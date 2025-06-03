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500盤推薦台北酸菜魚！老闆娘來自四川　道地家常菜濃縮酸麻鮮

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

說我還沒吃過酸菜魚，真的沒人信！這次解鎖台北忠孝新生超人氣川菜餐廳上膳若川，榮獲500盤推薦的這間小而美餐廳，藏著一鍋讓人魂牽夢縈的「藤香酸湯肥牛魚」。鮮嫩魚肉搭配肥牛、酸辣又帶微麻的湯頭，每一口都是幸福的重擊。這次和閨蜜一起攻略，吃到差點升天，真心大推想試藤香酸湯肥牛魚的朋友必收。

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店內環境＆氛圍分享

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲走進店裡，第一印象：「咦？蠻家常的！」，別期待什麼水晶吊燈或高檔裝潢，這裡就是一種真材實料派。

老闆娘是四川本地人
桌椅簡單樸實，像是去朋友家吃飯那種溫暖感。有趣的是，店員和老闆的口音聽起來就不像台灣人，帶點四川腔調，事後查證，上膳若川是由來自四川的老闆娘親自經營，堅持道地川味，但也微調口味，讓台灣人更能接受，超有誠意！

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

藤香酸湯肥牛魚

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲小提醒：藤香酸湯肥牛魚需要提早預約喔！

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲超大一鍋，裡面滿滿的嫩魚片（一整條鱸魚）、肥牛，香麻的辣油，上面撒了新鮮的椒麻，看起來超誘人。

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲吃法小tips：上桌後要把表面油層輕輕撥散，讓香氣釋放，再喝湯更美味！

味道怎麼樣？
►湯頭：酸、辣、麻、鮮美融合在一起，竟然完全不油膩！超級鮮甜，喝起來超順口，忍不住一碗接一碗。
►魚肉：超級嫩，完全沒有腥味。
►肥牛：油脂恰到好處，搭配酸湯竟然一點也不膩，反而超解膩。

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲真心覺得，這一鍋是「酸菜魚界的神作」。三個人根本吃不完，直接回家，用這個湯底可以再煮其他東西，又是一餐了。

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

其他推薦小菜：夫妻肺片＆涼拌土豆絲

夫妻肺片

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲經典川味冷盤，牛肉＋牛肚切片，拌上花椒麻油，辣香麻中帶一點點微甜，超級開胃！

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

涼拌土豆絲

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲這道簡直驚艷！馬鈴薯絲經過特別處理，吃起來熟度剛剛好，脆脆爽口，還帶有微微烘烤過的香氣。

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

訂位＆交通方式

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲交通：捷運忠孝新生站步行約10分鐘，建議提前預約＆預訂藤香酸湯肥牛魚，現場點可能吃不到喔！

總結：上膳若川值得去嗎？
一句話：值得！超級值得！這次初嚐酸菜魚就遇到這麼高水準的版本，真的覺得是天選之鍋。藤香酸湯肥牛魚的湯頭絕對讓人一喝愛上，魚肉與肥牛的完美搭配，酸爽中帶著溫柔的麻辣香氣，每一口都是超幸福的滋味。如果你還沒吃過酸菜魚，真的別再等了！雖然這次沒有點到很多菜，但是有這一鍋就已經覺得夠值得了。下次希望還可以吃到其他菜，意思就是絕對會二訪啦！

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

菜單

▲▼上膳若川。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供）

上膳若川

地址：台北市大安區濟南路三段59-1號一樓
電話：02－27525101
營業時間：周三到周日11：30－14：00、17：30－21：00（周一、二公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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