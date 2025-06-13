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北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

這家距離JR小倉站新幹線口，步行約3分鐘的位置！住房每天可免費享用簡易式早餐，有麵包、沙拉和飲料等自行選擇，而且很平價，一晚才2千台幣左右，離北九州市周邊景點步行即可到，是一間有文青質感的舒適商旅。

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▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

交通方式
離小倉車站很近，3分鐘可到，距離北九州市漫畫博物館也只要10分鐘的步行時間，靠近小倉城與旦過市場，約15分鐘步行路程即可到。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲雖然沒有什麼公共設施，但五分鐘就到火車站，還近商業購物街等，交通便利還有免費早餐。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲櫃台在二樓。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲免費Wi-Fi跟插座，還有書籍可以任你閱讀。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲大廳全日有咖啡、飲品、冰塊提供，也可以自助的寄存行李。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲整個大廳空間設計得像圖書館咖啡廳。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲對面就有7－11 ，走3分鐘到車站也有很多餐廳與Lawson 、全家等便利商店。

提供免費早餐

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲提供西式簡易早餐，因為是免費的還是很感恩。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲是經典日式商務飯店的房型。

房型介紹

單人房
這家CP值很高，值得推薦的原因是真的地理位置優越還很平價，甚至早餐還提供免費吃，若非旺季的話一晚甚至最低到一千多台幣左右。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲雖然房型很簡單但還算寬敞舒適。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲很經典的日式商務飯店，大約13平方公尺，約4坪大。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲晚上如果無聊可以來JR「小倉」駅逛逛。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲步行3－5分鐘即可到，晚上涼風徐徐挺舒服的。

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲▼北九州市康福飯店開箱。（圖／部落客Mika提供）

▲懶得走到車站，對面就有小七可以覓食，真的很喜歡這家，有機會來北九州市還會來住。

康福飯店 小倉

地址：802－0001 福岡縣北九州市小倉北區淺野2丁目6－21

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關鍵字： 康福飯店 小倉 日本旅遊 九州旅遊 旅遊情報 國外特色系列 九州住宿 Mika出走美食日誌

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