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嘉義「台版迪士尼城堡」即將登場！門票資訊＆活動體驗搶先看

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

位在嘉義大林的「歐樂沃築夢城堡」被稱為台版迪士尼，預計2025年中盛大開幕！夢幻城堡以藍與粉交織的動人色彩來搭配，走過路過都很難不被吸引，建築相當華麗。目前歐樂沃築夢城堡的官方網站已經啟用了，預計近期會公告最新開放時間，相信開幕後一定會超熱鬧！

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門票資訊
門票為250元／人，65歲以上年長者和嘉義縣市居民可享優惠票200元／人；身高90公分以下的幼童免費入園，門票內容為歐樂沃築夢城堡茶點和魔法木馬體驗。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

交通方式

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲位在嘉義大林小鎮，開車導航即達，也可搭高鐵和台鐵轉計程車來玩。

親子＆寵物友善環境

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲營業期間都開放親子同行和帶毛小孩來玩，也有提供娃娃車及寵物推車的租借服務。

城堡建築搶先看
最新的歐樂沃築夢城堡有台版迪士尼之稱，城堡建築美輪美奐，色調柔美又精緻，與迪士尼的色系相近，看起來也超夢幻。目前仍在施工中，但城堡外觀已經蓋好了。預計將在2025年中正式開幕，以巧克力為主題，據說會有巧克力的實作產線，也會有手作DIY、特色餐廳及咖啡館等。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

周邊熱門景點

佐登妮絲城堡生技園區

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

蓋婭莊園

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號
營業時間：09：00－17：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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