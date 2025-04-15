雲海茶田盡收眼底！盤點TOP8阿里山景觀餐廳　走進獨特巨石村落

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

嘉義阿里山景色美到讓人著迷，除了搭小火車、看神木、賞櫻花之外，沿途都能欣賞療癒的山景和茶田風光，還能找間有特色的景觀餐廳或咖啡館閒坐。阿里山的茶和咖啡都很有名，絕對值得細細品嚐。本篇整理8個阿里山人氣的景觀餐廳和咖啡館，以及評價也很高的文化部落及休閒景觀園區。

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1﹒佐一茶屋

嘉義阿里山人氣景觀餐廳「佐一茶屋」位在阿里山鄉，是一棟不起眼的日式小屋。館內別有洞天，餐廳擁有絕美的觀景視野，必點美食是鰻魚飯，炸豬排飯也相當可口，也有特色甜點和飲料，來用餐、吃下午茶氛圍不錯，能同時看山景和品茶香。

佐一茶屋

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村1鄰2號附9

營業時間：08：30－20：00 （周四公休）

電話：0975－913068

2﹒阿里山土匪森活村

通往阿里山番路鄉的玩樂場域「阿里山土匪森活村」，擁有療癒山景和步道，門票50元可以折抵消費，能泡茶、觀景、射箭，現場也有販售各式在地的伴手禮和小吃。有洗手間和停車場，以及露營區和觀景台，四季景色不同，還有季節限定的賞花和採果活動！

公興森態園區－阿里山土匪森活村

地址：嘉義縣番路鄉公興村3鄰中寮5之20號

營業時間：09：00－17：00

服務電話：05－2586022

3﹒旺萊山愛情大草原

阿里山山腳下的「旺萊山愛情大草原」，不只是免門票的親子玩樂場域，巨無霸的愛心禮物盒和浪漫的LOVE造景，也是讓情侶們感情升溫的景點。旺萊山愛情大草原的帳篷野餐區很寬敞，每一年都有獨特且創意的造景。必訪愛情圖書館、粉色鋼琴屋，來訪還能免費吃旺萊山的鳳梨酥！

旺萊山愛情大草原

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕7鄰15號

營業時間：09：00－17：00

電話：05－2591585

4﹒雲瀑谷咖啡館

在阿里山公路上的「雲瀑谷咖啡館」，是觀景、用餐、喝下午茶的好去處，園區佔地不算大，卻擁有寬闊的綠地大草原，以及遼闊的視野，能輕鬆將壯麗山群盡收眼底。來這裡約會很放鬆，運氣好的話還能看到雲海！

雲瀑谷咖啡館

地址：嘉義縣番路鄉公田村潮州湖1號

營業時間：10：00－17：30

服務電話：05－2586958

5﹒達娜伊谷自然生態公園

「達娜伊谷自然生態公園」園區佔地寬廣，擁有豐富的大自然景觀，能一覽群山峻嶺之美，更是保育鯝魚的生態園區。療癒的山川美景，被鄒族取名為忘憂谷。來訪能欣賞鄒族文化表演、走吊橋、看溪谷，還能品嚐部落的風味料理，感受河谷的流水潺潺，結合山中部落的文化與特色，非常值得一訪！

達娜伊谷自然生態公園

地址：嘉義縣阿里山鄉3鄰51號

營業時間：08：00－17：00（周三公休）

電話：05－2513246

6﹒阿將的家23咖啡館

「阿將的家23咖啡館」是坐落山層間的石頭屋，主人熱愛藝術創作，設計一座獨特的巨石村落，館內的一柱一石都是由阿將夫妻親手搭建。來訪能欣賞鄒族建築的藝術之美，還能品嚐咖啡、吃鬆餅、眺望秀麗群山，也有提供住宿和露營，假期來山裡的石頭村走走，也是一種享受。

阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129－6

營業時間：09：00－12：00、13：00－16：30（周二、六公休，周五營業至17：00）

電話：05－2561930

7﹒鄒族文化部落

阿里山如仙境般的「鄒族文化部落」，海拔1300公尺，四周被壯麗群山和茶田擁抱，園區佔地寬敞，綠意盎然，美不勝收。來訪能認識鄒族部落的文化、欣賞精彩的表演，還能品嚐部落風味美食，以及漫遊茶園。鄒族文化部落大自然生態豐富，還能見到蝴蝶飛舞！

YUYUPAS 優遊吧斯鄒族文化部落

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127－2號

營業時間：09：00－16：30

電話：05－2562788

8﹒觸口遊客中心

「觸口遊客中心」佔地寬敞，入園免門票，充滿藝術感的建築裡，介紹著鄒族部落的文化，綠油油大草皮種植著壯觀的阿里山神木，還能看阿里山小火車，認識獨立山8字軌道。也可以探索旁邊的逐鹿部落，與梅花鹿合影。觸口遊客中心館內還有好喝的咖啡，如果想來杯好咖啡，也能停留遊客中心。

觸口遊客中心

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

營業時間：08：30－17：00

電話：05－2593900

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