東石烤鮮蚵「200元吃到飽」平日不限時！Google評論高達4.8顆星

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

嘉義海線美食推薦「蚵老大海鮮碳烤」網上評價4.8顆星，200元烤蚵吃到飽，平日不限時，冷氣開放，餐點平價美味，值得一嚐！地點就在東石漁人碼頭的旁邊，再搭配東石景點一日遊，更充實旅程啦！

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交通方式＆停車資訊

東石漁港越來越熱鬧，而且多了不少地景藝術，擁有美麗的漁港風光，還能免費玩水超加分！玩水放電後，大家都肚子餓，來東石漁港玩樂，少不了要吃海鮮，東石漁港周邊超多海鮮餐廳可以選擇，而且最熱門的就是那些標榜烤蚵吃到飽餐廳，看到我都想嚐嚐，所以我們也決定來這用餐，蚵老大海鮮碳烤就在東石漁人碼頭旁邊，大型停車場超方便，玩水後直接來吃美食！

餐廳環境

▲網路評價很高4.8顆星！藍白色的餐廳外觀，也很有小漁村的感覺，戶外竹棚高掛許多蚵殼串，拍照也很好看喔！

提供室內冷氣座位

室內冷氣開放，真的超級涼，而且空間大都是大圓桌，坐起來很舒服，當然也很適合多人的用餐聚會啦！服務人員親切待客，也有提供兒童坐椅喔！

烤鮮蚵吃到飽只要200元

除了一樓用餐區外，二樓是室內冷氣開放的烤蚵吃到飽，烤鮮蚵吃到飽只要200元／人，也太划算了吧！而且平日不限時，例假日限時3小時也很可以，重點是可以吹冷氣烤蚵，絕對比坐戶外舒服。

菜單MENU

不僅可以自助烤蚵吃到飽，還有各式海鮮、熱炒、炸物和生魚片能選擇，一樓主要是提供給吃合菜單點的客人，二樓就是烤蚵吃到飽，一樣也能額外點菜，我覺得很棒，當然能自助烤蚵更划算，但由於我們帶著小孩，烤蚵怕會太忙碌，所以我們最後就決定在一樓吹冷氣吃飯啦！

▲我們點了炒飯、烤鮮蚵、蒜泥蚵和炸蚵卷，來東石漁港就是要大口吃蚵仔才爽快啊！這邊現點現作，出餐速度也很快。

烤鮮蚵 150元

▲新鮮烤蚵一份150元，大約10顆有大有小，但每一顆都很飽水，鮮蚵多汁又好吃，直接吃原味就很讚，湯汁也很鮮甜呢！

蒜泥蚵 180元

▲蒜泥蚵我超級推薦，大顆飽滿又好吃，直接吃很鮮甜，沾蒜泥醬美味更上層樓，真的會一口接著一口，停不下來啊！

炸蚵卷 100元

▲炸蚵卷酥脆爽口，內餡是很扎實吃得到整顆蚵仔，還有配料小菜，整體味道也不錯，我很喜歡！

炒飯 80元、高麗菜 100元

炒飯份量飽滿只要80元很平價，重點是炒飯裡還有滿滿的蝦肉喔！油香十足非常好吃，高麗菜也炒得很香，這整頓吃下來，我覺得蚵老大海鮮碳烤還不錯，而且價格不算太貴，鮮蚵給料豪邁，再加上服務親切，推薦給玩東石漁港的朋友啦！

蚵老大海鮮碳烤

地址：嘉義縣東石鄉觀海三路307號

營業時間：10：00－20：00（周一公休）

電話：0966－386299

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