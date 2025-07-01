宜蘭天然湧泉秘境限時開放！火車穿梭其中　四周環繞療癒山景

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

宜蘭玩水景點推薦「東岳湧泉」，是宜蘭蘇澳夏天的消暑勝境，自然湧泉清澈乾淨，全年平均溫度為14度，沁涼舒服，泡在湧泉裡絕對暑意全消，整體規劃不錯，有免費停車場，還有洗手間、美食市集，重點是免門票，來玩水、還能望山景看火車，超愜意的啦！再搭配宜蘭蘇澳景點一日遊，更能充實旅程。

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2025開放時間

▲開放玩水時間：6／20（五）－10／12（日）。夏天來宜蘭，想要玩水的朋友，快列入行程！

交通方式＆停車資訊

夏天真的熱到讓人快要融化，就是想要玩水啊！宜蘭大自然得天獨厚，這站我們來到東岳湧泉，這裡是宜蘭蘇澳的夏天超人氣的玩水景點，開車導航地標即達，接近時就能看到超大停車場，當日天氣超級好，豔陽藍天，搭配秀麗山景好迷人。雖說停車場很大，但假期人潮多，還是一位難求，建議想要假日玩水的朋友，早點來較佳啦！

公園環境

停好車後，拿了玩水相關用品就往湧泉出發啦！玩東岳湧泉建議換泳裝、穿拖鞋、帶野餐墊和毛巾，想要泡在水裡戲水，也能自備泳圈和水槍喔！另外，夏季天氣熱，建議要做好防曬和補水。

美食市集

通往湧泉的綠林步道，群山美景很宜人，感覺公園整體都是有整頓規劃過的，舒服乾淨，有大片綠地草坪，我覺得很新穎，而且還有一整排小吃美食攤，和文創商品，有石板烤肉、香腸、飛魚、炸物、薯條和冰淇淋等，若是沒帶泳圈、水槍或野餐墊，現場也都買得到，聽市集老闆們的聊天，這裡的商販大多都是泰雅族的，皮膚曬得很健康，說話聊天也都很豪邁。

洗手間

▲入口就是洗手間，竹子造型的排列設計，有點可惜沒有淋浴間或盥洗室，不然就更讚啦！

▲我們其實很早就到了，大約8點左右，但這個時候的東岳湧泉，已經是滿滿人潮，在公園入口就聽到大小朋友歡樂的笑聲。

火車景觀

仔細一看，原來東岳湧泉就在北迴鐵路軌橋下，據說是當時鐵路工程時，意外發現泉脈，之後被引進東澳溪，後來才又規劃東岳湧泉公園，在這裡玩水，不時還能看到火車通過喔！

▲這裡到處都是無障礙步道，輪椅還是推車都很方便，我們也迫不及待帶娃下水消暑一下啦！

▲泉水水深約60公分，大約在我的小腿肚，水質清澈也很淺，但泉池裡有許多石頭，赤腳走會痛，建議穿拖鞋下水，比較不會不舒服。

▲真的太冰涼太舒服啦！隨便找個石頭坐著泡腳都是一大享受，若有帶泳圈的朋友，也能來個漂漂河。

夏日消暑勝地

假日的東岳湧泉公園真的好熱鬧，人潮踴躍，這裡的水真的超級冰，下水時還得先適應一下，但因為天氣超熱，相信大家很快就能適應啦！不少大朋友小朋友直接在裡面打水戰基本上，只是泡腳的朋友，也可能被噴濕，建議來這裡玩，多帶一套衣服較佳！

小水坑

這裡還有一條長長的小水坑，帶小小孩的朋友，很適合帶娃泡在這裡，這區水質也很乾淨，重點是泉池更淺，對小孩來說玩起來更安全。

▲這裡還有各種不同的石頭，色彩繽紛，大小、顏色、花紋都不太一樣，非常漂亮。

總結

當天在東岳湧泉公園玩得超級開心，環境舒服乾淨，有免費停車場、洗手間，泉質乾淨清澈又沁涼，除了寬廣的湧泉戲水池外，旁邊還有較淺的溪溝，可以讓小小孩泡腳玩水，公園周邊規劃得不錯，還有美食及文創市集可以逛，要是餓了，在公園裡就能覓食，也能買玩水用具喔！

▲準備離開前，在美麗的東岳湧泉公園旁，不僅能欣賞壯麗山景，還能看到火車經過，大山之美讓人震撼，絕對值得旅人一訪再訪啦！

東岳湧泉公園

地址：宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段209號（東澳國小後面）

營業時間：8：00－17：00

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