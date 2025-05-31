日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

以往看金針花海都要跑去花東，現在中部就有超美的繽紛彩虹花海，就在日月潭頭社活盆地，有山有水還有竹筏體驗。這裡不但是台灣唯一培育水田金針花的地方，更是全台最大的「活盆地」而且入園費只要100元，真的很划算！

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入園費

▲只要100元，就可以賞花、活盆地、竹筏體驗。

花季＆花況

園區主要作物為金針花與水社柳，4月－10月為金針花季，4月－7月為彩色金針花、8月－10月為原生種金針花，花期長達7個月，是全台最長，花季期間每日營業時間為上午8點至下午5點。11月－次年3月為水社柳攝影季，非花季期間採團體預約制入園參觀。

環境

園區本身備有大停車場，入口處有一條狹窄的小路，直接開進來就可以了。因為這裡本身就只是培育水田金針花的園區，所以硬體設施上比較沒這麼講究，看得出來還在構建中。

▲這裡的泥地不太好走，穿高跟鞋的話可能比較不方便。

金針花

占地約3公頃的金針花海，培育了超過400多種的花色品種的金針花，也有其他花種，繽紛多彩。每季都有不同的花種，但主要來是以金針花與水社柳為主。

▲這裡是台灣特有水社柳步道及頭社泥炭盆地，有山有水還有花。

▲園區還有一些適合拍照的裝置藝術。



▲除了有金針花海以外，還有小巧可愛紫色的馬鞭草。



竹筏體驗區

▲水池其實不深，如果想體驗看看的請注意安全。



活盆地體驗區

南投頭社擁有全世界唯一盆地形的草泥碳區，表面是翠綠草皮，草皮下面是湖水，湖水下面是土壤，形成會跳動的泥土地形，行走其中就像是走在水床上，因此活盆地又叫做「曼波田」。

日月潭金針花園區

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

電話：0910－896178

時間：08：00－17：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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