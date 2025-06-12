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炭燒和牛放題千元有找！大阪心齋橋限定　牛舌吃到飽還有馬肉

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

大阪燒肉吃到飽推薦「炭火燒肉力丸」，心齋橋限定的和牛放題No.1套餐，90分鐘無限享受厚切牛舌、特選牛肩肉等人氣必吃品項。整體肉質不錯但體驗偏商業化，與期待的日本在地燒肉風味略有落差。但想在大阪心齋橋找一間方便、美味、價格合理的燒肉吃到飽，燒肉力丸仍是觀光客的不錯選擇。

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交通
搭乘地下鐵御堂筋線（紅線）到「心齋橋站」，從5號出口出來後，步行大約3分鐘就到；從Glico跑跑人招牌，也可以直接步行約5分鐘，沿途會經過滿滿的商店街和小吃。建議Google Maps直接定位焼肉力丸 心齋橋店，店面在大樓4樓，搭電梯上去就可以。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲如果是周末或晚餐時段，心齋橋這帶超級多人，預留一點排隊或找路的時間比較安心！

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

消費方式＆菜單種類

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲吃到飽方案是90分鐘制，含最後點餐時間。

和牛放題No.1套餐
這次我們挑戰的是力丸心齋橋店限定的「和牛放題No.1套餐」，價格約4,488日圓（約新台幣931元），是所有套餐中最高等級的選擇。套餐包含各種部位的日本和牛，像是牛舌、牛肋排、牛肩肉，讓你一輪接一輪大口爽吃。而且所有套餐都是90分鐘吃到飽制，想加點飲料還能加1,000日圓升級酒水無限暢飲。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

品項

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲特級和牛五花、牛排骨、和牛里脊、特選橫隔膜、帶骨排骨、和牛腰內肉。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

牛舌

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲真的超級厚。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

炙燒牛肉壽司

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲會在面前炙燒，熱騰騰馬上送到嘴裡，超多汁又美味。

小菜

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲可以點小菜搭配生菜包肉。

聖代
力丸的招牌聖代就是把日本所有元素都塞進去，有抹茶、紅豆、日式三色糰子、鯛魚燒等等。不過我覺得有點沒靈魂，比較商業化，稱不上好吃，但也不難吃。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

生馬肉

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲建議愛吃生肉的人再點。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

心得
我的感受是吃到飽控應該會吃得很爽，但期待日本特別燒肉體驗的人可能會失望。肉質確實比台灣吃到飽等級好，切得厚實、不油膩，且整體服務不錯，有QR點餐系統、送餐快。但味道很普通，甜點好看但不驚艷，很像台灣的連鎖甜點店口感。商業氣息濃厚，比較像是「給觀光客打勾的餐廳」，而不是一間有靈魂的在地燒肉店。

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

總結
如果是第一次來大阪，或是喜歡吃到飽那種「爽吃」的痛快感，想吃一餐不用太費腦、又有一點品質保證的話，就推薦可以來這間。但如果是追求日本在地感、美食細節與職人精神，不愛商業化餐廳的話，就不太推薦了！

▲▼日本大阪燒肉吃到飽推薦【炭火燒肉力丸心齋橋店】。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

燒肉力丸 心齋橋店

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1-32 ISビル4F
營業時間：16：00－00：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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