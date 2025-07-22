狗狗奇諾只有毛孩能點！宜蘭深夜暢聊好去處　咖啡廳藏身民宅1樓

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

上次去宜蘭跑了兩間很有個性的咖啡廳，新開幕不久的BlOCK COFFEE以及這篇「酷狗咖啡 KUGO CAFÉ」，兩間的風格有點類似，有大片的塗鴉，感覺很有設計感，而且甜點咖啡都很棒。都在五結鄉，運氣好的話還可以遇到店狗，不過這次不巧剛好牠在睡覺，咖啡好喝外，肉桂捲味道也很棒，推薦大家可以去試試！

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位置｜環境

位於小巷中民宅一樓，這次剛好門口就有停車位，我一下就找到停車位。店內空間不大，是難得五六日會營業晚上十點的咖啡廳，除了咖啡外，還有賣梅酒以及酒精飲料，周末假日剛好在宜蘭的話可以來喝一杯。

平日生意依舊很好

咖啡廳內位子其實不多，平日下午來座位還是八成滿，生意真的挺好的，進到店裡有點酒吧的感覺，有吧台以及沙發座位區，整體環境還蠻舒適的。

菜單

菜單很特別，有很多特調飲料，像是12歲以下才能點的寶寶奇諾、狗狗才能點的狗狗奇諾，還有梅酒冷萃、茶卡布等，都是在其他咖啡廳沒看到過的特調，超有梗啦！

餐點

髒髒｜美式

點了換成豆奶的髒髒，味道真的很香濃，口感很厚，喝起來不會水水的，味道很棒！冰美式也好喝，清爽回甘，夏天喝起來超消暑。

肉桂捲

肉桂捲的口感脆脆的，還撒上一些堅果，多了溫暖的香氣，口感跟味道都還不錯，肉桂味道非常香濃，熱熱吃最美味。

義式冰淇淋

▲感謝老闆娘招待的冰淇淋，口感味道都很濃耶，這裡的甜點都算是很厲害。

心得

不得不說，宜蘭的咖啡廳真的很多都很厲害，這次隨便去兩家都無雷，想要找個悠閒放鬆的地方坐坐的話，這家「酷狗咖啡 KUGO CAFÉ」個人超喜歡的！

酷狗咖啡 KUGO CAFÉ

地址：268宜蘭縣五結鄉中正路三段169巷12號1樓

營業時間：周一三四 11：00－18：00、周五六 12：00－22：00、周日 10：00－20：00（周二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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