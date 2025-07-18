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隱身草里漁港內的希臘風觀海秘境 ！露天平台坐擁180度海景視野

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

「金點草里驛棧」是北海岸的景觀餐廳，藍白色的建築坐落在大海旁，充滿異國風情，彷彿置身小希臘。重點是還能邊看海邊吃美食，推薦石花凍、小捲米粉和吻仔魚粥，都超美味！

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停車資訊

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲金點草里驛棧就在草里漁港旁邊，開車導航即達，旁邊就有大型的停車場。

建築特色
藍白色的建築搭配藍天白雲，像是座希臘城堡，也有聖托里尼的感覺。餐廳有規劃無障礙步道，對於需要推輪椅或是娃娃車的朋友也很方便。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

用餐環境
室內空間寬敞明亮，有兩層樓的用餐空間，環境唯美、有質感，而且還有看海座位區及舒服的沙發區。想要欣賞海景，又不想曬太陽的朋友，推薦選擇靠窗的高腳椅座位區，觀景視野不錯。服務人員很親切，館內也有提供兒童坐椅，是個親子友善的環境！

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

菜單
品項很豐富，有各式咖啡、茶飲、氣泡飲、冰沙，也有糕點、鬆餅、在地特色美食，絕對不能錯過有石花凍、吻仔魚粥以及小捲米粉，搭配任一飲品可折50元，每人低消是一杯飲料。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲餐廳的餐點都是現點現做，等餐時間可以到戶外走走、看海。

餐點

吻仔魚粥 250元
在地美食吻仔魚粥份量十足，我覺得能兩人吃，魚粥配料飽滿，不僅每口都吃得到吻仔魚，還有魚板、海帶、芋頭和蛋花，非常好吃。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

小捲米粉 250元

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲湯頭超級鮮甜，小捲軟嫩Q彈又好咬，再搭配米粉好香，份量也很多。

石花凍 100元

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲沁涼解渴，帶酸檸檬的酸甜香氣，夏天來一碗就對了！

露天看海平台
金點草里驛棧還有個露天看海平台，這裡的看海視野更讚，一望無際，輕鬆飽覽遼闊海景及北海岸的壯麗山景。當日天氣晴朗，海平面都閃閃發光，露天看台區也有座位，但是夏天比較熱，而且風比較大。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

裝置藝術
飽餐一頓後，我們在咖啡館外散步走走，發現後面還有彩繪牆，繽紛的魚群也太可愛了！咖啡館外還特別設計了草里海之音，透過牆面上的管型裝置，能聽到海洋的聲音。另外因為草里漁港旁邊就能釣魚，所以還有貓咪釣魚及吃魚的藝術裝置。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲金點草里驛棧也有提供釣具租借的服務。

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼金點草里驛棧。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得
這裡擁有絕美的看海視野，海洋及漁港風光明媚，來這裡用餐、喝下午茶觀景超舒服。用餐環境有質感又乾淨，還有不少貼心設計，有停車場、無障礙步道、洗手間和兒童坐椅，非常推薦大家到北海岸來這裡看海用餐！

金點草里驛棧

地址：新北市石門區草里里阿里荖33－3號
營業時間：11：00－18：00（周三公休）
電話：02－26382688

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