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靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！盤點新竹一日遊景點　還有湖景披薩

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

新竹除了熱門的內灣和尖石外，峨眉也有不少幽美的大自然景觀，峨眉位在新竹南邊，是以丘陵為主的鄉鎮，景點也很豐富。漫遊峨眉湖能欣賞療癒的山水風光，還可以走吊橋、賞桐花、拍彩繪、望彌勒大佛，不僅如此，新竹峨眉還有很多很美的桐花秘境！

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世界幸福咖啡總店

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹下午茶好去處「世界幸福咖啡總店」，位在唯美的峨眉湖畔，附近是大自然文化世界，可以看壯觀的彌勒佛。咖啡館建築優美，落羽松包圍，有點像森林城堡，來訪能喝咖啡下午茶，也能品嚐美味蔬食料理。

世界幸福咖啡總店

地址：新竹縣峨眉鄉快樂路5號
營業時間：周二－周五11：00－16：30、周六日11：00－18：00（周一公休）
電話：03－5806866

貨櫃89咖啡

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

「貨櫃89咖啡」是一間座落台三線89公里的咖啡館，繽紛亮眼的彩虹貨櫃步道，相當吸引旅人目光。除了佈景唯美，也提供豐富的餐點，相約朋友來這聚會用餐或下午茶也很放鬆。還有一片綠色的大草原，也很適合親子家庭帶小朋友來放電玩樂！

貨櫃89咖啡

地址：新竹縣峨眉鄉石井村1鄰1-7號
營業時間：周一－周五10：00－17：00、周六－周日09：00－19：00
電話：0979－765089

細茅埔吊橋

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹峨眉湖景緻優美，是旅人喜歡散步的地方。細茅埔吊橋也是欣賞峨眉湖畔熱門的觀景之一，吊橋上雪白色的油桐花造景，很像一座桐花橋，站在橋面上賞景，如仙境般的峨眉湖真的很迷人。

細茅埔吊橋

地址：新竹縣峨眉鄉竹43鄉道

雪之湖咖啡

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

細茅埔吊橋旁邊還有「雪之湖咖啡」可以享用下午茶，沿著吊橋還能眺望在峨眉湖畔旁的彌勒大佛，是相當幽靜唯美的景點。

雪之湖咖啡

地址： 新竹縣峨眉鄉太平街8巷1-1號
營業時間：10：00－18：00
電話：03－5806852

峨眉湖環湖步道

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹有處綠意盎然的唯美小秘境「峨眉湖環湖步道」，可以欣賞整片布袋蓮、聽得見蟲鳴鳥叫，還有在湖邊飛舞的白鷺鷥。放遠看去，山景壯麗與彌勒佛相望，靈氣逼人。到了特定季節，還能在這裡欣賞桐花和螢火蟲！

峨眉湖環湖步道

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村富興村交接處

彌勒大道大自然文化世界

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹縣峨眉鄉地標的大彌勒佛像，佛身56.7公尺、基座15.3公尺，總高度為72公尺，材質由純青銅打造，不僅是臺灣最高佛像，更是全世界最高的青銅彌勒佛像。右手捧著一個地球，左手持念珠，胸前掛著一塊「慈」的金牌，提醒著全人類要愛護和熱愛地球、尊重一切生命的價值與尊嚴。

彌勒大道大自然文化世界

地址：新竹縣峨眉鄉快樂路1號
營業時間：09：00－11：30、13：30－16：30（周一公休）
電話：03－6214596

二泉湖畔咖啡

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹峨眉湖青山綠水景緻迷人，令人流連忘返，「二泉湖畔咖啡」擁有最佳的觀湖視野，四五月還能欣賞雪白的油桐花，午後來這賞景喫茶超放鬆，是個假期休閒的好地方。

二泉湖畔咖啡

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村13鄰12寮21－6號
營業時間：11：00－17：00（周一二公休）
電話：03－7603158

沽月日光休憩聚落

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹賞桐景觀咖啡「沽月日光休憩聚落」位在峨眉的十二寮大埤旁，部落風建築很有特色，還有很吸引目光的繽紛彩繪。來訪可以品嚐美味新鮮的窯烤披薩，也可以用餐或下午茶，還有住宿和導覽服務。沽月日光休憩聚落景觀優美，擁有療癒的湖景第一排，桐花時節超級美，來喝咖啡吃麵包，同時也能感受大自然靜謐。

沽月日光休憩聚落

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮12鄰6－5號
營業時間：平日09：30－17：30、假日09：00－18：00（周二公休）
服務電話：03－7601630

十二寮大池休閒步道

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹峨眉總有望不盡的青山和綠水，「十二寮大池」更是綠意盎然，白雪桐花圍繞，環湖漫遊，可見魚群和小鴨在池裡自在悠游。

十二寮大池休閒步道

地址：新竹縣峨眉湖湖光村

傳說中的鄉野咖啡

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

在「傳說中的鄉野咖啡」飲茶賞景更是賞心悅目，在桐花季的季節，這裡也是賞桐的好地方，再搭配峨眉景點一日遊，更能充實旅程！

傳說中的鄉野咖啡

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮6－5號
營業時間：周一－周五11：00－17：30、周六日09：00－18：00
電話：0988－172629

歇心茶樓

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

來「歇心茶樓」可以喫茶、用餐、喝咖啡，還能順遊周邊山林古道。桐花之美賞心悅目，古道幽靜迷人，來散步賞桐也讓人覺得很放鬆。

歇心茶樓

地址：新竹縣峨眉鄉七星村六寮60－8號
營業時間：09：00－17：00、周六日09：00－19：00（周四公休）
電話：03－5809689

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

水濂洞步道

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

新竹隱藏版天然秘境「水濂洞步道」，森林步道輕鬆好走，短短階梯10分鐘路程，就能欣賞壯觀的大自然景緻，別有洞天。靜謐的水濂洞居然還隱身百年廟宇，來祈福保平安，同時能欣賞療癒山光水色，是全台唯一非寺廟建築的廟宇，值得一訪。

水濂洞步道

地址：新竹縣峨眉鄉14鄰6寮61號
營業時間：24小時開放
電話：03－5800862

▲▼TOP10個新竹峨眉景點推薦,走吊橋.賞桐花.看彌勒大佛.松林秘境,新竹親子戶外景點。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

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