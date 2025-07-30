大阪→別府「夜間遊輪」交通住宿一次搞定　還有自助餐吃到飽

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

我有不暈船的體質，所以對搭乘郵輪之類的並不排斥，對於過夜郵輪更是喜歡，可以直接交通＋住宿一筆搞定，睡醒就到，還有海景可以看到飽，整晚搖阿搖的反而更好睡，在日本跨縣市玩，除了新幹線跟國內飛機以外，你也可以考慮過夜郵輪喔！

過夜郵輪

這趟搭的是商船三井Sunflower號夜間郵輪「大阪－別府航路」房型選擇更多元，除了大眾浴場之外，還有自助餐可以任你吃到飽，最後還會行經瀨戶內海三大橋，是不是很超值！這篇提供郵輪內設施、票價、自助餐、房型等分享，給想去的朋友參考。

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交通方式

因為我們白天排的行程是到萬博夢洲站，傍晚前往郵輪處必須從夢洲站出發需要轉兩站，搭中央線往森之宮方向，一站到宇宙廣場，接著轉乘南港港城線往住之江公園方向的列車，搭一站到貿易中心前站，出站後找2號出口，順著指示一直走會連接到ATC大樓。距離萬博會場僅2站即可到，距離難波也頂多30分鐘的車程。

▲沿途都有指標，不怕迷路。

票價

大阪到別府航線很是熱門，根據我觀察，主要以日本跟韓國遊客居多。建議提前預約，最早可以預訂三個月後的班次。建議提前一小時報到，出示預約信件或信用卡即可拿到船票，直接用船票上的QR Code開房門即可，有夠先進！果然是2023年才營運的新船。

▲因為價格是浮動的，我們入住當晚價格也可以給大家參考看看。

▲就連空房狀況這裡也有顯示，如果現場有空房也可以直接當場訂房，但避免撲空，官網事先預約比較好。

公共設施

華麗的大廳還有精彩的表演，船艙內有一間伴手禮店，以及許多飲料、泡麵、冰淇淋等的自動販賣機，其實不會餓到啦！另外還有觀景大浴場、按摩椅、兒童遊戲間等等公共設施。

▲雖看起來很現代，但還是有傳統日式和風設計。

▲提供兒童遊戲間，很貼心。

▲這裡的販賣機選擇超多元，有泡麵、啤酒、飲料、冰品等，伴手禮店也有賣零食，應有盡有，不用特別買上船。

▲伴手禮店賣的都是九州在地特產跟零食飲料等等。

▲櫃台服務挺好的，營業到幾點不確定。

▲夜間航行時間，還很貼心的提供瀨戶內海三大橋通過的預訂時間。

▲我有拍到明石海峽大橋，超美的。

▲郵輪樓梯真的好華麗！我們一般都在六七樓活動，也有電梯提供喔。

▲觀景大浴場還有公共淋浴間。（浴場開到22：30）

▲觀景大浴場裡面長這樣！另外兒童室跟投影表演在六樓。

▲展望台真的很值得在這裡待久一點，瀨戶內海的三大橋夜景非常壯觀，早起的話還可以看日出。

▲吃完飯後意外的發現有餘興節目欸！感覺非常歡樂。

▲還有可換裝拍紀念照的區域，晚上不怕無聊，可換裝拍紀念照還有精彩表演。

房型介紹

渡輪內房型相當多元，平價到奢華都有，如果想省錢可以選擇上下鋪，或者單一床位到單人房、雙床間、四人和式房、和洋室連通套房、豪華套房等通通有。

▲直接用船票上的QR Code開房門即可。

單人房

意外的很喜歡，房間雖小但該有的都有。傳統日式和風花紋很可愛，而且聞味道還是很新，沒有潮濕霉味。床並不大，床尾就是電視櫃，但對我來說挺剛好的。

▲這房間唯一缺點就是沒有網路，所以我們都待在大廳上網，大廳網路挺穩的喔。

▲衣架就是簡單的牆上掛勾。

▲浴室也不大，但淋浴間有乾濕分離。

▲吹風機有，而且不是壁掛的。

▲還有小冰箱喔！

吃到飽自助餐

晚餐跟早餐都是在六樓餐廳享用自助餐吃到飽，提供日式、中式、西式等豐富菜色，還有使用瀨戶內海在地食材與特色料理，除了海鮮料理以外，還有大分鄉土料理，比如雞肉炊飯、日式牛肉咖哩、中式麻婆豆腐跟燉煮豬肉，另外西式沙拉、甜點、巧克力噴泉還有提供各種飲料誠意十足。

▲面向海景吃著晚餐，好愜意。

▲就這樣從夕陽餘暉一直看著海景直到夜幕降臨。

▲生啤酒可另外加點一杯日幣500（約新台幣100元），還有販賣紅白酒。感謝朋友請客，買了白酒一人一杯，完美的結束這浪漫海景晚餐。

▲早餐一樣也是自助餐吃到飽，這一區的落地窗更大，海景更寬敞，因為很搶手，所以我們一大早就來佔位子了。

▲隔天早餐時段為05：45－06：45，真的要好早起。

▲除了牛奶優格等不可少以外，日式早餐常見的味噌湯、烤魚等都有。

▲麵包也是四種選擇。

▲生菜沙拉。

▲還有多種果汁。

▲晚餐有的咖哩飯，早餐也有。

▲一樣也是配著海景吃早餐，一邊吃一邊期待著日出出現。

▲吃完早餐簡單收拾一下行李就準備下船啦！

▲船長親自送行。

睡醒就抵達目的地

真的睡醒吃個早餐就到別府了呢！而且商船三井Sunflower號夜間郵輪真的又新又大台，也是因為這樣整趟航程非常的穩，除了偶爾震動以外，沒太大不適感。

▲到了港口回頭一看才知道郵輪有多大！建築物都遮不住。

▲港口附近就有租車行，下船後直接租車自駕玩大分，完美的安排！

出走是為了更深刻回到原來的位置

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