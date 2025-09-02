濃郁牛肉燉醬衝擊味蕾！天母客製化漢堡　森林系玻璃屋空間太療癒

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

天母人氣美式餐廳「JB’s Diner」主打巨大漢堡、森林系玻璃屋用餐空間，實際開箱Chili辣味牛肉醬漢堡與BBQ烤醬漢堡，份量驚人、口味濃郁，窗邊座位超療癒，是聚餐、約會、拍照都適合的早午餐選擇！

用餐空間介紹

有兩層樓，一樓是溫馨木質風格，二樓脫鞋階梯區超有氛圍，座位種類多，大桌適合聚餐、小桌適合約會。大片玻璃和綠意植栽設計採光超好，像走進森林玻璃屋，窗邊座位陽光撒下拍照超好看！

客製化配料超豐富

JB’s Diner 的漢堡可以依自己喜好客製化，選配的東西超多，有起司（美式、瑞士、辣味）、配料（培根、炒洋蔥、炒蘑菇、辣椒），還可以加點第二塊牛肉排或換成豆泥排，素食者也能享受！加價140元升級套餐，附湯或沙拉，和無限續杯飲料（氣泡飲料、茶、美式咖啡）。

品項

Chili Burger 辣味牛肉醬漢堡（400元）

裡面夾了生菜、紫洋蔥、炒洋蔥、雙起司，搭配柔軟又有點嚼勁的麵包體，每一層都有戲！整個漢堡像火山一樣爆出辣味牛肉醬，一口咬下，瞬間衝擊味蕾。這種辣不是單純辣椒的辣，而是濃郁的牛肉燉醬加香料層次的辣，嘴巴根本沒空閒，只能拼命咀嚼和讚嘆。

▲我加點炒洋蔥和Jalapeño（墨西哥辣椒），香上加辣，超過癮！



BBQ漢堡Honey（390元）

烤醬是濃郁又帶點蜂蜜的甜感，搭配肉排焦香味，吃起來非常有層次感，完全是經典美式路線！而且視覺效果一樣強，肉排厚實、醬料多、起司融得剛剛好，很適合不敢吃辣的人。

JB's Diner

地址：台北市士林區天玉街38巷16弄2號

電話：02－28761588

營業時間：08：00－21：00（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

