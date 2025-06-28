桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

說到桃園厲害的早午餐，浮島系列肯定有在榜上！「Söt cafe Rivulet 浮島溪」是浮島系列新店之一，不管是裝潢、餐點都是高質感，價格雖然中上，但整體質感很優質，所以對我來說還是CP值很高。偶爾想吃好一點、跟朋友好好聊個天，我的口袋名單裡一定有這家。

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地點

▲位於小檜溪重劃區內，這裡目前還算好停車。

環境

▲挑高簡約明亮的北歐風裝潢，跟其他浮島系列一樣，對採光非常講究。裝潢簡約、舒適寬敞，餐廳內是一座木造浮島。



▲浮島系列不管是早午餐、排餐、甜點，我幾乎都吃過一輪，真的道道無雷，非常不簡單。



菜單

▲菜單設計的跟時尚雜誌一樣賞心悅目，消費需酌收一成服務費。



餐點推薦

奶油焦糖脆拿鐵＋義式淡咖啡

▲飲料一如既往的好喝，但又多了點特色，奶油焦糖熱拿鐵上面的脆焦糖，吃起來很像熟悉的椪糖。

爐烤小牛肋排（五分熟）

▲這一道是朋友點的，調味沒話說，肉質也很棒。但我覺得五分熟還算有點太生，所以只有淺嚐而已，朋友倒是吃得很開心。

鹹黃金沙蝦麻花捲麵

鹹蛋黃醬汁的香氣很濃郁，而且醬汁收得很乾、很入味，搭配炸過後脆香的鮮蝦，跟保留著麵心帶嚼勁的花捲麵一起吃，層次豐富又濃郁鹹香，好吃但容易膩口，還好我有點義式淡咖啡來搭配。

浮島麻糬鬆餅＋粉鋪水果

▲每次來吃浮島系列餐廳，一定會點麻糬鬆餅，熱熱的吃，裡面的麻糬軟Q美味，好喜歡。



Söt cafe Rivulet 浮島溪

地址：桃園市桃園區民光東路312號

電話：03－3176588

營業時間：10：00－20：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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