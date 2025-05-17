新北「兔兔旅館」開箱！即時監控還有專屬草窩＋溜滑梯城堡

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

因為工作常需要外宿，卻又無法時時顧著家裡的兔寶寶們，我早就開始默默搜尋、打聽各種兔兔專屬的寵物旅館推薦名單。這次兔兔首次入住新北合宜住宅的「MaAh喵品行旅」，不但房間空間寬敞、設備完善，還有溜滑梯、隧道和小米攝影機全程監控，讓兔兔住得開心、爸媽也超安心。

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最細心的兔兔旅館

市面上專為兔兔設計的旅館真的不多，大部分都只是放進鐵籠或小箱間，對於敏感又需要活動空間的兔兔來說，其實不是最理想的選擇。而這間MaAh喵品行旅，雖然名字主打「貓旅館」，但它的兔兔專屬房間真的高級得讓我大開眼界！從設備設計、照顧細節，到每天主動回報兔兔狀態、設有小米攝影機等貼心安排，讓我在出差的同時也能全程關注寶貝狀態。

交通

位在新北市合宜住宅一帶，周邊環境非常安靜清幽，很適合讓兔寶們度過一段不被打擾的安心假期。最近的捷運站是捷運亞東醫院站，從捷運站走過來約15分鐘步行距離，建議可搭配U-Bike或轉乘計程車。最近的火車站是浮洲車站，步行過來也差不多15分鐘左右。

預約

這間旅館目前主要以預約制為主，想帶兔兔來住一定要提早詢問。他們只有三間兔兔專屬房間，真的很搶手，建議提早1－2周前預約，尤其是在連假或出國旅遊旺季，更要提前卡位。

空間細節設計

二樓特別設有三間兔兔專屬套房，房間是真正有獨立空間、木質裝潢、暖黃光線、通風良好的舒適小窩。而且每間兔兔房間都有超大便盆、專屬草窩與隧道空間、小米攝影機、柔軟地毯、分層跳台設計，有的甚至還有溜滑梯城堡！

入住流程完整透明

記得攜帶身分證正本與影本（預防棄養狀況），會簽入住同意書，包含照護事項、緊急聯絡方式等。需脫鞋入內，地板為安全地毯材質。當天兩位老闆親自接待，每一句話都是對毛小孩的溫柔對話，聽到他們對兩隻兔兔說：「你今天住這裡，媽媽明天來接你」，我差點直接感動落淚！

自備行李清單

就像讓孩子去外地上學一樣，東西一樣都不能少。我準備了熟悉的飼料與乾草、最愛的小零食、陪睡玩具與熟悉氣味的床墊。

小米攝影機、貼心回報狀態

手機一開就能看到毛寶寶在房間裡的動態，連放飯時段都會拍照或錄影傳給你，讓你外出也能安心。不只是設備貼心，老闆還會每天回報兔兔的狀態，例如「有乖乖吃草、吃飼料」這種小事，會讓兔奴的心瞬間暖化。

MaAh喵品行旅把兔兔當寶照顧

從入住到退房，我最印象深刻的，是兩位老闆對兔兔們的全神貫注。他們最在意毛小孩有沒有乖乖吃飯，因為他們知道，兔子的腸胃狀況非常敏感，一不吃東西就容易出問題。所以他們都會特別觀察兔兔們的進食狀況，並主動傳訊回報給我，甚至拍影片讓我放心，這種主動的心態，真的比許多貓狗寵物旅館都還細心。

貓咪旅館也超高級

雖然這次我是帶兔兔來住，但我忍不住想跟大家分享一下一樓的貓咪旅館區，那根本是貓咪的超級五星級飯店。所有貓咪房間都是木工手工訂製，每個貓跳台之間的間距都經過計算，主打「貓咪安全為最高原則」，避免跌落或卡住風險。而且空間設計不壓迫，每間都有獨立的空間與活動動線。

總結

這次的體驗，不只是兔兔過夜的成功，更是我身為毛孩媽媽能完全放下焦慮、安心出門的少數經歷之一。房間環境設計細緻、乾淨、符合兔兔習性，給兔兔足夠空間探索，非關籠式住宿。有即時攝影機和每日主動回報，還有飲食狀況詳細記錄，店家把每隻兔兔都當成自己孩子對待，這是一間會讓人想再回訪的兔兔旅館！

MaAh喵品行旅

地址：新北市板橋區合宜路217號面公園G棟

電話：0900－281261

營業時間：11：30－19：30

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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