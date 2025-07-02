嘉義「台版迪士尼城堡」即將登場！門票資訊＆活動體驗搶先看

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

位在嘉義大林的「歐樂沃築夢城堡」被稱為台版迪士尼，預計2025年中盛大開幕！夢幻城堡以藍與粉交織的動人色彩來搭配，走過路過都很難不被吸引，建築相當華麗。目前歐樂沃築夢城堡的官方網站已經啟用了，預計近期會公告最新開放時間，相信開幕後一定會超熱鬧！

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門票資訊

門票為250元／人，65歲以上年長者和嘉義縣市居民可享優惠票200元／人；身高90公分以下的幼童免費入園，門票內容為歐樂沃築夢城堡茶點和魔法木馬體驗。

交通方式

▲位在嘉義大林小鎮，開車導航即達，也可搭高鐵和台鐵轉計程車來玩。

親子＆寵物友善環境

▲營業期間都開放親子同行和帶毛小孩來玩，也有提供娃娃車及寵物推車的租借服務。

城堡建築搶先看

最新的歐樂沃築夢城堡有台版迪士尼之稱，城堡建築美輪美奐，色調柔美又精緻，與迪士尼的色系相近，看起來也超夢幻。目前仍在施工中，但城堡外觀已經蓋好了。預計將在2025年中正式開幕，以巧克力為主題，據說會有巧克力的實作產線，也會有手作DIY、特色餐廳及咖啡館等。

周邊熱門景點

佐登妮絲城堡生技園區

蓋婭莊園

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

營業時間：09：00－17：00

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