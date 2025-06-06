黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

新台菜「春韭」無菜單預約制私廚餐廳，因AI教父黃仁勳而聲名遠播，尤其那耗工費時的「魚翅花膠黃金雞湯」，更是吸引許多饕客們不遠千里而來！近期，夏季菜單推出了不少特色食材美饌，像是燥子黑玉參、金絲鬆油條飯糰龍蝦、酸湯跳跳蝦、雨露春心，以及令人驚豔不輸招牌雞湯的美人肚，都是用料實在口味獨特，且令我食指大動的迷人好料。

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價位

新台菜無菜單料理，以人頭計費（用餐人數至少需有6位）。5種餐費選擇，新台幣1200元（菜單僅限平日中午提供）、1800元、2500元、3000元、3500元／人，不再另加收10％服務費，現今尚無提供刷卡服務與素食菜品。

環境裝潢設計

春韭全台總共有三家店，此行造訪的是相鄰中山北路巷弄內的晴光店；從捷運中山國小站步行，大約15分鐘左右的路程。餐廳其名「春韭」以詩為名，取自杜甫詩句「夜雨剪春韭」，期盼每一道菜都如老友重逢溫暖人心，讓人有回味且珍惜之感。

竟然有黃仁勳簽名！

餐廳本身提供的餐區共分三層樓，黃仁勳的簽名在一樓入口處，整體裝潢以復古懷舊風格為主體，搭配店主精心多年的收藏，令來客可以感受到那自在又輕鬆的環境氛圍。因為採用私廚無菜單料理方式，所以來客可依預算價位及人數做安排！

三樓裝潢設計獨特

這回應邀請與故交新友聚餐，所在樓層是餐廳本身最具特色的三樓；在古典留聲機、蟠龍垂掛及傳統古厝的空間裡用餐，可以看到獨樹一格的隔間設計。

春韭料理推薦 3500元／人

酸湯跳跳蝦

首先品嚐的是融合客家酸菜與東北酸白菜「酸湯跳跳蝦」，其特色在於將開背去殼的鮮蝦，搭配色彩鮮豔的紅椒搭配熱油澆淋提香，使自帶酸香沁心的發酵食材，令緊實的蝦肉更具風味，有別於魚片的細軟，讓饕客品嚐到Q彈的口感。

牛轉乾坤

將牛三寶「牛轉乾坤」轉化成賞心悅目的開胃料理，也是獨具匠心巧思。採用秘製滷汁與柚香泰醬令牛腱肉更加柔軟纖細，配上薄片小黃瓜襯托其滋味；而蜂巢肚與大腸頭雖同為具口感屬性，但是柔嫩不失食材原味，更是難得！另外，隨附的兩種沾醬也很有特色，但個人覺得越嚼越香的原味就很迷人。

果香三分鮑

涼感十足的「果香三分鮑」以時令芒果檸檬製作果香醬汁，並以洋地瓜片托底，讓鮮切軟鮑充滿淡雅的感受；並且，選用的主要食材鮑魚也是精挑細選，搭配蔥絲枸杞點綴，讓視覺更加亮麗豐富！入口自然果酸，讓人唇齒留香呢。

燥子黑玉參

將澳洲黑玉參以高超技巧進行處理的「燥子黑玉參」，保留食材獨特風味彈性，這全賴師傅紮實的手藝；而採用紅油肉燥做醬汁搭配也是一絕，有別於川味的格局另闢蹊徑，讓傳統以甜鹹甘口的吃法，走出了微辣帶麻的感受很是新奇！

雨露春心（菜心魚）

將足重的石斑魚做好去腥預備處理，然後將切片的魚肉以菜包包捲，讓事前採蔥薑水醃泡添加料酒；再將排列整齊的魚身及魚捲以蒸煮的方式料理，最後搭配紅椒醬及青蔥絲品嚐，令這道料理增添品嚐獨特性。

魚翅花膠竹笙黃金雞湯

讓人一嚐難忘的招牌料理「魚翅花膠竹笙黃金雞湯」名不虛傳！其以五雞文火15小時慢燉，使山藥、干貝、紅棗和金華火腿等食材入味後，再加入第六隻雞熬煮；讓充滿膠質自帶綿密的湯頭，滿滿地具有濃稠感，但卻讓人回味不已。這份雞湯融入了台式與中式的做法，若能做成泡飯吃，相信也是幸福感滿滿！

美人肚

將熟悉的豬肚料理，將蓮子、山藥、白木耳與滑順翅絲等滋補食材，依順序放入囊肚袋中；再以慢火讓帶有胡椒香氣的湯汁，令四味潤養珍寶渾融集結於湯鍋裡，現場有條不紊切皮去肚的過程很吸睛，散發絕妙盈潤的湯頭更是一絕！以「美人肚」為名就是因為它具有美容養顏消暑健脾之效，屬經典養生美饌。

金絲鬆油條飯糰龍蝦

用料實在的「金絲鬆油條飯糰龍蝦」採用青龍蝦製作，在拆殼挖肉之後，以蒜酥和金黃紅蔥絲包覆米飯和蝦肉，再經類似避風塘料理方式，保留蝦肉的彈性與麵衣的香脆；這種類似潮粵的做法，可以從搭配細軟滑綿白粥上可做印證。

和牛銀絲卷

最後是連兩年登上500盤之列的「和牛銀絲卷」，也是餐廳的人氣王招牌菜。其特色在於將傳統的炸銀絲捲，添加含拉絲起司的和牛肉餡，使其有點似台南棺材板和台式炸饅頭做結合，是道讓大人小孩吃飽後還能再接再厲的特色料理。

相思雪燕

結尾收官是添加陳皮、雪燕與紅豆泥溫火細熬的「相思雪燕」。其融合了港式甜湯的元素，讓飽滿的雲泥紅豆，與柑香陳皮及瑩白雪燕完全適配，淡黃的點綴更加雅緻，品嚐時感覺甜而不膩口，這次的夏季新菜，有個很完美的句點！

心得分享

首訪後的心得，讓我可以感受體會到「春韭」菜餚之佳，是其來有自。其結合川粵淮揚多家特色融入台菜料理之中，不違合但卻又有熟悉感，搭配精心妝點的擺盤和實在合宜的用料，讓頗受好評的無菜單料理，給我一個印象深刻的美味之旅。

春韭晴光店

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號

電話：02－25930155

時間：12：00－14：00、18：00－21：00（周一公休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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