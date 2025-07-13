花蓮最強戲水樂園開放了！50元門票暢玩水上設施　挑戰刺激滑水道

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

花蓮「知卡宣綠森林親水公園」繽紛城堡建築裡面是夢幻的水樂園，戲水池為夏季限定開放，入園門票50元銅板價，多種水上設施任你玩！園區還有清潔更衣空間及救生員，服務相當完善。

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門票資訊＆開放時間

►玩水開放期間：7／12（六）至 8／24（日）

►開放水域時間：09：00－17：00（周二休園）

►清潔休息時間：12：00－13：30

►入園門票：50元

►免費入園資格：花蓮縣民、12歲以下小朋友、未滿150公分兒童、65歲以上長者、身心障礙及低收入戶。

園區導覽地圖

知卡宣公園佔地超大，有陸地優美景觀，還有刺激消暑的水域空間，絕對能好好放電。更棒的是還有圖書館、風箏溫室、浪漫花園，以及各種可愛的裝置藝術，可以玩一整天。

玩水須知

▲請身著泳裝泳褲及泳帽入園，園區可以帶寵物，但不可以下水。要記得自備茶水或餐點，公園有座位區。

交通方式＆停車資訊

▲夏季非常炎熱，安排玩水消暑最適合，園區外可以停車，來訪的車潮很多，建議可以早點來。

園區環境

園區裡綠意盎然，有大樹，也有滿滿的花卉，藝術造景也很豐富。走進親水公園，就能感受人潮的踴躍，就連座位區也是一位難求。

服務台＆盥洗室

▲粉紅色的彩繪建築區是公園的服務台，這裡有知卡宣親水公園戲水池的使用規則。

▲園區有提供洗手間和更衣室。

沁涼水樂園

知卡宣公園到處都有安全事項的公告，而且每個戲水區域旁也都有救生員來駐點看守，規劃得很完善。設施不僅有水上溜滑梯、造浪池、滑水道，還有噴水池、泡腳池和飄飄河等戲水區，這麼多好玩的水上戲水遊樂設施，根本是大小朋友的遊樂天堂！

▲每個設施都很好玩，其中以滑水道最為刺激。

心得

親水公園的設施規劃得很完善，包含園區安全公告，以及救生員的駐點，讓來這裡玩水的旅人能夠覺得很安全。不過建議想玩水的旅人可以早點來訪，因為假期人潮多，洗手間和洗澡間都要排隊，也請要多點耐心。花蓮夏天最強景點，就來知卡宣綠森林親水公園吧！

知卡宣綠森林親水公園

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

營業時間：09：00－12：00、13：30－17：00（每周二戲水區休園）

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