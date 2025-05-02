巨型水槽貫穿整座建築！鯨鯊從頭頂上游過　大阪沉浸式水族館開箱

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

這趟日本旅行一開始就遇上了下雨天，原本還以為行程要泡湯，但轉念一想，既然外面下雨，不如直接跑進海裡！「大阪海遊館」不只是一般的水族館，它可是全球最大規模的水族館之一，擁有超巨大的水槽、多樣化的生態展示區，還能與海洋生物近距離互動。參觀動線設計非常流暢，讓人可以好好欣賞每一個展區。而且票價超親民，買票後系統會自動分配入場時段，不會讓所有人一窩蜂擠進來，觀賞體驗大加分！

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交通方式

大阪海遊館位於大阪港站（Osakako Station） 附近，交通超方便。搭乘大阪地鐵（Osaka Metro）中央線→「大阪港站」1號出口→步行約5分鐘。

票價資訊

►成人：2,700 日圓

►兒童（小學生）：1,400 日圓

►幼兒（4至6歲）：700 日圓

震撼人心的太平洋巨型水槽

大阪海遊館必看展區就是這個超巨型「太平洋水槽」！這座水槽不僅巨大，而且還住著三位重量級明星—鯨鯊。這個水槽的特別之處在於，它幾乎貫穿整個館內，不管在哪個角落，都可以用不同的角度看到這幾位鯨鯊大明星。有時候牠們從你頭頂游過，有時候又突然出現在側邊，完全讓人沉浸在海洋的懷抱中。看到鯨鯊真的會被震懾到，牠們悠閒地游過你的面前，感覺像是進入了某種海底異世界。

▲這裡還有一個超值得看的表演—鯨鯊餵食秀，看著這些巨無霸張開大嘴吸入大量浮游生物，真的超級酷！

世界各地的海洋生態大集合

▲這裡的展區設計超級有巧思，整個館內圍繞著「環太平洋」這個概念，把不同海域的特色生態濃縮成一場環球海洋之旅！

►日本森林：有水獺、鴨子等淡水生物，感覺像在日本郊區散步。

►阿留申群島：胖嘟嘟的海獺悠閒地漂浮，超療癒！

►蒙特利灣：海獅在這裡曬太陽，牠們慵懶的樣子讓人想躺在旁邊一起放空。

►巴拿馬灣：居然有浣熊！這些小傢伙居然也是海洋生態的一部分。

►南極洲：企鵝家族登場，還有模擬南極環境，冰天雪地的感覺超有氣氛！

►大堡礁：熱帶魚天堂，五顏六色的珊瑚礁魚群繽紛到讓人捨不得離開。

►水母星系：這個展區超級夢幻，水母在燈光下漂浮著，彷彿置身外太空。

▲走進海遊館的感覺，真的就像用一張門票環遊太平洋，而且是超VIP視角，每個展區的設計都很細緻，讓人完全沉浸其中！

參觀動線超流暢

另一個不得不提的優點是，大阪海遊館的參觀動線設計得超級流暢。進場後，大家會先搭電梯到最高樓層，然後像螺旋一樣慢慢往下探索。這樣的設計讓你不用擔心錯過任何展區，也不用擔心迷路，整個參觀過程超自然，邊走邊被不同區域的景色驚喜到。更厲害的是，不管在哪個樓層，都能隨時看到太平洋水槽裡的鯨鯊，每一個角度都能捕捉到不同氛圍，超級有層次感！

其他特色

►沉浸式海底隧道：進入海底世界，身邊全是悠游的魚群和鯊魚

►互動體驗區：可以摸海星、魟魚，適合親子同樂

►獨特的生態展示：企鵝、海獺、水母應有盡有

禮品店有超多紀念品

鯨鯊冰淇淋

大阪海遊館旁邊的商場百貨

在等待入場的時間，我們先到旁邊的商場覓食。這個商場也是蠻好逛的，很像美食街，也有一些店家可以逛逛買買，非常好消磨時間。

總結

大阪海遊館是世界知名的水族館之一，以「環太平洋火山帶與生命」為主題，透過不同的海洋生態展示，讓你彷彿踏上一場深海探險。館內最著名的是 「太平洋」巨型水槽，可以近距離欣賞世界上最大的魚類鯨鯊。逛完整個海遊館，不會覺得累，反而覺得像完成了一場輕鬆又豐富的海底冒險，這種舒適又驚艷的參觀體驗，真的很少見！

大阪海遊館

地址：大阪府大阪市港區海岸通1－1－10

營業時間：08：00－23：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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