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來吃的都是老主顧！高雄40年海產店老師傅把關火候　菜脯雞被狂推

貪吃鬼熊熊

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熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

在地經營近40年！高雄市新興區這間廖海產，師傅天天去市場購買最新鮮的食材，加上精準的火候控制，難怪晚餐時段，都是懂吃的老顧客；傳統老店沒有使用網路宣傳，店門口旁就是停車場，推薦給老饕等級的網友們去吃吃看，吃過就懂得這位師傅的技術，現在還有滿額送生魚片的活動，宵夜時間也吃得到。

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高雄新興區美食

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲老一輩習慣親自前往市場購買食材，廖仔海產還有提供無菜單料理，可以根據預算請師傅為我們搭配。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲它就是很台味的小餐館，有著涼爽冷氣以及最道地的台式料理，當然還有純樸的熱情。

廖海產食記

蚵仔酥（100元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲外面粉皮不會太多，不油口也不會炸到水份消失。

中卷（350元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲一吃嘴裡馬上感受的中卷在嘴裡跳舞的彈Q感，原味的鮮甜已是無敵，搭配師父自己做的薑醋更提升境界。

酥炸櫻花蝦（200元）
這盤酥炸櫻花蝦，居然可以吃得到蝦肉，並且是有保有肉的肉感。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲採用活櫻花蝦而非曬過那種的，因為要保持新鮮，一次只買兩天份。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

清蒸石斑魚（550元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲價格以重量來計算，大約都會定價在350元至650元之間，這尾石斑魚介於中間體型。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲喜歡吃石斑魚，就是愛那膠質感，熱油嗆過蔥、辣椒，滲入石斑魚的細緻魚肉內，更顯得它的鮮美。

菜脯雞（600元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲食材選得好就無需過多調味，稀少的老菜脯與當天買台灣土雞肉以及些許大顆蛤蜊，簡單讓湯頭有夠甘醇。

炸海驪魚蛋（350元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲外型完全不像魚蛋，然而吃進嘴裡，味蕾馬上告訴你這就是魚卵，酥酥香香又有一顆顆口感。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲有個與眾不同吃法，一定要沾美奶滋。

梭子蟹（預定－時價）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲選得這兩隻活體梭子蟹，一隻為500元。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲川燙東港梭子蟹，活體那份鮮度當然無庸置疑，由會控制火候溫度的老師傅，剛好的熟度吃出它柔軟的肉質。

炒蛤蜊（200元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲塔香與醬香完美襯托蛤蜊鮮甜，這盤很台灣味。

白蝦（350元）

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲白蝦殼好剝、肉Q彈，蝦膏濃郁又帶甜，蝦肉完全都是緊實，口口透著新鮮白蝦自帶的鮮甜。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲記得沾上一些師傅自己調的薑醋醬，不只白蝦新鮮，就連薑也很新鮮，有著溫和的薑味而不會太辣。

▲▼高雄新興區廖海產，高雄捷運信義國小站附近，在地經營近40年經典台菜料理。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲消費滿額就贈送當季生魚片一盤。

廖海產

電話：07－2363329
住址：高雄市新興區六合一路53－8號
營業時間：17：00－23：30（周一店休）

＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團部落格

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