2025「福岡城櫻花季」綻放中！期間限定點燈活動　欣賞浪漫夜櫻

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

九州福岡熱門景點「舞鶴公園」是個四季都值得走訪的浪漫景點，全區佔地非常大，同時也是福岡城的遺跡，其中又以櫻花季更具知名度，春暖花開，櫻景迷人。還能搭配城堡合影，穿和服來賞櫻拍照超好看，季節限定點燈也很值得一看。（本篇花況2025／3／26）

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交通方式＆停車資訊

舞鶴公園位在福岡市區，開車導航地標即達。附近就有付費停車場，搭地鐵再步行前往也很方便，周邊景點豐富，有大濠公園、福岡美術館、警固神社、護國神社和天神地下街等等。

舞鶴公園佔地非常大

有櫻花林、樹林步道，也有池塘和舊時的城門遺跡，旁邊連接大濠公園。大濠公園有滿片櫻花樹和日式庭院，櫻花季時也能賞櫻，所以許多旅人到福岡賞櫻時，這兩個公園都會一起安排。

▲福岡舞鶴公園的全區導覽地圖。

環境

舞鶴公園有多個入口，入口處都有舞鶴公園的地標。舞鶴公園腹地寬廣，有階梯步道，也有無障礙區域。公園設施規劃完善，有洗手間、親子尿布台。

▲也有小型的溜滑梯能讓小孩玩，櫻花季時，公園裡也有市集可以覓食採購。

2025櫻花季最新花況

舞鶴公園在櫻花時節會非常漂亮，但也要看現場抵達的實際花況。此行來訪時，舞鶴公園櫻花初開綻放中，雖然櫻花仍含苞待放，但粉色花景依舊迷人。公園裡櫻花種類非常多，有染井吉野櫻、垂枝櫻、薄墨櫻，以及桃粉色的八重櫻，櫻花季時會陸續盛放。

▲這次來舞鶴公園天氣非常好，櫻花也正初開中（3／26）。

四季都美的舞鶴公園，在櫻花季最為熱門

不過想要賞櫻，還是需要運氣。我之前初訪舞鶴公園時，明明是櫻花季的時間，卻因為氣候因素，延後一個星期才開花。舞鶴公園裡到處都有櫻花，其中最夯的點就是櫻花林，來訪的朋友可以選擇較盛開的櫻花來取景，畫面會很美，搭配日本和服拍起來更有美感！來看舊城遺跡，搭配粉嫩櫻花，拍照起來更有紀念意義。但有點可惜，穿和服的那一天，這一區的櫻花都還沒開。

▲我們此行停留的時間較長，隔幾天再來舞鶴公園，櫻花開得更茂密了，雖然也僅花開五成，但已經比三天前的櫻景更漂亮。



▲這一區白色櫻花大道就是福岡城跡前的櫻花林，步道平穩好走，也適合推推車。櫻花樹下還有石頭坐椅，可以坐著賞櫻。

舞鶴公園的櫻花林花開時真的超夢幻

有白櫻和粉櫻，盛放的櫻花讓人流連忘返，甚至會想停下來好好的感受這片櫻景的美好。喜歡拍照的朋友，可以選擇花景茂密櫻花步道取景。當櫻花盛開時，來舞鶴公園賞花的人潮也變多了，除了坐在櫻花林裡的紅椅，也可以自備野餐墊，靜靜的坐在櫻園裡放空也很愜意。

▲櫻花季時開放登上福岡城跡，城牆很壯觀，四周被櫻花包圍，猶如小仙境。



▲換個視角欣賞櫻花林也很美，需要走樓梯，但可以輕鬆攻頂，觀景視野遼闊。

2025櫻花點燈活動

舞鶴公園同時也是福岡城保留下來的遺跡舊址，福岡城的天守閣，有「春之天守閣」點燈活動，在2025／3／7－4月上旬，點燈時間為18：00－22：00。此外還有櫻花季點燈活動，位在舞鶴公園的櫻園，且有另外售票，可以欣賞舞鶴公園的浪漫夜櫻。櫻花季的夜櫻燈光秀共有三個區域，參觀一個區域門票為600日圓、三個區域門票為1500日圓。

總結

舞鶴公園是福岡人氣的賞櫻名所，公園佔地大，不僅能賞櫻，還能探索舊時遺跡。很推薦先去租和服，再來賞櫻拍照更好看。季節限定點燈活動也很精彩，值得搭配一起玩！

舞鶴公園

地址：1-4 Jonai, Chuo Ward, Fukuoka, 810-0043日本

營業時間：24小時

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