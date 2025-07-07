南投隱藏版5星台日料理餐車！炒飯鋪上炙燒魚卵鮭魚只賣120元

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

南投竹山隱藏版美食「鮭心似見の生鮭專賣鋪」是間美食行動餐車，老闆曾經在日式居酒屋以及台式熱炒歷練過，現在自己出來開業。熟客都直接在下午四點開店前用LINE點餐，等老闆餐車出攤了再來自取。他們家的料理味道真的棒，除了食材新鮮，份量也超值、CP值很高，雖然店名是生鮭專賣店，但不是只有鮭魚好吃，隱藏版的蓋飯也超厲害，老闆炒功一流，Google評論大家一致五星好評！

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位置＆環境

位於大明路上，旁邊最顯眼的招牌就是水果店，六月份才搬到現在的位置，多了可以遮風避雨的內用空間。雖然Google上營業時間寫四點開始，不過老闆有時候忙著準備訂單，有時候可能四點半才會看到攤車出沒。等太久的話可以用LINE或者打電話詢問老闆在哪，因為除了大明路的位置外，周四在竹山夜市、周六在煙草館都會看到老闆夫妻的身影。

▲沒有固定休息時間，老闆有事才會公休，通常都會提前一兩天在LINE群組上公布。

攤車一就位，老闆就先開始製作已經提前預訂好的綜合生魚片，可以依照價格喜好客製化，像是這個客人訂的生魚片就有菜單上沒有的鮪魚！

菜單

餐點以台日料理為主，除了生魚片、握壽司、壽司捲，還有炒飯、炒烏龍麵、串燒等菜色，老闆真的把台日料理的真功夫都拿出來了。菜單前有紅圈圈的就是招牌料理，第一次來不知道要吃什麼的話照著點就對了！

▲每天還有不同的例湯可以免費喝。

餐點

三色生魚片

鮭魚、旗魚、尼信三種生魚片，尼信其實就是黃金鯡魚，帶著點酸甜醋香，非常開胃。鮭魚生魚片油脂豐富，肉質細緻入口滑順；旗魚生魚片口感Q彈散發，三種生魚片切得厚度夠，吃起來非常過癮。

綜合握壽司七貫

綜合握壽司全部都是鮭魚，但是七種不同口味各一顆，原味、焦糖、起士、芥末、海苔、照燒、炙燒，握壽司醋飯的調味剛剛好，七種口味裡除了原味跟海苔口味外，都是炙燒過的。炙燒過後的鮭魚油脂融入到醋飯裡頭，香氣逼人，吃起來更開胃！

原味茶碗蒸

▲茶碗蒸口感非常細緻滑嫩，帶著日式高湯清爽淡雅的香氣，還帶著些許海苔的海潮香，一下就吃光光。

隱藏版蓋飯

原來隱藏版蓋飯就是在蛋炒飯上淋上美乃滋，再加上鮭魚、魚卵後用噴槍炙燒。不得不說老闆的炒功真的是一流，大火快炒，米粒不斷地在鍋裡跳舞，粒粒分明香氣十足，單吃就很好吃。更何況又多了鮭魚油脂香氣，以及甜甜美乃滋的味道，鹹甜味道十分讓人印象深刻！

海苔捲壽司十貫

十貫海苔捲居然只要60元，而且不是小小一捲，是日式料理店正常海苔捲的分量，一旁還有嫩薑搭配。看起簡簡單單，不過吃起來真的是百吃不膩的搭配。

翻炒烏龍麵

這道也是超人氣餐點之一，品嚐過炒飯之後，深信炒烏龍一定也非常出色。看了一下評論，有很多客人都直接點名這道翻炒烏龍麵，說家裡小孩超愛吃！

心得

南投的美食真的臥虎藏龍，每次到南投旅遊都會發現很多不一樣的驚喜，像是這家鮭心似見の生鮭專賣鋪，就是間深藏不漏的美味攤車料理。現在多了座位區更方便，大家到南投旅遊推薦可以到這裡嚐嚐鮮，CP值超高又美味，炒飯一定要點！

鮭心似見 の 生鮭專賣鋪

地址：南投縣竹山鎮大明路61號

電話：0900－109556

營業時間：16：00－21：00

水晶安蹄 不務正業過生活

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