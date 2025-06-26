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半夜睡不著來這！台中深夜咖啡有貓咪相伴　每天只營業4小時

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

台中深夜咖啡廳推薦！水湳附近的「山坡上」是家晚上八點才營業的咖啡廳，一天只營業四小時，風格獨特，外觀看起來很隱密，甜點咖啡都滿有水準的，戶外座位是露營風有貓咪作陪，室內有冷氣吹，要坐哪真的好難選擇，營業時間可以關注他們的IG比較準確喔！

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環境
位於雷中街上、大德國中旁，本來想說會很難停車，其實附近就有一個收費停車場「雷中停車場」，還好晚上八點車位還很多，停車不是什麼大問題，不過還是騎車來最方便！

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

座位數不多
有分室內與戶外座位，座位不多室內燈光昏暗，有點老花了一度連菜單都看不太清楚。大約不到十個位子，有吧台區，也有一般座位；戶外則有三桌，掛上露營燈串與木架桌子，加上院子裡的樹木，真的有偽露營風格。

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

室外座位有貓咪陪伴身旁
一開始本來是坐室內，後來看到院子裡有貓咪可以嚕一下，就改坐戶外了，不過有個缺點就是有蚊子，但還好老闆有放防蚊液可以自行使用，可以避免被咬得太慘。雖說注意事項小本本上有寫貓咪不親人，但是這次遇到的這隻會主動過來用身體在腳邊蹭來蹭去，還會跑到門口抓個蟋蟀丟到我腳邊，實在太有趣了，胖嘟嘟的真的很可愛。另外還有一隻貓是從牆邊跳進來吃個飼料喝個水就瀟灑離去，不知道是不是同個店主養的。

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
飲料品項很多，有咖啡、茶飲、有咖啡因的奶茶、無咖啡因的奶茶，這次點了兩杯咖啡都很好喝，換燕麥奶還不加價真的太佛心。甜點品項有焦糖布丁、肉桂捲、鹽奶油生吐司，還有鹹點火腿生吐司等。

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

檸檬美式、燕麥拿鐵（熱）
檸檬美式很好喝！上層的泡沫細緻， 口感綿密，喝起來帶有清新檸檬香氣，甜度也剛剛好，喝起來咖啡香氣也夠，整體調配得很好。燕麥拿鐵也好喝，口感偏重味道香濃，很少遇到換燕麥奶不加價的咖啡廳，不過坐在室外喝有點熱就是了。

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

焦糖布丁

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲最上層放草莓乾，焦糖布丁口感滑嫩，焦糖甜度不會太高，多了草莓乾更多了一種酸甜香氣，布丁個人非常喜歡。

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼山坡上。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲難得有那麼棒的咖啡廳營業到深夜，晚上睡不著，想找的地方安靜坐著放空或者是想看貓咪賣萌的人，推薦可以來這裡坐坐！

山坡上

地址：406台中市北屯區雷中街23之1號
營業時間：20：00－00：00（店休日請見粉專公告）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

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