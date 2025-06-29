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飄香56年！延三夜市「汕頭牛肉麵」突熄燈　網不捨：從小吃到大

▲延三汕頭牛肉麵。（圖／小虎食夢網提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲延三汕頭牛肉麵。（資料照／小虎食夢網提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／綜合報導

老字號牛肉麵店熄燈！位於台北橋頭延三夜市的「汕頭牛肉麵」近日突然宣布歇業，只營業到6月27日，這家經營近60年的老店，憑藉銅板價和散發濃郁藥材香氣的湯頭，收服眾多老饕的心，就連美食作家兼「小吃教主」舒國治，都曾在《台北小吃札記》中讚賞其美味。然而，停業消息一出，不少熟悉這家牛肉麵的老顧客感嘆，「從小吃到大，我最愛的牛肉麵沒了嗎？」

「汕頭牛肉麵」自民國58年開業以來，以紅燒和原汁清燉兩款湯頭收服饕客的心，麵類價格落在50元至150元之間，其中，最令人津津樂道的是湯頭，每一口飄散濃郁的潮汕藥材香氣，縱使物價飆漲的今日，原汁牛肉麵每晚90元，最貴的紅燒牛肉麵大碗僅賣150元，十分親民。有部落客說道，5點半到現場，延三夜市騎樓椅子已坐滿人，座無虛席是常態；也有人讚「吃一口就感動的牛肉麵」。

▲延三汕頭牛肉麵。（圖／小虎食夢網提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲延三汕頭牛肉麵。（圖／小虎食夢網提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
實際上，「汕頭牛肉麵」日前才休息了1年多，第二代因父母親過世，今年四月重出江湖後，一周只營業周四和周五，被部落客稱作延三夜市「最難吃到的美食」，不僅如此，「懷舊達人」作家張哲生也在27日前往愛店用餐，耳聞「汕頭牛肉麵」最後一天營業大感驚訝，他飯後向老闆證實，老闆低調回應「對，要休息了。」

關鍵字： 台北市旅遊 延三夜市 汕頭牛肉麵 熄燈 停業

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