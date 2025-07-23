澎湖奎壁山摩西分海全攻略！周邊景點安排　必留意陸連島通行標示

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

奎壁山摩西分海本來就是澎湖經典款景點，但現在多了景點餐廳和伴手禮店，變得更好玩了！這裡是澎湖夢幻的八景之一，可以欣賞奇岩異石，最特別的是退潮時的景緻，退潮時可以看到一條300公尺的海上巨龍步道，是典型的陸連島，還能看到更多的海底生物！

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交通方式、停車資訊

夏天最適合來澎湖旅行，感受澎湖藍的魅力，炎熱的夏天滿分帶著ZAQ寶來澎湖玩樂放電，除了一年一度熱鬧的澎湖國際海上花火節外，我們此行還特別來奎壁山摩西分海，奎壁山摩西分海位在湖西鄉，開車導航地標即達，園區備有戶外大型停車場，開車停車都很方便。

▲奎壁山摩西分海停車場，汽車機車都要收費，機車計次20元，汽車2小時40元。

周邊環境

好幾年玩澎湖沒有來奎壁山摩西分海，今年再訪這裡覺得好不一樣，重點是，奎壁山摩西分海還是非常的熱鬧，周邊有民宿、遊客中心、洗手間和紀念品店，感覺住在旁邊，也是一大享受。

熱門打卡地標

印象中，之前來這裡就是來走石灘步道，探索海底生物拍拍照；這次帶著ZAQ寶來，覺得園區變化好大，還有世界最美麗海灣IN澎湖的打卡地標，推薦給大家。

▲在最新的景觀餐廳前，還有地景藝術，好亮眼的大鯨魚，看得出來是用回收的物品來設計的，也是提倡一個環保及不要污染海洋的概念。

簡介

奎壁山摩西分海是澎湖的一處地質公園，其歷史悠久，奎壁山地質公園整個園區包含奎壁山及赤嶼，而赤嶼位在奎壁山東側沿岸，漲退潮時景觀大不相同，漲潮時，放眼欣賞就是大片的奇岩海域，而退潮時，會出現一條能通往赤嶼的S型的礫石灘。

潮汐時刻表

也就是說想來走奎壁山摩西分海要記得看潮汐時間，合海時當然就僅能觀景，不可以上島行走，分海時就可以步前散步礫灘，探索島上的生態。退潮時站在觀景台上，就能飽覽壯觀的S型礫灘，空拍下，會很像是一條盤據在大海上的巨龍。

陸連島通行標示

奎壁山摩西分海石灘上有旗幟管制，若為綠旗陸連島即為可以通行、若為黃旗建議勿通行、若為紅旗就是完全禁止通行。建議想要來走奎壁山摩西分海的朋友，可以先看一下奎壁山摩西分海的潮汐時刻，合海分海都標示得很詳細，可以參考。

艷陽藍天的澎湖真的很美

蔚藍的天空，搭配碧綠的海色，還有獨特的地質奇岩，美麗的景色，讓人格外放鬆，而且不時會有微風吹風，能感受夏季的涼意。

特殊生態

奎壁山摩西分海的海水冰涼，踩踩水好消暑，蹲低觀察，還能發現奇岩上的特殊生態，滿分當天帶著ZAQ寶發現水裡的魚兒、寄居蟹，還有很多沒看過的水裡生物，牠們動作緩慢，身體還有保護色；若沒有仔細觀察，也很難會發現牠們，經過海水的沖刷，這裡的石頭形狀也很特別，感覺石頭上還有許多長得很像小香菇的生物。

▲這裡的石灘其實也不太好走，奇岩大大小小，步行時一定要注意安全，凱文當天走陸連島，從北寮一路通往赤嶼，景色迷人，不同視角欣賞兩個連結的小島好特別。

摩西摩西伴手禮店

這裡最新的景觀餐廳也好美，白色帶玻璃窗的建築，可以用餐也能買伴手禮，店名是摩西摩西，感覺像在與旅人打招呼，這裡有規劃座位區，可以買各式特調、冰淇淋和鬆餅，能來喝下午茶。

▲窗邊座位觀景視野不錯，但夏天還是有點曬。

▲我們買了澎湖最有名的仙人掌果汁加牛奶，是小熊造型的瓶裝飲料，可愛看起來好好喝，味道也不錯。

▲摩西摩西景觀餐廳還能買到各種冰淇淋，水果冰淇淋真的好吃，很推。

▲販售許多紀念品和伴手禮，看起來很精緻，有皮包飾品、居家擺設，也有酒品、禮盒、玩偶娃娃，都很別緻。

▲一樓也有規劃洗手間、電梯、尿布台等，二樓是景觀餐廳，來奎壁山摩西分海也能吃美食，感覺能在餐廳裡換個視角欣賞摩西方海也會很震撼。

▲全新的奎壁山摩西分海地標在餐廳的後面，滿分一家當天也有來這裡拍美照打卡，色彩繽紛的大地標，也讓滿分印象深刻。

洗手間、沖腳區

▲準備離開前，還能在洗手間前洗腳洗手，立體生動的彩繪壁畫，居然是洗腳區，可以看到牛牛、魚兒、鳥兒、小羊出沒。

▲準備離開前，別忘了去繳費處付停車費，這裡也是遊客中心，館內冷氣開放，有規劃座位區和咨詢處，奎壁山摩西分海相關的景點資訊都能來這裡看。

心得

滿分一家在奎壁山摩西分海玩得很開心，很久沒來了，覺得這裡真的很美，不僅擁有獨特的地質，還能在分海時走陸連島，奎壁山摩西分海地質公園也規劃得越來越好玩，有景觀餐廳、伴手禮店、還有咖啡館和冰店，親子同遊來探索海底生態也是好玩又有趣，還能看海拍美照、吃冰淇淋，快收錄起來吧！

奎壁山摩西分海

地址：澎湖縣湖西鄉北寮村

電話：06－9216445

營業時間：08：00～17：30

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