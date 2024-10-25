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免門票逛金門最完整古厝聚落！傳統閩南式建築處處藏精巧細節

貪吃鬼熊熊

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熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

如果你正在安排金門旅行，那麼可別錯過這處位於金沙鎮，免門票的金門山后民俗文化村！看看目前還保留完整閩南式風情的傳統古厝，貪吃鬼熊熊建議，可以一併將附近的陽翟老街、沙美老街、沙美摩洛哥一起放入半日遊當中，感受金門的戰地風光與閩南魅力。

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金門最完整古厝聚落

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

免門票參觀歷史聚落
這群建築完成於清光緒26年 （西元1900年），為旅日僑領王國珍、王敬祥父子經商有成，號召族人闢建而成，佔地相當廣闊，包括16棟閩南傳統二進式建築，加上學堂建築及王氏宗祠共18棟，合稱為「十八間」。

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲有不少地方因為還有居民以及民宿是不開放的，觀光客只能在前方（販售小吃與飲品處）還有已開放的街道中走走拍照，大約安排半小時至一個小時就能走完了。

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼金門景點，免收門票的金沙鎮山后民俗文化村。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

金門山后民俗文化村

地址： 金門縣金沙鎮890
營業時間： 08：00－17：00

＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 金門山后民俗文化村 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 金門旅遊 離島旅遊 歷史聚落 台灣特色系列 貪吃鬼熊熊

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