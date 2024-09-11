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金字塔前騎駱駝太震撼！盤點玩埃及必注意事項　逛街一定要結伴

貪吃鬼熊熊

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熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

離開亞洲踏上非洲大地 ，就是為了埃及，終於走進了歷史課本沙漠中，見證了金字塔奇蹟，看著書本中的人面獅身像在眼前，深深覺得震撼，這篇埃及旅遊文章最末，造訪穆罕默德．阿里清真寺，感受回教教堂的美，跟著達人前往最熱鬧的哈利利大市集，在旅遊最後一天，大肆購買埃及紀念品，把身上美金埃鎊花光光，這樣才能甘願回家！

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孟卡拉金字塔
這座金字塔與一旁的古夫金字塔、卡夫拉金字塔並稱為吉薩三大金字塔，也是許多觀光客前往必看的金字塔群。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲壯觀的石塊，都在訴說著曾經法老的不朽傳奇，稜角分明的石塊推砌的整整齊齊。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲在金字塔週圍，想必駱駝是最佳工具，在這片沙漠地區，駱駝除了是埃及人生存賺錢工具之外，也看見他們背負著不少貨品當運送用。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

從入口也能看出古埃及人的智慧
最初的入口、經由精準的設計，在木乃伊送進去後，上頭的大石直接壓下，阻止後人再從正規管道進入，然而後來的統治者，為了想拿取當時放入的珍貴物品，於是在下方，也就是買票可以進入這處，另外再挖掘出一個通道。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

來金字塔觀光必知
無論出發前在Google上找答案或者遊覽車上埃及導遊的叮嚀，大家千萬記住，在金字塔周圍，如果遇見小販千萬不要購買，這邊的價格相當昂貴，以及不要拍攝當地人（他們知道會索取小費）以及不要將相機或者手機交給他們拍合照，除非金額有談清楚，不然也千萬別期待交付的大鈔他們會找零。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲倘若覺得這些小朋友幫拍的辛苦以及技巧可以，是可以另外再給他們小費的，一美金就夠。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲參觀金字塔群門票收費220元埃鎊，不含進入金字塔內部。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲古夫金字塔，旅行社替我們安排參觀的是古夫金字塔，門票也包含在團費中了。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲穿越過非常矮小，一定要屈著身體往下走，回程更是要蹲低才能往上爬的坡道。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲無論是準備走入最底層的陵墓內，或者底層空間旁，都還有封閉無法進入的空間。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲古夫金字塔門票540元埃鎊。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲人面獅身像前面有座神廟，這處歷史也一樣悠久，神廟內全都是4600多年前的花崗岩建成的，更是當時製作第二座金字塔法老木乃伊的地方。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

特殊智慧讓人佩服
當天的氣溫高達43度左右，花崗岩石冰冰涼涼的很舒服，神廟內空氣流動快速，透過李建說明，才知道當時古埃及人的智慧，每個轉角處，將花崗岩切割成有斜度，讓神廟空氣流通也更乾燥，這也有利於製作木乃伊。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲神廟前這通道，曾經就是將木乃伊送達至金字塔的道路，只是經過數千年後，只剩下這處保留比較完整。

紙莎草店

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

真正埃及莎草紙畫
畫的原料都來自於手上這根，產於尼羅河三角洲的紙莎草的莖，古埃及人先將莎草莖硬質外皮削去，一片片切成薄片後，再放入水中浸泡至少6天，以除去所含的糖份，之後再拿類似桿麵棍的工具將、切開的紙莎草桿壓平後，將草桿一縱一橫，以相互交叉的方式編織成網格狀，最後再平壓擠出水份，如此便可以完成。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲紙莎草。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲除了師傅手工繪畫之外，還有販售螢光版，現場展示。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲販售的價格會因為是否為螢光版而有所不同，當然越大張也價格更高。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

穆罕默德．阿里清真寺

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲仿造伊斯坦堡清真寺的外型所建造。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

進入清真寺須知
清真寺有衣著規定：回教清真寺等地，進入參觀時須著長褲及長袖T恤，並穿容易脫穿的輕便鞋為宜，女生要用薄紗將頭圍住，當天進入清真寺內，需在門口就先脫下鞋子（拿著）或用10元埃鎊購買拋棄式塑膠鞋套。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲導遊講解時候有說明，他們如何作禮拜，女生在樓上，而男生在樓下，不同性別是分開做禮拜的。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲穆罕默德．阿里清真寺售票入口。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲穆罕默德．阿里清真寺門票450元埃鎊。

Khan el-Khalili哈利利大市集

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲埃及最古老的市場－哈利利大市集。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲如果這是旅行最後一天，趁這機會把手上的埃鎊都花光。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲這也是準備離開埃及之前最後的購買紀念品最佳機會。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲導遊有特別吩咐只逛大條、不買食物、不買飲料、包包一律背前面，並結伴一起逛街，這樣更能安全地享受著殺價買東西的樂趣。

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及旅遊團，騎著駱駝看三座金字塔，親眼見證書本中的人面獅身像好震撼。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團部落格

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