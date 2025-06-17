韓國人氣減糖馬卡龍進軍台中！變身起司漢堡鹹甜口感超驚豔

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

韓國人氣減糖馬卡龍專賣店「Melting Finger 舔舔手馬卡龍」進軍台中！去年快閃台中勤美大受好評，今年更是直接在台中駐點，增設了內用座位區。減糖不甜膩，連平常不吃馬卡龍的朋友也愛不釋手呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

Melting Finger 舔舔手馬卡龍台中第一間店就開在台中北區太平路上，鄰近一中商圈、中友百貨，店內結合香醇咖啡，並設有舒適的內用座位區，讓大家可以邊享用咖啡，邊品嘗美味馬卡龍。

環境

以咖啡廳模式呈現，有別於一般其他縣市的外帶店，店內增設了舒適的內用座位區，還多了咖啡、飲品的選擇。裝潢充滿質感，以清新明亮的黃藍色調為主軸，打造溫馨又俐落的氛圍，店內空間寬敞舒適，讓人能夠輕鬆享受甜點時光。

▲甜點櫃中陳列著各式各樣的繽紛馬卡龍，口味不僅多樣化，造型也相當可愛。

▲除了減糖馬卡龍，還有軟餅乾、瑪德蓮，口味也非常多樣化。

菜單

▲舔舔手馬卡龍的DM，口味依現場為主；保存方式為冷藏密封4天，冷凍14天。

品項

起司漢堡 95元

將馬卡龍做成起司漢堡的模樣也太可愛啦！內餡選用濃郁滑順的起司卡士達，夾入酥脆的奇福小圓餅與香濃起司片，鹹甜交織的風味在口中綻放，層次感十足，是款帶有微鹹香氣的馬卡龍。

薄荷巧克力 95元

馬卡龍外型是可愛的怪物造型，選用經典不敗款的Andes薄荷巧克力製成的薄荷巧克力卡士達內餡，夾入可愛的狗骨頭餅乾，增添口感趣味，一入口便能感受到薄荷巧克力帶來的涼爽感受，香甜中透著清新，不甜膩。

焦糖花生 95元

跳脫傳統馬卡龍的圓潤外型，獨創可愛又吸睛的花生造型馬卡龍，內餡使用店家自炒自製的濃郁花生醬，搭配酥脆花生顆粒，每一口都散發出迷人的花生香氣，尾韻帶有微微焦糖香甜，層次豐富卻不甜膩。

草莓優格 95元

喜歡酸感明顯的朋友，推薦這款草莓優格口味。選用酸甜草莓果醬，結合香濃滑順的優格內餡，再撒上草莓乾點綴，入口是微酸微甜的層次風味，清爽不膩，讓人一吃就愛上。

心得

用創意顛覆你對馬卡龍的想像，更是採用減糖配方，讓馬卡龍吃起來不甜膩，就連平時不太吃馬卡龍的朋友一試成主顧。這次我點的口味都很喜歡，尤其是起司漢堡這款，沒想到馬卡龍也能做成鹹口味，喜歡馬卡龍的朋友趕緊收藏起來！

Melting Finger 舔舔手馬卡龍 台中店

電話：04－22068897

地址：台中市北區太平路175號1樓

營業時間：12：00－20：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►深夜「無菜單日料」開箱！隱身逢甲商圈低調巷弄 預約才能吃到

►台中巨無霸控肉飯糰！吃一顆抵兩餐 老闆娘料狂塞毫不手軟

►台中隱藏版「抹茶雞蛋仔」咬開茶香噴發！藏軟糯牽絲越嚼越香