的球迷、精彩的比賽，到豐富的美食和紀念品，這裡的一切都讓人難以忘懷。如果你計劃前往東京旅遊，不妨安排一場球賽，親身感受這份獨特的熱情與魅力。

明治神宮棒球場

地址：東京都新宿区霞ケ丘町3－1

*部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團、部落格

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