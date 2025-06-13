北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱
這家距離JR小倉站新幹線口，步行約3分鐘的位置！住房每天可免費享用簡易式早餐，有麵包、沙拉和飲料等自行選擇，而且很平價，一晚才2千台幣左右，離北九州市周邊景點步行即可到，是一間有文青質感的舒適商旅。
交通方式
離小倉車站很近，3分鐘可到，距離北九州市漫畫博物館也只要10分鐘的步行時間，靠近小倉城與旦過市場，約15分鐘步行路程即可到。
▲雖然沒有什麼公共設施，但五分鐘就到火車站，還近商業購物街等，交通便利還有免費早餐。
▲櫃台在二樓。
▲免費Wi-Fi跟插座，還有書籍可以任你閱讀。
▲大廳全日有咖啡、飲品、冰塊提供，也可以自助的寄存行李。
▲整個大廳空間設計得像圖書館咖啡廳。
▲對面就有7－11 ，走3分鐘到車站也有很多餐廳與Lawson 、全家等便利商店。
提供免費早餐
▲提供西式簡易早餐，因為是免費的還是很感恩。
▲是經典日式商務飯店的房型。
房型介紹
單人房
這家CP值很高，值得推薦的原因是真的地理位置優越還很平價，甚至早餐還提供免費吃，若非旺季的話一晚甚至最低到一千多台幣左右。
▲雖然房型很簡單但還算寬敞舒適。
▲很經典的日式商務飯店，大約13平方公尺，約4坪大。
▲晚上如果無聊可以來JR「小倉」駅逛逛。
▲步行3－5分鐘即可到，晚上涼風徐徐挺舒服的。
▲懶得走到車站，對面就有小七可以覓食，真的很喜歡這家，有機會來北九州市還會來住。
康福飯店 小倉
地址：802－0001 福岡縣北九州市小倉北區淺野2丁目6－21
出走是為了更深刻回到原來的位置
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