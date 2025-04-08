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炸物界三明治！花蓮爆漿起司＋鹹香火腿夾心雞排　一口咬下超滿足

胖貓咪的奇幻旅程

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人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

說到夜市炸物，雞排永遠是大家的心頭好，但你吃過「夾心雞排」嗎？ 炸雞排裡面居然夾了起司和火腿！這家「醬爆雞排」在花蓮東大門夜市超級火紅。一開始我以為它就是一般的厚切雞排，但拿到之後，咬下去直接爆漿，內餡竟然是起司和火腿，罪惡度直接爆表！

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豐富的層次感
一般的雞排頂多撒點胡椒粉或刷醬料，但這家的醬爆雞排完全不走傳統路線！咬下去是雙層享受，不只外酥內嫩，還加上牽絲起司和鹹香火腿。炸得剛剛好的金黃外皮，裡面卻是邪惡濃郁的夾心，真的超有創意，這已經不是單純的炸雞排，這是「炸物界的三明治」！

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

外皮超級脆，完全不油膩
吃炸雞排最怕的就是外皮吸油太多，咬下去油汁爆出，但醬爆雞排完全不會！外皮炸得超級酥脆，裡面的雞肉仍然保有肉汁，不乾柴。拿在手上不會油膩到滴油，這點真的很加分！有些夜市雞排會炸到裡面太乾，但這家的雞肉熟度剛剛好，外脆內嫩，還有夾心，真的超滿足！

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

不只醬料，還有花式口味可以選
這家雞排除了經典的「醬爆系列」，還有各種創意口味，例如：起司夾心雞排、火腿起司雙層雞排、黑胡椒口味、日式照燒風味。如果不想要手沾到醬，可以點無醬版本，但我個人覺得刷上特製醬料更好吃！

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

火腿起司雞排
內餡多了鹹香的火腿，搭配濃濃起司，整體味道更有層次。起司的鹹香加上火腿的煙燻香氣，配上外酥內嫩的雞排，是絕配！這個組合真的很創新，完全不是傳統雞排的吃法。

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

總結
夾心雞排創意滿分，內餡超罪惡！外皮炸得超酥脆，不油膩，雞肉仍保有肉汁。而且口味選擇多元，喜歡起司、炸物的朋友絕對會喜歡這款夾心雞排，來東大門夜市一定要試試！

▲▼花蓮東大門夜市必吃：【醬爆雞排】起司＋火腿夾心，炸物界的三明治，直接封神。（圖／部落客胖貓咪授權提供）

醬爆雞排

地點：花蓮東大門夜市（靠近炸物區）
營業時間：17：00－23：00（依夜市狀況為主）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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