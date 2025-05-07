今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

▲今年夏天起，台灣將有直飛宮古島航線。（圖／部落客珊莎提供）

記者蔡玟君／綜合報導

從今年8月起，台灣人將可直飛日本宮古島，探索更多島嶼秘境。《ETtoday新聞雲》就整理出宮古島必玩景點、推薦住宿，走在日本最長免收費橋樑看比沖繩本島更蔚藍的海景，或潛入海中看珊瑚礁，而島上更有今年新開幕的日本首間「宮古島瑰麗酒店」，帶給旅人全新奢華享受。

宮古島是沖繩縣西南方的宮古群島之一，從台灣直飛約1小時左右就能抵達，其澄澈的蔚藍海景，被許多旅人譽為是此生必看的「宮古藍」，更有「東亞馬爾地夫」美稱，且透過伊良部大橋、池間大橋、來間大橋，可以自由來往於宮古島、伊良部島、下地島、池間島、來間島之間，探索不同沖繩離島魅力。

▲宮古島與那霸前濱海灘。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▪︎推薦景點

1.與那霸前濱海灘

來到宮古島若沒有走一趟與那霸前濱海灘，那就不算來過。與那霸前濱海灘位於宮古島西南端，綿延7公里的純白沙灘，和閃耀翡翠色彩的大海，近看澄澈見底，曾多次獲得日本最佳海灘第一名，更是當地名勝。這裡也是座海水浴場，旅客可以在此下海游泳、浮潛，或是體驗各種水上活動。

▲砂山海灘。（圖／部落客珊莎提供）

2.砂山海灘

另一個不可錯過的沙灘則是「砂山海灘」，同樣擁有美麗的白沙灘與蔚藍海水，而岸上有一處受到海浪侵蝕的天然岩石拱門更是必拍打卡景點。此外，這裡也是著名欣賞夕陽去處。

▲伊良部大橋。（圖／部落客珊莎提供）

3.伊良部大橋

伊良部大橋連結宮古島與伊良部島，大橋全長長達3540公尺，在起點處設有一座通往沙灘的樓梯，讓旅客可以從下而上欣賞這座日本最美橋樑；加上伊良部大橋並不收過路費，因此也號稱是目前日本最長的免過路費大橋。

旅客可選擇步行、騎單車或自駕的方式穿越橋樑，完全無任何遮蔽物的大橋兩側，是一望無際的淺藍色大海，隨著橋樑高低起伏，視野也跟著海平面上上下下，彷彿漫步在大海之上，成為感受沖繩藍色海魅力的必去旅遊地。

▲宮古島17END。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

4.17END

「17END」緊鄰下地島機場北邊的河堤，可以同時看到蔚藍海景與飛機起降的景點，更特別的是，這裡的沙灘必須等到退潮才會顯現，又有「日本秘密海景」之稱。

▲登山纜車 The Shigira Lift Ocean Sky。（圖／部落客珊莎提供）

5.登山纜車 The Shigira Lift Ocean Sky

位於宮古島東南側的Shigira度假村內有一座登山纜車，全長約283公尺，乘坐時間約13分鐘，可以從空中視角360度欣賞周邊海景與自然風光。

6.上野德國文化村

「上野德國文化村」是一個結合德國文化與海洋風情的主題樂園，園內代表地標就是重現被列為世界遺產的德國馬克思城堡。這座文化村的起源是在1873年曾發生一場船難，當時的宮古島民救起漂流到此處的德國船員，而建立起兩地友誼。

7.東平安名岬

東平安名岬位於沖繩縣宮古島的東端，延伸出海岸線約2公里，由隆起的珊瑚礁石灰岩形成。這裡是日本百景之一，也被選為「國家史跡名勝天然紀念物」。從停車場到燈塔有一條散步小徑，可以邊走邊欣賞壯麗的景色。

8.池間大橋

池間大橋是連結宮古島本島與池間島兩側，開在橋上，兩側是接近無限透明的蔚藍海景，療癒又愜意；池間島上有許多在地小吃，坐在戶外還能徜徉在夢幻景色中。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／瑰麗酒店集團提供）

▪︎推薦住宿

1.宮古島瑰麗酒店

「宮古島瑰麗酒店」將於2025年3月1日正式開幕，也是日本首間瑰麗酒店。酒店內共擁有55間客房，每間客房都坐擁壯觀的宮古島原始水域美景；館內四間餐廳和酒吧，包括池畔酒吧、全日義大利餐廳、日式料理等國際美食讓旅客能盡情享用宮古和牛、新鮮捕獲的魚類、本土的沖繩清酒等。

傍海的無邊際泳池讓旅客隨時能享受海景之餘，亦設有代表瑰麗健康養生正源的「Asaya® 水療」設施與6間理療室、瑜伽房和健身中心。

▲宮古島東急度假飯店可直接走路抵達與那霸前濱海灘。（示意圖／星宇航空提供）

2.宮古島東急度假飯店

宮古島東急度假飯店位於宮古島連綿的白色沙灘上，步行即可抵達被譽為東洋最美沙灘的「與那霸前濱海灘」，沙白水藍，一望無際，風景優美，現場設有香蕉船、浮潛等許多海上活動，由宮古機場出發約10分鐘車程即可抵達飯店。

3.SHIGIRA SEVEN MILES RESORT

SHIGIRA SEVEN MILES RESORT位於宮古島南端，佔地達140萬坪，是一座綜合度假村，度假村內有8間不同風格的飯店，除了可以飽覽宮古島自然風光外，還能打高爾夫球、享受私人海灘。

▲宮古島／下地島機場。（圖／星宇航空提供）

星宇航空將於8月22日開闢宮古島市／下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，並於即日起開賣。下地島航線將以A321neo客機飛航，提供「台北－下地島」每周兩班服務，航程約一個半小時，從8月22至10月24日為旅客打開一段限時的夢幻島嶼之旅。

業者也與可樂旅遊、雄獅旅遊、山富旅遊、易遊網等旅行社合作推出自由行及團體的宮古島行程，4天3夜最低新台幣1萬7888元起，詳情可洽各大旅行社。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）