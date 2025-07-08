宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！開放餵食體驗　漫遊湖畔森林步道

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭最新景點「長埤湖精靈村」位在長埤湖風景區，為免費開放的大自然景點，碧綠的湖畔風光，如抹茶湖般幽靜療癒。湖畔旁是最近最夯的精靈村，有好拍的日式場景、合掌屋及可愛動物區。入園門票250元，可折抵餐飲及動物飼料，能近距離餵鹿、羊和迷你驢，還能體驗日式和服，是個適合親子同遊的休閒好去處！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

門票資訊

交通方式＆停車資訊

▲開車的朋友導航搜尋就能輕鬆抵達，有規劃停車格，停車很方便，入口處位在兩棟粉紅圓形城堡的中央。

園區導覽地圖

經過佈置和規劃，讓大自然秘境變得更熱鬧，現在有小農市集、湖畔茶亭、長福亭、咖啡館，讓來散步觀湖的旅人，能有個休閒用餐的地方。

長埤湖風景區免費入園

長埤湖風景區為開放的自然生態區，免門票，進入精靈村才需買門票。風景區裡有長埤湖的簡介，早期名為九芎湖，海拔約200公尺，是日據時期的軍事馬場要地。長埤湖風景區佔地不大，可環湖一周欣賞湖景，附近還有清水地熱、棲蘭、明池、太平山等，所以長埤湖也算是宜蘭一處很棒的休閒中繼站。

散步在木棧道旁，放眼眺望，好像看不到湖畔的盡頭。湖畔的中央有磅礴的噴泉，明明距離很遠，卻因為當日的風向帶過，站在湖岸邊也能感受到水霧的涼爽。長埤湖裡生態豐富，可見錦鯉魚群和群鴨悠游，也可以在旁邊的店家買魚飼料來餵魚。

有一條綠色步道可以環湖

不算難走，漫步時能被茂密森林包圍，不時還能聽見蟲鳴鳥語，空氣也很清新。由於當時長埤湖步道仍在整修中，所以我只有走一點就回程了。

精靈村

逛完長埤湖，接著到旁邊的精靈村。長埤湖精靈村是近期宜蘭超夯的景點之一，造景很豐富，帶有日式風情。

可愛動物區

最大特色是湖畔旁的迷你動物園，可愛動物區佔地很大，有許多小動物出沒。初訪的朋友可以先場勘地點，找個好地方，再去兌換動物的飼料。可愛動物區裡也有不少裝置藝術，像是圓樓城堡、繽紛合掌小屋等。

長埤湖精靈村裡可以換紅蘿蔔和牧草

當天餵梅花鹿、山羊，動物們都好熱情，才換好飼料，山羊們便都衝過來，有的甚至還會飛撲。建議若是親子旅人來訪，一定要顧好小朋友，因為這些動物很有衝勁，小心別受傷。除了梅花鹿、山羊和羊駝之外，還有迷你驢，聽園區主人說，最近才剛出生一隻小迷你驢，大小迷你驢一直黏在一起，好溫馨的畫面！

湖畔咖啡館、蔥油餅小食

有販售各式簡餐、精美伴手禮及瓶裝飲料，若有買精靈村門票，皆能全額折抵。若沒有買門票，各咖啡館入座有基本低消，可依喜好決定想要哪一種遊園方式。

塩太郎的家

▲園區裡還有提供和服體驗，一次300元，門票也能折抵。服裝花色豐富，還有各式配件、頭飾和木屐。



心得

長埤湖精靈村是宜蘭最新的人氣夯點，其實長埤湖風景區本就是三星老景點，擁有絕美的湖光山色。多了精靈村，長埤湖變得更熱鬧，來訪不僅能環湖觀景、欣賞噴泉之美，還能用餐及下午茶、欣賞可愛的小動物，以及體驗穿和服！

長埤湖精靈村

地址：宜蘭縣三星鄉三星路八段288號長埤湖風景區

營業時間：09：00－17：00（動物區開放時間：10：00－16：30）

電話：03－9891588

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►開箱沖繩互動式水族館！那霸機場20分鐘抵達、隔壁就是百貨

►搭小火車遊園穿梭森林、體驗超Q浣熊餵食！沖繩Neo Park遊園攻略

►陽明山森林吊橋＋小溪秘境玩水撈蝦 隱藏日式宅院爽嗑甕窯雞