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免費續冰甜度可調太貼心！台中黃昏市場藏無名豆花芋泥超綿密

糖糖's 享食生活

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▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

大家有來逛過台中的華美黃昏市場嗎？住台中這麼久竟然現在才發現這個華美黃昏市場，這裡也集結了不少隱藏版美食，這間華美無名豆花就是其中一間，不只用料實在，還可以免費加冰呢！

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▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

位置
華美無名豆花位在台中西屯區寧漢街中，就在華美華黃昏市場裡頭，下午兩點半開始營業至晚上七點，糖糖這天平日下午兩點半就來卡位，那時候還沒什麼人潮，聽說下午四、五點人潮最多。

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

環境

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲華美無名豆花內用空間不算大，環境還蠻乾淨的，戶外也有設置一些座位區，採光比較好。

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲華美無名豆花的配料很豐富，有紅豆、綠豆、花生、大豆、湯圓、地瓜、粉粿、粉條、芋圓、芋泥、薏仁、仙草等。

菜單

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

綜合豆花 45元
第一碗點了綜合豆花，配料在底下，可以自選三種配料，另外還可以調整甜度及免費加剉冰。三種配料選了粉條、仙草及薏仁，甜度選了半糖，配料不會太甜，豆花也相當綿密，豆香味很濃厚。

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

綜合豆花 45元
另一碗一樣是綜合豆花，不過糖糖這次只選了兩種料，花生跟芋泥，老闆娘幫忙平均份量，因為平時不太吃甜，所以點了無糖，單純豆花、配料加上碎冰。

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

華美無名豆花的花生煮得非常綿密，花生香氣濃厚，另外芋泥是人氣招牌，芋泥相當綿密，甜度不會太高，芋頭香氣也很濃厚，芋頭控必點！

▲▼華美無名豆花。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

喜歡吃冰的朋友，華美無名豆花還可以免費加冰及糖水，喜歡吃豆花的朋友，這間華美無名豆花你一定要筆記，尤其是芋泥必點！太晚來聽說會吃不到，推薦給大家！

華美無名豆花

電話：0935－899120
地址：台中市西屯區寧漢街37號
時間：14：30－19：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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