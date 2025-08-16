南投「遮雨棚夜市」每周只開三天！超過200攤位還能玩水上電動船

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

玩南投埔里，別錯過「埔里城觀光夜市」！每周只營業周五、六、日，超過200間美食攤位，還有免費停車場和洗手間。夜市空間寬敞，攤販間不會太擁擠，還有遮雨棚，下雨天來逛埔里城觀光夜市也不影響。重點是還有超多好玩的遊戲能體驗，像是充氣溜滑梯、水上電動船、飄移車、碰碰車等，吃喝玩樂購物一次滿足，親子同遊也很適合！

交通方式＆停車資訊

開車的朋友，導航埔里城觀光夜市就能輕鬆抵達，接近時會發現燈光明亮。有規劃停車場，汽車機車都可以停，停車場入口會有專人引導。

▲停車場會收100元，但可以全額折抵消費，或是兌換小禮物。

營業時間

每周只營業三天，分別為周五、六、日，大約傍晚四、五點就陸續有攤位可以逛，吃晚餐還是宵夜都很方便。若遇連假或是特別節日會加開，詳情可以看官方粉專。

▲假日人潮踴躍，傍晚就非常多人。

洗手間＆垃圾桶

人氣美食推薦

港式鹹水雞

這間港式鹹水雞大排長龍，食材選擇豐富，雞肉還可以去骨處理，搭配特調的醬汁，也可以加辣或是配料，味道香味四溢，非常好吃！

鄭記豆乳雞

▲一串20元新鮮現炸，肉串無骨，鮮嫩多汁，另有雞翅和雞塊。

夯泰式奶茶

▲茶香味十足，選用泰國手標茶包，還可以調整甜度，不會死甜。

昌家脆皮臭豆腐

超人氣的昌家脆皮臭豆腐，人潮也相當踴躍，油鍋吱吱作響，看起來就很可口。雖然味道還不錯，但不到驚艷，泡菜不錯吃但份量有點少。

上好牛排

埔里城觀光夜市裡有超多間牛排館，每一間都很有特色，最特別的是加麵不用錢，而且還有湯品、水果和沙拉無限暢飲。牛排價格落在160到260元，我當天吃的是上好牛排，味道也不錯，牛排肉質軟嫩，麵的份量也很飽滿。

四季現打果汁

果汁的組合搭配選擇多樣化，也有經典的西瓜汁、木瓜牛奶和綠豆沙，奇異果和火龍果系列也不錯。當天我們買了一杯喝完，又再來排隊買一杯，超沁涼解渴。

香味玉米量販

路過覺得太香了，忍不住買一支來嚐嚐！現烤玉米有分大小支，價格都在紙袋上。這支玉米只要80元，這麼大支不算貴，香甜脆口，醬汁濃郁，吃完整支黃玉米後，還會想要再來一支。

米粒拉絲熱狗

這間韓國拉絲熱狗和炸雞價格不貴，現點現炸，當天排隊的人也不少，建議可以先劃單結帳，之後再來取餐。拉絲熱狗外皮金黃酥脆，大口咬下真的會拉絲，韓式炸雞也好吃，冷掉的口感也還不錯。

爆料大腸包小腸

招牌是大腸包小腸，但還有各式套餐能選擇，例如花生糯米腸、香腸、鹹豬肉和大腸頭加蔥。我當天選了三寶餐，有大腸頭、鹹豬肉和香腸，現烤的大腸頭脆口彈牙，鹹豬肉和香腸也不錯吃，但屬於重口味的，如果能配飯吃應該會更契合，餐盒裡有附小黃瓜，一起吃會比較清爽。

黑輪

除了可以邊走邊吃的攤販美食之外，也有不少提供座位的店家，像是牛排和蚵仔煎等。我選了一間黑輪攤位坐下來，老闆們都很客氣，有各種關東煮可以選擇，也有炒飯和炒麵。

▲我們點了炒飯以及各種不同的關東煮，味道都不錯。

諾水101紅茶

飽餐一頓後，再來杯沁涼的飲料最讚！這間諾水101泡沫紅茶也是人氣排隊名店，飲料品項很豐富，最貴不超過55元。我們買了紅茶和鳳梨冰紅茶都好喝，輕甜沁涼，大口吃肉後再來一杯絕對舒爽。

鮮果汁

▲我點的是酪梨牛奶，印象中是70元，加了布丁的酪梨牛奶濃郁好喝。

其他小吃

夜市裡還有手作地瓜球、麻辣魚蛋、鹽烤魚、蚵仔煎、黃金脆薯、炸麻糬、東山鴨頭、章魚燒、魷魚羹等等，逛完一整圈，感覺美食攤位的重複性不高，可以一次吃到超多種不同的美食。

遊戲攤

這裡的夜市遊戲很豐富，有充氣溜滑梯、投籃、彩繪、打地鼠、射氣球和彈珠等，居然還有水上電動船、飄移車和碰碰車能玩！親子同行也能滿足，讓小孩也能感受速度與激情。夜市裡還有綜合遊戲區，可以玩遙控汽車、遙控挖土機或是機器人，也有一些靜態的桌上型遊戲體驗能挑戰，付費玩樂還會額外送小朋友玩具。

▲另外還有玩具拍賣、套圈圈、打彈珠、轉轉樂等等，一局大多是50元、100元，價格也不貴。

▲夜市裡也有販售服飾、寶寶衣服和生活用品。

心得

整理後的埔里城觀光夜市更好逛、好玩，不僅美食攤位變得更多樣化，還有好拍的打卡點，再加上超多好玩的遊戲設施，大小朋友都能玩得很開心。現場吃飽後，還能再買些宵夜回家，建議想逛夜市的朋友，也能安排住在附近。我當天入宿今埔里渡假酒店，距離不遠，逛完再回飯店休息剛剛好。

埔里城觀光夜市

地址：南投縣埔里鎮信義路890號

營業時間：每周五、六、日17：00－00：00

電話：0921－837706

