開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

這次發現在小巷弄有一家很有個性的咖啡廳「古亭丸之內咖啡 Music X Drinks by tripper」，外觀是很有氣氛的老公寓，裡頭有黑膠唱片跟CD，看到喜歡的可以自己動手放來聽，店裡還有很多貓貓的手繪和貼紙。公休時間不一定，看老闆心情決定要不要開，實在酷斃了，想去喝咖啡的話記得先到IG看有沒有營業喔！

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地點＆環境

位於古亭站七號出口旁小巷，店面空間不大，Logo是看起來很放鬆的貓，整個軟爛趴在地上的樣子，店裡可以看到不少貓貓的塗鴉。店裡位子不多，有吧台區還有兩個兩人桌，整體環境很悠閒自在。裡面還是個策展工作室，有客人進門工作人員才會出來，櫃台有鈴鐺，要找人時就按鈴。

▲最吸睛的就是店裡的黑膠唱片跟一堆CD了，客人可以自由放來聽。



菜單

提供飲料為主，甜點品項不多，這天有原味磅蛋糕。手沖咖啡、茶飲價格實在是很便宜，大約70到80元，價格讓我很驚訝。

品項

藍色尼羅河

▲這次點了冰的藍色尼羅河，淺焙豆帶著點柑橘香氣，口感順口，味道也不會太酸，還蠻好喝的！

原味磅蛋糕

▲口感有點太乾，搭配咖啡還可以。

心得

非常意外發現這麼一家有特色、價格又很讓人驚喜的小店，感覺老闆是在佛系經營。一個人來喝咖啡，悠閒放空非常自在，雖然甜點選項少了點，但整體非常喜歡！

古亭丸之內咖啡 Music X Drinks by tripper

地址：台北市中正區南昌路二段71巷10弄1號

營業時間：11：30－18：00、周六11：30－16：00（周日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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