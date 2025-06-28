ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

說到桃園厲害的早午餐，浮島系列肯定有在榜上！「Söt cafe Rivulet 浮島溪」是浮島系列新店之一，不管是裝潢、餐點都是高質感，價格雖然中上，但整體質感很優質，所以對我來說還是CP值很高。偶爾想吃好一點、跟朋友好好聊個天，我的口袋名單裡一定有這家。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地點

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲位於小檜溪重劃區內，這裡目前還算好停車。

環境

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲挑高簡約明亮的北歐風裝潢，跟其他浮島系列一樣，對採光非常講究。裝潢簡約、舒適寬敞，餐廳內是一座木造浮島。

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲浮島系列不管是早午餐、排餐、甜點，我幾乎都吃過一輪，真的道道無雷，非常不簡單。

菜單

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲菜單設計的跟時尚雜誌一樣賞心悅目，消費需酌收一成服務費。

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

餐點推薦

奶油焦糖脆拿鐵＋義式淡咖啡

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲飲料一如既往的好喝，但又多了點特色，奶油焦糖熱拿鐵上面的脆焦糖，吃起來很像熟悉的椪糖。

爐烤小牛肋排（五分熟）

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲這一道是朋友點的，調味沒話說，肉質也很棒。但我覺得五分熟還算有點太生，所以只有淺嚐而已，朋友倒是吃得很開心。

鹹黃金沙蝦麻花捲麵
鹹蛋黃醬汁的香氣很濃郁，而且醬汁收得很乾、很入味，搭配炸過後脆香的鮮蝦，跟保留著麵心帶嚼勁的花捲麵一起吃，層次豐富又濃郁鹹香，好吃但容易膩口，還好我有點義式淡咖啡來搭配。

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

浮島麻糬鬆餅＋粉鋪水果

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

▲每次來吃浮島系列餐廳，一定會點麻糬鬆餅，熱熱的吃，裡面的麻糬軟Q美味，好喜歡。

▲▼Söt cafe Rivulet 浮島溪。（圖／部落客mika授權提供）

Söt cafe Rivulet 浮島溪

地址：桃園市桃園區民光東路312號
電話：03－3176588
營業時間：10：00－20：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►坐落鄉間水田上的夢幻飯店！平價奢華展現木質調美學　鶴岡住宿推薦
►入選CNN「日本最美場所31選」！千坪紫藤花隧道花期＆票價攻略
 ►中原最強手工湯包！皮薄餡香易爆汁　早上開到半夜人潮不停歇

關鍵字： Söt cafe Rivulet 浮島溪 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【午後大暴雨】狂風暴雨的台北！路邊腳踏車直接被擊倒

推薦閱讀

北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

北九州市門司港16個必去景點＆美食！探訪愛因斯坦下榻百年古蹟

北九州市門司港16個必去景點＆美食！探訪愛因斯坦下榻百年古蹟

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

北市12處「哆啦A夢任意門」位置速覽

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

YTR小象「違法招募私團」品保說話了

「安平－馬公」交通船7/8首航

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大稻埕夏日煙火秀8/6起施放4場

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

南投奧萬大慶生「門票10元」只有6天

熱門行程

最新新聞更多

桃園「北歐風」高顏值咖啡廳！

礁溪「百年三合院咖啡」氛圍清幽！

台灣感性「台北環形天橋」引韓星拍MV

JR東日本夏季5大優惠整理包

台美藝術家跨國合作　台北意象登上休士頓壁畫

李多慧也朝聖過！雙連鴉片粥爆紅海外

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

桃園台茂煙火、市集、恐龍展時間出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366