高雄最狂鐵板牛排！獨門台式皮蛋醬超涮嘴　鹽蔥吻仔魚灑滿魷魚上

熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者邵筱鈞

這間鐵板牛排店－萬師父牛排館，是貪吃鬼熊熊的鄰居，喜歡程度相當於一周都要去吃一次！就是愛它創意無極限的搭配，從爆多的香菜牛排、滿滿青蔥牛排，一直到最近新推出的皮蛋牛排，以及超酷的塩蔥吻仔魚組合，可說是把台灣風味通通加入了，萬師父牛排館自助吧無限吃喝也很無敵，它的玉米濃湯是肚子飽撐變圓圓的兇手，實在太過好喝，大家一定要清空肚子去吃。

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萬師父牛排館 菜單

▲現場是無提供A1牛排醬與辣椒醬，如果想吃辣，可以直接選爽辣就好。

萬師父牛排館 自助吧

▲飲品部分有提供雀巢檸檬茶、雀巢金選奶茶、可爾必思芒果冰沙、可爾必思水蜜桃冰沙。

▲小點心有香脆甜薯片。

▲冰品是香草霜淇淋，會不定期更換口味。

▲超多的玉米粒，每次去基本數就是三碗起跳的玉米濃湯，太過好喝又濃稠且真材實料。

▲現烤土司區有提供巧克力抹醬以及香蒜抹醬。

生菜沙拉吧

很少看見平價牛排店的生菜沙拉給這麼足的，更或許生意好，常去用餐，每次餐期都客滿，所以蔬菜跑得快，吃到的生菜類都是新鮮的，而且還提供對身體相當有益的堅果類欸，以這價錢來說相當超值。

爆漿奶油餐包 2顆／30元

每次去小孩最愛點現烤的爆漿奶油餐包，酥酥的外皮，趁熱吃會溢流的奶油餡，吃先一顆原味，再拿一顆後放入玉米濃湯內一起吃，一份餐包兩種享受。

蔥爆滿滿魷魚排 250元

師傅的煎功很厲害，不同於其它類似的鐵板牛排店給的魷魚，因為火侯有掌握住，讓魷魚肉保持Q彈且有水份，而且體格也是頭好壯壯，光是身材巨大就先加分，常常吃鐵板魷魚，愛吃卻總覺得了無新意，那更要嘗嘗看萬師父牛排館蔥爆系列，爆多的蔥汁與魷魚肉，咀嚼於口腔內，轉換成曼妙的一場味蕾新體驗。

雞腿排210元＋塩蔥吻仔魚50元

到底誰能想到鋪滿超多的吻仔魚與萬師父牛排館塩蔥如此對味，塩蔥的香氣與海味滿滿又爆多的吻仔魚完美搭配著，就連最熟悉的老朋友鐵板麵，因遇見了塩蔥吻仔魚後、比以往吃過的任何一個鐵板麵條更為迷人，當天如同秋風掃落葉般的將鐵板麵清空，還不用擔心食量大而吃不飽，萬師父牛排有提供免費加鐵板麵服務。萬師父牛排厚厚的雞腿肉，那鮮嫩無比的口感與豐富的雞汁，今天更因與塩蔥吻仔魚一同入口後，非常過癮。

霜降牛排390元＋皮蛋45元

只有萬師父才能超越萬師父了，既蔥爆滿滿，香菜多多推出後，高雄鐵板牛排就開始跟風學習萬師父這招，一直都能讓人意想不到的萬師父不只推出了塩蔥吻仔魚新搭配之外，更意外的是把很台味的皮蛋也能與鐵板牛排搭配。

獨門醬汁他家學不來

當天嘗鮮過後深深覺得，其它老闆學不來的是醬汁！雖然青蔥、香菜、吻仔魚甚至皮蛋很容易買的到，模仿起來也不難，然而它的綜合醬有夠厲害的，讓所有食材搭配，融合後會有種1＋1超過於2的加乘感，從老闆分享得知，從事鐵板平價牛排的他已經在高雄入行10多年，算是老師傅等級，更也協助不少同行開店，難怪不少高雄類似的這種街邊牛排店。

▲猜測它就是簡單的皮蛋＋醬油膏＋蔥的組合。

▲強推肉控要點這大大塊的霜降牛排，一口厚牛＋一口皮蛋。

萬師父牛排館外送（周二至周五）

萬師父牛排館消費方式

內用貴客，入場前請先填寫下方排隊順序表，並記住自己的叫號號碼，如果叫號過號，則以下一順序進場，入場後，自助吧無限暢飲，用餐時間60分鐘，請勿浪費食物，進入本館內限每人低消130元，沙拉吧、飲品、濃湯、麵包、冰品，內用無限供應，菜單的單點區無法適用在低消內，用餐時間是60分鐘，全部人員抵達後，再一起進場，並請再開始計算時間，沒有提供提供電話預約座位，皆採用現場候位，最後，身高110公分以下之孩童免低消。

萬師父牛排館

電話：07－395－0084

住址：高雄市三民區覺民路672號－1

營業時間：11：00－10：30（周一公休）

＊部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團、部落格

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