大直鵝黃色療癒空間超chill！超萌軟餅乾加熱口感外酥內軟

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

平常很常到台北大直的相機王去清潔相機，等待時間想找間咖啡廳坐坐，就發現附近有間「The Crunchy Bear」，是超可愛軟餅乾專賣店，很久之前在IG就有看到有網友分享過，但是沒想到那麼近，療癒的鵝黃色系，加上熊熊Logo，有多種口味軟餅乾，內用現吃還可以吃到加熱過後的，口感味道真的超喜歡！

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位置｜環境

The Crunchy Bear距離劍南路站很近，就在大直典華同一條路上，開車來的話平日也很好停車，路邊很多停車格。另外，環境真的無敵療癒，下午去的時候沒人，記得已經開了好一陣子了但是評價只有15個，他們家的軟餅乾比一般美式軟餅乾多了很多造型變化，味道也很有辨識度。

▲有靠窗的位子可以看到戶外，門的把手就是軟餅乾造型，每個角落都很好拍照。

菜單

軟餅乾種類蠻多樣化的，還可以做成禮盒裝，看起來頗精緻，店裡也有賣咖啡，吃餅乾搭配美式最棒！餅乾品項有些在櫃子裡，有些還沒擺出來，不知道從何挑起的可以請工作人員介紹。



品項

餅乾們

記得點了一個燕麥肉桂蔓越莓，另外一個是巧克力加上內餡是花生口味的，名字不確定是哪個，不過造型弄得很可愛，那時候十二月吧，軟餅乾做成聖誕節麋鹿的造型，還用蝴蝶餅弄成鹿角樣子，現場吃可以烤過，口感外酥內軟，燕麥肉桂蔓越莓每一口都吃的到蔓越莓，巧克力花生香氣很濃郁，感覺一定肥，但搭配咖啡可以一口接一口！

美式咖啡

飲料的價格也算是非常平價，才85元而已，比一般咖啡廳便宜很多，味道不苦不澀，搭配甜甜的軟餅乾真的很邪惡，不過是很棒的下午茶。

不得不說環境跟軟餅乾味道真的都很有水準

之前去韓國有看到類似的軟餅乾店，感覺比較偏韓系那樣精緻，沒有美式軟餅乾那麼粗獷，環境是女生們會喜歡的療癒布置，可以相約姐妹們來這吃個小點心聊聊天也很不錯！

The Crunchy Bear

地址：104台北市中山區敬業一路178號（地圖）

營業時間：平日 11：00－18：30、假日 12：00－17：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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