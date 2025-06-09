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雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

我又來推薦台中的平價文旅了！就位於草悟道廣場、勤美誠品綠園道、市民廣場、金典綠園道、廣三SOGO百貨附近，裝潢走輕工業風，雙人房一晚價格只要一千出頭，兩個人平均下來，一人千元有找！這地點位置超優秀，不過這家沒有附停車位，溫馨提醒開車族，這周邊收費停車場價格會高一點。

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▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

交通位置
草悟道文旅鄰近誠品綠園道，走路只要三分鐘的距離，在英才路與公益路的轉角處，周邊除了誠品綠園道商圈外，鄰近美術館、審計新村、草悟廣場等，地理環境超優，附近也有不少收費停車場。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲距離誠品綠園道商圈只要步行約3分鐘就可以看到草悟道文旅的建築。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲裝潢以黑色搭配木質調的輕工業風，不過房卡真的好可愛，讓人印象深刻。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲服務很親切，沒有因為平價就輕忽服務這部分。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲有兩台電梯欸！退房時間最怕塞電梯了。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲餐廳在6樓。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲這棟大樓明顯有點歷史了，但整體來說保養的還挺好的。

雙人房
這樣一間有雙人床、沙發、衛浴的房型，一晚才一千出頭，兩個人住的話，一人千元有找，真心覺得很超值啊！還是台中的文旅比較親民。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲房間很寬敞，還有一個對外窗的小空間。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲每一間的沙發還有所不同呢。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲多虧了這片對外窗，讓整間房子有了光照與溫暖。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲窗外可以看到台中城市街景，還有草悟道廣場。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲衛浴間的門好可愛，彩繪風。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲空間也很寬敞，兩個人使用也不覺得擁擠。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲衛浴備品有：DP天森無患洗沐組，還備有毛巾、浴巾，沐浴乳、洗髮乳。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲淋浴空間有乾濕分離。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲空間有分隔，不過我很喜歡，多了一點隱私。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲電視、桌椅等該有的都有。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲熱水壺、瓶裝水還有轉接插頭，房內還附有延長插座，插座給好給滿。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲即溶咖啡跟茶包。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲小冰箱。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲吹風機與拖鞋。

早餐Buffet

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲早餐自助吧位在6樓，用餐空間相當寬敞並有設計感。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲提供簡單的熱食、吐司麵包、牛奶飲料等，比較特別的是炒泡麵，其他都是常見的中西式早餐內容。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲但環境真的很像咖啡廳，很美。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲沙發區也是很有設計感，喜歡，除了停車費有點讓人有點荷包痛以外，這家CP值簡直完美。

▲▼草悟道文旅。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

草悟道文旅

地址：台中市西區英才路512號
電話： 04－35019388

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