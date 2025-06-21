玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

水里的人氣餐廳肯定有這一家，就是在地50年水里老店的「正義小吃部」，店面其實還蠻寬敞，平價大份量的熱炒真的很超值，尤其是什錦湯麵，一碗120元但有夠大一碗，而且配料超多，女生的話建議點一份兩個人吃就好。

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▲南投水里真的是很純樸的山城小鎮。

▲好吃的人氣餐廳肯定要推這家，小吃熱炒都有賣。

▲用餐環境很寬敞。

▲新鮮時蔬放在外面，看起來好吸引人。

▲餐點現點現做，其實平日過來不需要等太久。

▲這家是南投一百碗之一。

菜單

▲價格也很親民，份量更是超值。

老闆隨意拼一盤

▲其實忘記問這一盤多少錢，但真的好大一盤，內容物也很豐富。

什錦湯麵

真的夭壽大碗，上桌時有嚇到，沙茶湯底，裡面的配料多到一個炸開，而且感覺是很隨性，有什麼就加什麼這樣，好什錦，我媽超級愛什錦麵，這碗正中她喜好，但就是多到吃不完。

炒什錦麵

▲一樣超大一盤，內容物差不多，只是一個是湯的，一個是炒的。

蚵仔酥

▲看起來是真的超大盤，份量很多，但蚵仔比較小尾一點，炸粉麵衣比例比較高。

▲真的有點貪心了，沒想到份量這麼多，兩個人完全吃不完，住外面又不方便打包，可惜。

正義小吃部

地址：南投縣水里鄉民族路420號

電話：04－92770905

時間：11：00～14：30、17：00～19：30（周三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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