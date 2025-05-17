北九州市門司港16個必去景點＆美食！探訪愛因斯坦下榻百年古蹟

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

位於九州的最北端的「門司港」，是日本明治、大正、昭和時期，九州最重要日本三大港之一，在當年是相當重要的國際貿易據點。而門司港與本州之間僅相隔一道「關門海峽」對岸即「下關市」，搭渡輪5分鐘即可到，而「下關市」也是歷史上著名的「馬關條約」簽約地點。

共同生活圈

正因為如此「門司港懷舊區」跟「下關市」可以形成一個共同生活圈的概念，來門司港時也經常跟下關市安排在一日遊或多日遊內。所以這篇特別整理出「門司港」加「下關市」的兩天一夜旅遊提案，有懷舊的歷史遺跡也有親子景點、美食咖啡還有市場以及水族館，必去必吃16選推薦。

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北九州市 JR門司港駅｜交通位置

地址：福岡縣北九州市門司區西海岸1-5-31

時間：07：30－19：00（綠色售票窗口）

▲與JR鹿兒島本線「門司港」車站直接相連。

門司港平價住宿推薦

北九州露櫻酒店門司港

來北九州門司港玩，我個人建議最好在這裡住上一兩晚，因為門司港景點真的太多，一天跑不完！尤其住在面向關門海峽的海景飯店，房間外窗景就是門司港，步行即可到門司港懷舊區，經濟實惠，地理位置又很優秀，還免費提供停車場、車站接駁和自助式早餐。

JR門司港站周邊景點／美食

JR門司港站

門司港懷舊區散策之旅就從日本九州最北端的車站 JR門司港站 開始，來上一段重現大正時代風華，跨越百年的浪漫時空旅行，沿著海峽廣場尋找異國復古建築。這座車站已經創建百年，是九州車站裡最古老的車站，經過6年保存修理工程，重新還原大正風華時期的模樣，具有相當高的歷史價值。（也是第一座以「車站」身份被認證的國家重要文化財）

北九州市 九州鐵道紀念館

雖然不是鐵道迷，但也來這裡至少三次！這次還特別體驗自己開火車的迷你鐵道，覺得好玩，是門司港周邊親子推薦景點之一，而且這裡也是鐵道迷一定要來朝聖的鐵道紀念館。這裡是九州最早的鐵道公司「九州鐵道」的舊址（1891年建造），除了展示歷代火車實物及鐵道文化遺產外，還可以體驗開迷你火車鐵道跟透過模擬器體驗操縱火車，太有真實感了！

舊門司 三井俱樂部燒咖哩

門司港必吃美食之一，推薦在JR門司港站周邊的這家愛因斯坦住過的百年古蹟舊門司三井俱樂部內吃燒咖哩，門司港是燒咖哩發源地，現在這一帶大約有30家左右的燒咖哩餐廳，而這一家就開在古蹟裡。

三宜樓 （Sankirou）

從JR門司港站步行約8分鐘，門司港必吃美食之一的「河豚料理」，在地人帶我們來門司港具有代表性的古老料亭，更是九州現存最大規模百年木造三層建築的正宗精緻河豚料理，整個受寵若驚！這裡還是大企業門司分店或銀行分行最愛的社交接待場所，深受許多著名人士和文化人的喜愛，更有許多劇組曾經來這裡拍攝。

MILKHALL MOJIKO

雖然日本餐廳服務好也不是什麼稀奇事，但這家不但就位於門司港車站旁，還是門司港海景第一排，窗景無敵以外，還提供兒童遊戲間，廁所甚至有尿布台、兒童座椅、兒童馬桶蓋，真的是不但母嬰友善還是遊客友善餐廳欸。重點是這裡有大正浪漫的復古咖啡廳氛圍還有經典復古昭和硬布丁，口感扎實綿密，還有苦甜大人味的焦糖香氣，絲滑又濃郁雞蛋香氣與口感，我自己是很喜歡啦！上面的奶油跟醃製過的櫻桃更是復古味十足，來這裡真的必吃！

門司港懷舊區內 景點美食推薦

藍翼門司吊橋（ブルーウィングもじ）

日本全國最大規模全長108m的步行者專用吊橋，1天有6次「藍翼門司」，可張開至和水面呈60度角，配合船隻航行一天開合6次，也可稱為「開門秀」，每次前後開合約20分鐘。

門司港 海峽廣場

▲這裡還有設置幾個很可愛的打卡點。

香蕉主題廣場

更多以香蕉為主的甜點，早期作為香蕉產地的台灣，從門司港輸入了大量的香蕉，形成一個獨特的香蕉叫賣文化，為了紀念這個特殊文化，才設立了「香蕉人」吉祥物。

▲來門司港不可能不跟香蕉人來一張吧！

▲海峽廣場這裡有許多可愛的小店，非常好逛，還有一些冰淇淋、小吃等。

享受午後時光

這次光是在海峽廣場就花了不少時間，尤其推薦Green Gables グリーンゲイブルズ，這裡不但可以買門司港特產以外，還有咖啡喫茶甜點店，蛋糕很好吃，紅茶也很純粹，是美好的海景下午茶選擇。

Retron 紀念品店

▲這裡真的超級好買，門司港的燒咖哩、香蕉相關甜點、明太子相關伴手禮等。

グリーンゲイブルズ｜Green Gables 咖啡甜點

▲就在伴手禮商場內竟然有這一家咖啡甜點店，當下決定就在這裡吃下午茶吧！

▲除此之外還有很多伴手禮名店真的好買又好逛。

關門海峽博物館

重現日本復古海峽懷舊街道，沉浸體驗式關門海峽與門司港的歷史，船型挑高投影的影片展示，還有仿大正、昭和時期豪華郵輪甲板設計咖啡廳，當然不可錯過可將關門海峽盡收眼底的展望甲板觀景台，可180度海景第一排觀賞關門海峽夕照美景。

門司港懷舊展望室

你知道嗎？現在日本新三大夜景都市第一名就在北九州市喔！而可一次270度全視野景觀飽覽關門海峽跟門司港懷舊區夜景的門司港懷舊展望室，門票也才300日圓，CP值非常高。展望室位於高層大樓的31樓， 距地面103公尺高，為了配合夜景，這裡營業到晚上10點，晚上8點左右開始會調暗照明，讓大片落地窗賞夜景不至於反光太嚴重。

和布刈神社

和布刈神位於關門海峽幅度最窄，流速最快的早鞆瀬戶部分的九州側，也是九州最北端神社，這裡有超可愛用釣的河豚御神籤，釣出屬於自己的籤詩。擁有1800年歷史，默默守護著九州最北端鎮守關門海峽的神社也是欣賞關門海峽與關門大橋的最佳位置，其中又以海中石燈籠特別值得一拍，如果來門司港，這個景點我非常推薦。

門司港懷舊周遊觀光船

營業時間：10：00－18：00

▲可在海上眺望門司港懷舊街景的迷你觀光船，周遊路線地圖如上。

下關市景點美食

如果來北九州市門司港，建議搭船5分鐘，就能到唐戶市場，吃河豚生魚片跟新鮮握壽司，我朋友們更是直接整盒海膽買來用筷子吃這麼豪邁，還可以順遊山口縣下關景點，例如唐戶市場附近，擁有世界最多種類河豚，還有日本規模最大「企鵝村」的海響館，光是這兩個地方就可以排一整天行程了。

關門汽船 門司港乗船場

地址：〒801－0841北九州市門司区西海岸1－4－1

▲從門司港的乘船場，可以買到下關唐戶港、嚴流島船票，在這裡搭船即可。

▲今天只有往下關（唐戶）的船有開。

▲有人工售票機與自動售票機兩種購票選擇。

▲大人：400日圓（約新台幣80元）、小孩：200日圓。（約新台幣40元）

▲船廠還有門司港的歷史照片。

▲於開船前10分鐘到現場等候即可。

▲船不大，有上下兩層，想吹海風的可以去上層。

▲往返門司港與下關之間，從下關到唐户只需5分鐘，船速快，座位寬敞。

▲唐戶市場就在港口附近，真的只要5分鐘，快到我都來不及坐下。

唐戶市場

來唐戶市場這麼多次，雖然每次都平日前來，但第一次遇到周一，超級冷清啊！強烈建議不要周一來，幾乎都休市居多，除了室內乾貨店以外，只有零星幾家賣海鮮的攤販有開。通常平日前來，至少還會有數家熟食店會開，雖然不若假日這麼熱鬧，但至少也有十幾家店可以逛是沒問題，沒想到周一才是最慘的，不過如果行程很難避開的話，可以考慮吃市場二樓的平價迴轉壽司「海転からと」，也是人氣排隊店。

▲下關知名的河豚、鯛魚、鰤魚必吃，還有擺滿當地漁夫剛捕獲上岸的各種海鮮。河豚生魚片好特別，每周五至日及例假日變身為壽司街！

▲買完喜歡的握壽司，一二樓其實都有用餐區，但也可以拿到外面配著關門海峽與關門大橋的美麗海景一起用餐。

山口下關 海響館

就位於山口下關關門海峽港口旁海景第一排，唐戶市場附近的海響館，看到有摩天輪那一棟就是了，雖然看起來規模不算大，但卻擁有世界最多種類河豚，還有日本規模最大「企鵝村」的水族館，以及展出世界上很稀有藍鯨全身骨骼標本，並重現關門海峽海潮水缸，巨大魚漩渦好壯觀！

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