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揭開埃及法老神秘面紗！宗教共融懸空教堂　下榻遙望金字塔獨棟酒店

貪吃鬼熊熊

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熊熊愛吃愛喝愛玩，每天用著童稚之心起床，張開眼看著世界，期盼著又能有什麼新發現; 很歡迎大家來熊窩當熊友，一起用著笑呵呵的人生觀探索這個美妙世界吧!

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

撰文攝影／貪吃鬼熊熊、整理／實習記者黃亭詠

正在尋找埃及旅行與埃及景點嗎？您知道埃及是軍警國家嗎？許多景點都會部署荷槍實彈的警察與軍人，個人覺得不適合埃及自由行，選擇跟旅行團、會讓行程更加便利。貪吃鬼熊熊夢想前往埃及已經多年，始終無法鼓起勇氣去安排，倘若不與好友－Wei笑生活夫妻倆一同參加、恒新旅行社經典埃及亞歷山大傳奇深度10天達人埃及團，否則這夢想也不知道什麼時候可以圓夢？

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關於埃及您知道與不知道的知識

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

關於埃及，您知道與不知道的知識

1.關於宗教，相信真主阿拉，一天需做五次禮拜。
2.天課－每個月固定拿出收入的2.5％捐獻給窮人，如果不確定住家附近哪戶人家是真正需要被幫助的窮人，可以把錢交給教會，統一由教會捐獻。
3.齋月－古蘭經有寫，必須遵守，一個月一天，從天亮直到天黑後，這段時間完全不進食，連水也不能喝。
4.朝聖 －指的是伊斯蘭教徒到麥加的朝覲，這是每年全世界穆斯林最大規模的聚會，依據規範，每一個身體健康且經濟良好的穆斯林，一生中至少必須朝覲一次。
5.禁忌－除了我們熟悉、不可以吃豬肉之外，他們也不可以賭博以及喝酒，所以導遊說他個人興趣就是喝咖啡與抽水煙（這在埃及街頭相當常見）。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

懸空教堂

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

何謂懸空教堂
同一個地方存在兩個教堂？就在舊開羅區域，這處很有歷史意義的懸空教堂，用著大量木製品、並可以看到教堂下方還有一座羅馬時代的教堂，當下就有種彷彿在空中一樣的感覺。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲入門後許多、以古基督教為背景的壁畫，同時也保存得很好，絕對值得一遊。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲一旁的販賣區，販售許多關於基督教的飾品類還有十字架。

文明博物館
想看木乃伊，一定要去這裡，不只存放著古埃及數千年來的雕塑、陶器和金屬器皿，更也能了解這古文明國家的歷史深度。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲當時的書信，非常精美並且還能保存得這麼好。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲國王專屬的戰車，前方是馬匹拖動。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲仔細一看，還能看見戰車上有著敵人的血跡。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲在這裡可以全面了解、從法老、希臘、羅馬、伊斯蘭直到現代的埃及文明。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲這本可是真正的古蘭經，是伊斯蘭教中最重要的經典。穆斯林相信「古蘭經」是真主阿拉的啟示，它被廣泛認為是最優秀的阿拉伯語。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲看看這王冠，或者古羅馬金幣，還有那一尊尊的雕像，是不是做工相當精美。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲博物館內陳列著許多關於當時埃及人的生活物品，還能看見手術刀，農具，金飾，石板。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲最厲害的還有觀星儀。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

拉美西斯二世木乃伊存放地
地下一樓存放法老木乃伊的地方是禁止攝影的，最著名的拉美西斯二世也在這裡，每個房間放置木乃伊以及棺木的房間內、配有穿著正式西裝的保全人員，同時也能看見頭髮還一絲絲，保存良好，依然能看見指甲的法老們，光是想像，這些偉大的國王就在我旁邊，就是種奇特的感覺。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲文明博物館門票160埃鎊。

香精店－金老鷹香精Golden Egal-Bazaar

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲為什麼一定要多帶些美金去買，除了比起香水與精油更天然，埃及香精也只有在埃及才能買到，物以稀為貴。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲香水就是香精＋會揮發的酒精（現場有表演，拿出香水與打火機，就知道香水會噴射出火焰）。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲精油就是香精＋橄欖油，當天販售的埃及人會用中文來解說，也會教學香精使用方法。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲購買小瓶或者中瓶的，當場就會贈送金老鷹香精自己做的玻璃精油瓶。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲手工精油瓶即使不使用、擺在家裡也能成為埃及旅行的紀念品之一。

可以看見金字塔的埃及度假飯店－Cairo Pyramids – Steigenberger -Hotel

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲今天住在大埃及博物館正對面，可以直接看見金字塔的開羅⾦字塔施泰根博閣飯店。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲住的是獨棟，並且房門前還有小花園的別墅。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲飯店還有游泳池，夏天的氣溫泡在冰涼的水池內就是爽。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲距離大廳不遠的這處游泳池旁，還有另一座更大更寬的泳池，很有度假氛圍感。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

絕美的埃及日出也能捕捉
如果能起早，請別錯過白天的開羅⾦字塔施泰根博閣飯店，特意六點起床，就是想捕捉到完全無人的空景之外，此時太陽才準備打卡上班，溫度相當宜人。

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

▲▼埃及景點懸空教堂，法老木乃伊的文明博物館，以及可以看見金字塔的埃及度假飯店。（圖／貪吃鬼熊熊提供）

*部落客《貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影》現有經營：粉絲團部落格

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