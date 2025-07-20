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免門票大自然戲水區！涓絲狀水簾瀑布超壯觀　新竹北埔避暑勝地

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

新竹「北埔冷泉」是個熱門消暑勝地，沁涼清澈的泉水一碰暑熱全消，還能欣賞大自然中，最夢幻的水簾大瀑布，來這踩水看瀑布超放鬆，取景玩拍也很好看。不過這裡雖說免門票，但無人特別管理，請旅人避免涉入水深區域。

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▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲我們抵達時已經快五點了，這裡還這麼熱鬧，路邊成了臨時停車場，停了好幾公尺遠，開車來訪的朋友，可直接導航北埔冷泉，附近白線可以臨停，假期建議早點來。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲從路橋上俯視北埔冷泉戲水區，就能看到好多旅人都在這玩水拍照，瀑布水澗唏哩花啦，感覺就相當涼快，看到這一幕，滿分和凱文的精神也都來了。

冷泉入口
北埔冷泉周邊有許多小店，路過北埔冷泉商行，這裡可以買零食、飲料、冰品等補給品。更棒的是，通過商行就能直達北埔冷泉，而且商行對面還有提供盥洗室，玩水後也可以在這清洗更衣，真的太貼心了，北埔冷泉根本就是大自然的戲水區，來這裡賞景玩水也是免費的。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

吊橋景觀
 滿分第一次來北埔冷泉，當下心情超興奮，準備了飲料和衣物想要開心的來這玩水，不料準備過北埔吊橋時發現旁邊的告示牌，警告遊客請勿在橋下和溪邊戲水，不過，再看一眼，橋下都是人。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲吊橋上限15人通行。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲溪水風光又美又壯觀，溪流的兩側是壯麗的山群和翠綠的樹，溪水裡滿滿的人潮，非常熱鬧，大人小孩在溪邊裡玩得好開心，不時也一直傳來歡樂的笑聲。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

簡介
通過吊橋，滿分看到北埔冷泉的石碑，這個石碑是於民國八十二年十二月題的，難怪題字上的金漆也隨歲月有斑駁的痕跡，看來北埔冷泉早就是在地玩水的老景點。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲這裡的綠林草地感覺挺清幽的，前方的涼亭已被遊客們給佔領，大家都在乘涼看瀑布吃美食，請旅人把垃圾帶走以維護環境。

溫泉池
涼亭旁的兩座湯池就是北埔有名的冷泉，不過來這裡泡冷泉的人並不多。旁邊貼心的告示解說，原來北埔泉水是罕見的碳酸與硫磺的共生泉，泉水帶鹹味，水色呈淺黃色，所以不是髒，夏季水溫約15度，冬季約10度，滿分當日有用腳試水溫，覺得冷泉很溫暖，不知道是不是因為戶外的氣溫過高，難怪都沒什麼人來這裡泡。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲雖然告示牌寫著水深危險，請勿游泳但依然不少遊客下水玩樂，既然不能游泳，滿分就想說來踩踩水，石頭路不好行走，請旅人要特別注意。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲溪水超冰涼，一觸全身都涼了起來，坦白說，比上面的冷泉冰涼清澈多了，難怪遊客們都寧可到這裡戲水。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲不少旅人勇敢前去浸淋，感受天然的SPA浴，看他們站在瀑布前，感覺溪水不深，但溪裡有許多石子，行走時還是要特別小心。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲北埔冷泉最美的景緻，莫過於這片瀑布了吧！順流而下，大片涓絲狀如幕簾一般，彷彿是大自然中森林裡優美的畫作。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

▲滿分也找個好位置踩水欣賞，瀑布水花拍打在滿分臉上，真的是涼意十足，暑熱全消。這裡就像天然的冰庫，涼爽極了，終於知道為何這麼多人都想下水來玩。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

心得
因為人潮太多，找不到好地方換裝，加上溪裡石頭易滑不好行走，所以，滿分僅在石灘邊踩水看瀑布，走了幾區，滿分發現這裡溪水其實不深，而且泉水冰涼還挺清澈乾淨的，甚至還可以看到小魚在溪裡游水。北埔冷泉真是個夏季絕佳的避暑勝地，免門票又可以在這裡泡腳賞瀑布，午後帶家人來這裡郊遊放鬆還不賴，不過，由於這裡並沒有管理人員，請旅人來這裡遊玩時，一定要注意安全。

▲▼新竹「北埔冷泉」2025北埔泡腳踩水玩冷泉，水簾大瀑布，新竹天然冷凍庫，夏季消暑勝地！（圖／部落客滿分提供）

北埔冷泉

地址：新竹縣北埔鄉
營業時間：24小時

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