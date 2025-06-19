日月潭老街登高望遠咖啡秘境！隱身遊客中心背山面湖超涼爽

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於南投日月潭相鄰老街的伊達邵遊客中心2樓「Lealeacafe 力麗循路麓咖啡廳」，是平價景觀休閒餐廳，其內容主打咖啡茶飲及多樣輕食點心，尤其是冰淇淋、蛋糕與披薩都很值得品嚐，價格很平實而且提供室內戶外座。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



環境

餐廳位於伊達邵碼頭的遊客中心二樓，本身相鄰老街及停車場，走廊可登高望遠，視野佳，是在地少見的平價景觀咖啡店。造訪當日天氣很不錯，背山面湖所以感覺還挺涼爽的，室內除了是咖啡廳，遊客中心也在裡頭。

▲咖啡廳門口向外望去便是人氣最旺的三號碼頭，當天我還在此搭乘溫德姆號遊日月潭，距離旅宿也相當近。

▲咖啡廳除了餐飲之外，還有提供多項的商品販售，像是巧克力、茶包與工藝品等等。

點餐流程＆菜單

先找好座位，然後到櫃台去點餐付款，內容主打多樣的甜點輕食飲料。比較值得一提的，就是店家的烘焙點心，多為來自於同品牌體系的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。除了菜單上提供的品項之外，每日都會提供不同的限定餐點，平均單人消費大約150－300元。

▲營業時間從上午到傍晚，建議朋友們可來此吃早午餐，或是從下午等到日落黃昏時分，我覺得都很棒！

餐點

奇異果氣泡水150元

清爽酸甜，是夏天的最佳選擇，使用在地新鮮水果做出漸層特調，讓炎熱的天氣很消暑。另外，他們家的日月紅玉、桂花潭玉茶也很不錯。

每日精選蛋糕

有時會做變動調整，當天吃到的是巴斯克乳酪蛋糕（茶香／蜂蜜）150元，以及千層蛋糕（草莓／巧克力）180元。味道我覺得每項都好吃，喜歡濃郁口味的可選擇巴斯克，而千層蛋糕則偏細緻香滑。

冰淇淋

這回點的是兩球入的杯裝100元，依照個人喜好及店家建議，我挑了六種不同的口味，分別為微醺櫻桃、藍調可爾必思、台灣紅心芭樂、烏龍桂花、法式薰衣草、比利時巧克力這六種。台灣紅心芭樂是招牌人氣款，而烏龍桂花也呼應在地特色，我自己覺得藍調可爾必思、法式薰衣草風味獨特，而且它不像正統較黏稠的義式冰淇淋，味道較似法式口味。

水果披薩180元

符合時令季節推出的水果披薩很值得推薦，大小約六吋左右，現點現做。當天嚐了夏威夷披薩及蜂蜜蘋果披薩兩款，讓我印象很深刻，上頭用的水果切片食材很豐富，餅皮偏向薄脆類型。

力麗哲園（日潭館與月潭館）

力麗集團在此有四家旅宿，鄰近老街與碼頭的旅宿，各有不同的特色，很適合小資旅遊族入住。日潭館的特點，在於它有部分的房型面湖，屬於高樓觀景房，可將湖光山水及徒步彎道盡收眼底。月潭館的特點是提供寵物主題房，房間寬敞舒適，而且在大廳還有兩隻貓館長鎮守，模樣都很可愛只要餵食就立馬撲了上來！

Lealeacafe 力麗循路麓咖啡廳

地址：南投縣魚池鄉文化街127號2樓

電話：0905－570892

營業時間：10：00－19：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►無國界鐵板料理插旗古亭！和洋風味混搭 曾獲全台十大鐵板燒TOP1

►開箱漢江浪漫遊覽船！絕美日落夜景盡收眼底 還有夢幻音樂水燈秀

►開箱2024首爾美食百選中餐廳！招牌東坡肉入口即化＆剁椒魚頭香辣下飯