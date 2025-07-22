ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

上次去宜蘭跑了兩間很有個性的咖啡廳，新開幕不久的BlOCK COFFEE以及這篇「酷狗咖啡 KUGO CAFÉ」，兩間的風格有點類似，有大片的塗鴉，感覺很有設計感，而且甜點咖啡都很棒。都在五結鄉，運氣好的話還可以遇到店狗，不過這次不巧剛好牠在睡覺，咖啡好喝外，肉桂捲味道也很棒，推薦大家可以去試試！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置｜環境
位於小巷中民宅一樓，這次剛好門口就有停車位，我一下就找到停車位。店內空間不大，是難得五六日會營業晚上十點的咖啡廳，除了咖啡外，還有賣梅酒以及酒精飲料，周末假日剛好在宜蘭的話可以來喝一杯。

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

平日生意依舊很好
咖啡廳內位子其實不多，平日下午來座位還是八成滿，生意真的挺好的，進到店裡有點酒吧的感覺，有吧台以及沙發座位區，整體環境還蠻舒適的。

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
菜單很特別，有很多特調飲料，像是12歲以下才能點的寶寶奇諾、狗狗才能點的狗狗奇諾，還有梅酒冷萃、茶卡布等，都是在其他咖啡廳沒看到過的特調，超有梗啦！

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

髒髒｜美式
點了換成豆奶的髒髒，味道真的很香濃，口感很厚，喝起來不會水水的，味道很棒！冰美式也好喝，清爽回甘，夏天喝起來超消暑。

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

肉桂捲
肉桂捲的口感脆脆的，還撒上一些堅果，多了溫暖的香氣，口感跟味道都還不錯，肉桂味道非常香濃，熱熱吃最美味。

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

義式冰淇淋

▲▼酷狗咖啡 KUGO CAFÉ。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲感謝老闆娘招待的冰淇淋，口感味道都很濃耶，這裡的甜點都算是很厲害。

心得
不得不說，宜蘭的咖啡廳真的很多都很厲害，這次隨便去兩家都無雷，想要找個悠閒放鬆的地方坐坐的話，這家「酷狗咖啡 KUGO CAFÉ」個人超喜歡的！

酷狗咖啡 KUGO CAFÉ

地址：268宜蘭縣五結鄉中正路三段169巷12號1樓
營業時間：周一三四 11：00－18：00、周五六 12：00－22：00、周日 10：00－20：00（周二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元
►開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖
►半夜睡不著來這！台中深夜咖啡有貓咪相伴　每天只營業4小時

關鍵字： 酷狗咖啡 KUGO CAFÉ 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

推薦閱讀

大直鵝黃色療癒空間超chill！超萌軟餅乾加熱口感外酥內軟

大直鵝黃色療癒空間超chill！超萌軟餅乾加熱口感外酥內軟

隱密涼麵店只賣夏天！坐落萬里寧靜小村落　特製辣油極強必挑戰

隱密涼麵店只賣夏天！坐落萬里寧靜小村落　特製辣油極強必挑戰

南投水里低調蔥油餅發財車在地人愛吃！外酥內厚麵粉香氣濃郁

南投水里低調蔥油餅發財車在地人愛吃！外酥內厚麵粉香氣濃郁

林青霞就愛這一味！民生社區古早味擔仔麵　麵條飽吸肉燥濃郁香氣

林青霞就愛這一味！民生社區古早味擔仔麵　麵條飽吸肉燥濃郁香氣

阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza

阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza

萬華半日遊　日式古蹟咖啡廳藏身市場

萬華半日遊　日式古蹟咖啡廳藏身市場

一進門就是華麗酒牆！恆春田野景民宿

一進門就是華麗酒牆！恆春田野景民宿

德克士聯名味全龍活動一次看

德克士聯名味全龍活動一次看

板前中山信義店推午間套餐

板前中山信義店推午間套餐

桃園五款全新主題觀光摺頁正式登場

桃園五款全新主題觀光摺頁正式登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

299元牛排+自助吧吃到飽

只賣65鋪滿軟Q大腸！三重麵線三輪車

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

民國35年創立扁食麵！從清晨賣到深夜

Mister Donut推出2款生波堤新口味

全台最大「貴族世家」全面線上訂位

新北高懸崖邊秘境海鮮餐廳！

Dream Plaza 9大話題餐廳搶先看

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

鴨血糕必吃！高雄鴨肉店開業超過40年

熱門行程

最新新聞更多

阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza

萬華半日遊　日式古蹟咖啡廳藏身市場

一進門就是華麗酒牆！恆春田野景民宿

德克士聯名味全龍活動一次看

板前中山信義店推午間套餐

桃園五款全新主題觀光摺頁正式登場

狗狗奇諾只有毛孩能點！

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366