捷運市政府站旁33樓高空景觀咖啡！僅需百元低消享受台北美景

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

台北富邦美術館旁的信義A25，擁有一家高空樓層咖啡廳「KA SKY Coffee」。相鄰捷運市政府站、貴婦百貨及陶朱隱園，可搭乘電梯直達33樓，用百元出頭的低消價格，便可暢享周遭的美麗景觀，並且日與夜的畫面截然不同，是CP值超高的平價咖啡。

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地點

從市政府步行十分鐘到達信義A25，隔壁便是富邦美術館。接著跟櫃台索取QR Code，從B1搭乘電梯直上33樓，上下樓都需要使用它。出了電梯後往左轉，就可以看到咖啡廳的入口。

環境

如果有事先預約的話，那麼沙發座與四人桌就可以準時使用，如果沒有的話，就只能站著飲食，或是等吧台旁的長桌有人離去，便可以入座。內部空間白黑色系裝潢，主要以落地窗自然光襯托。用餐採自助式，餐點內容以咖啡、茶飲、輕食為主，使用瑞士咖啡機搭配得獎咖啡師自己烘焙的豆子。

菜單

餐點

▲當天我點的是冰搖檸檬美式，酸甜清爽的風味，就是西西里咖啡的味道。

▲芋泥布丁蛋糕有點像香帥蛋糕的味道，和冰搖檸檬美式很合拍。



高空景觀＋夜景

夏天的日照時間較長，所以華燈初上的時間約莫在18：30左右，多數的人潮約在傍晚快六點就會漸漸散去，而店家也準備開始整理打烊。

KA SKY COFFEE

地址：台北市信義區松高路77號33樓

電話：02－87862662

營業時間：08：00－18：30，假日12：00－19：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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